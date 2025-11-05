Du lịch tàu biển khởi sắc trở lại

Hoạt động du lịch tàu biển tại Khánh Hòa đang cho thấy sự hồi phục mạnh mẽ sau thời gian trầm lắng. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã đón 19 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 22.000 du khách đến từ châu Âu, Mỹ, Trung Quốc và nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác. Sự trở lại của các hãng tàu lớn đang tạo nên cú hích đáng kể cho ngành du lịch biển đảo của địa phương.

Liên tục cập cảng

Cuối tháng 10 vừa qua, tàu Discovery Princess (quốc tịch Bermuda) đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh, mang theo 1.200 hành khách đến khám phá Nha Trang - Khánh Hòa. Trước đó, nhiều tàu du lịch nổi tiếng như Norwegian Spirit, Celebrity Solstice... cũng lần lượt cập cảng, mở ra giai đoạn tăng trưởng mới cho loại hình du lịch này. Dự kiến từ nay đến hết tháng 12-2025, tỉnh sẽ tiếp tục đón thêm 7 chuyến tàu quốc tế với khoảng 10.000 khách, nâng tổng số chuyến tàu biển quốc tế năm 2025 lên 26 chuyến, cao nhất kể từ sau đại dịch.

Để đón đầu xu hướng này, các doanh nghiệp lữ hành địa phương đã đổi mới sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ. Nhiều tour ngắn được thiết kế phù hợp với thời gian dừng tàu, như "City tour Nha Trang", "Tham quan làng nghề truyền thống Trường Sơn", "Đạp xe khám phá đồng quê" hay "Chèo thuyền thúng trên sông Cái". "Khách Âu - Mỹ đặc biệt thích tìm hiểu văn hóa và ẩm thực địa phương. Vì thế, chúng tôi tập trung xây dựng tour gắn với di sản, làng nghề, ẩm thực và lối sống bản địa. Tour chèo thuyền thúng trên sông Cái mới triển khai gần đây đã nhận được nhiều phản hồi tích cực" - ông Bùi Minh Thắng - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ, Du lịch và Thương mại Phương Thắng - chia sẻ.

Tàu biển quốc tế liên tục đưa du khách chất lượng cao đến Khánh Hòa

Hạ tầng phục vụ tàu biển cũng đang được tỉnh mở rộng. Bến du thuyền quốc tế Ana Marina Nha Trang (phường Vĩnh Hòa) vừa chính thức được cấp phép đón tàu quốc tế, trở thành điểm đến song hành với Cảng quốc tế Cam Ranh. Việc này giúp Khánh Hòa gia tăng năng lực tiếp nhận các hãng tàu lớn và dòng khách cao cấp, đồng thời khẳng định vị thế của Nha Trang trên bản đồ du lịch biển châu Á.

Đầu tư mạnh hơn nữa

Theo thống kê, du lịch Khánh Hòa đang bứt phá mạnh mẽ với hơn 14,1 triệu lượt khách lưu trú trong 10 tháng đầu năm 2025, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 4,3 triệu lượt, tăng gần 19%, mang lại doanh thu hơn 56.540 tỉ đồng. Trong bức tranh tăng trưởng chung, du lịch tàu biển đóng vai trò quan trọng khi liên tục mang đến nguồn khách có mức chi tiêu cao, góp phần quảng bá hình ảnh "xứ Trầm Hương" đến bạn bè quốc tế.

Ông Cung Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các điểm đến trong khu vực, Khánh Hòa vẫn giữ được vị thế nhờ lợi thế tự nhiên hiếm có, như: đường bờ biển dài, nhiều vịnh và đảo đẹp, cùng hạ tầng du lịch ngày càng hoàn thiện. "Việc các tàu quốc tế liên tục quay trở lại là tín hiệu tích cực, thể hiện sức hút mạnh mẽ của điểm đến Nha Trang - Khánh Hòa" - ông Anh tự tin nói.

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng để khai thác hiệu quả hơn tiềm năng du lịch tàu biển, Khánh Hòa cần đầu tư nâng cấp cảng Nha Trang thành cảng du lịch chuyên dụng, đủ khả năng đón tàu lớn ngay tại trung tâm thành phố. Bên cạnh đó, tỉnh nên đẩy mạnh quảng bá tại các hội chợ tàu biển quốc tế, triển khai chính sách ưu đãi cho hãng tàu và du khách, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm du lịch ngắn ngày, tập trung vào trải nghiệm văn hóa bản địa.