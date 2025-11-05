Lưu ý quan trọng với hộ kinh doanh khi xóa thuế khoán từ năm 2026

Từ năm 2026, phương thức thuế khoán sẽ chính thức bị xoá bỏ. Cục Thuế (Bộ Tài chính) lưu ý hộ kinh doanh cập nhật và cung cấp thông tin đăng ký thuế đầy đủ, chính xác; đăng ký và kích hoạt tài khoản thuế điện tử đúng hạn. Việc lập và gửi tờ khai thuế theo chu kỳ quy định (tháng/quý) áp dụng tùy trường hợp; áp dụng hóa đơn điện tử khi phát sinh doanh thu có xuất hóa đơn. Hộ kinh doanh chủ động liên hệ hỗ trợ khi có vướng mắc.

Cơ quan thuế sẽ bố trí các điểm hỗ trợ lưu động tại chợ truyền thống, tuyến phố thương mại… để hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi.

Trong 60 ngày triển khai chiến dịch chuyển đổi (1/11-30/12), cơ quan thuế các cấp thiết lập các điểm hỗ trợ cố định và lưu động, tổ chức tư vấn trực tiếp theo phương châm "cầm tay chỉ việc", đảm bảo giải đáp 100% vướng mắc của hộ kinh doanh.

Ngành thuế sẽ rà soát chuẩn hóa dữ liệu, lập danh sách hộ kinh doanh chuyển đổi. Theo đó, cơ quan thuế sẽ rà soát toàn bộ hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn, bao gồm cả nhóm hộ khoán và hộ kê khai, phân loại theo tiêu chí doanh thu, ngành nghề, loại hình hoạt động. Danh sách hộ kinh doanh được phân nhóm theo từng cơ quan thuế tỉnh, thành phố để rà soát hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi.

Thực tế, người kinh doanh thường có ghi chép sổ sách - nhập hàng, bán ra, hàng tồn, theo đó, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế - cho biết, cơ quan thuế sẽ hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi việc ghi chép thủ công sang phần mềm trên điện thoại thông minh, giúp kê khai dễ dàng và thuận lợi hơn. Hóa đơn mua hàng vào cơ bản phải có chứng từ, riêng hàng hóa từ cá nhân sản xuất, nuôi trồng trực tiếp sẽ được lập bảng kê thay cho hóa đơn. Việc đăng ký, kê khai, nộp thuế điện tử được thực hiện miễn phí, không thu thêm lệ phí hay yêu cầu các hộ mua phần mềm.

Đối với hoạt động bán hàng qua sàn thương mại điện tử, các sàn hiện đã kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay hộ kinh doanh. Bên cạnh đó, ông Sơn chia sẻ thêm, cơ quan thuế đang hoàn thiện quy trình để người mua hàng có thể lựa chọn lấy hóa đơn trực tuyến, đảm bảo thu đúng, thu đủ và công bằng giữa các nhóm nộp thuế.

Giai đoạn đầu chuyển đổi, ngành thuế sẽ hạn chế xử phạt, tăng hướng dẫn và phối hợp với chính quyền địa phương, đại lý thuế, công ty kế toán và nhà cung cấp phần mềm để cùng hỗ trợ hộ kinh doanh.

Về hóa đơn, cơ quan thuế khuyến khích các hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn đầu vào . Việc xuất hóa đơn đầu vào để ghi nhận chi phí và làm cơ sở chứng minh tính hợp lệ của nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ, rõ ràng doanh thu, chi phí và chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Cơ quan thuế cũng đang nghiên cứu cho phép gộp hóa đơn lẻ cuối ngày , đồng thời chi phí in hóa đơn hiện rất thấp nhờ hệ thống POS điện tử. Với mặt hàng đặc thù như rau củ quả có hạn sử dụng ngắn, ngành thuế sẽ khảo sát thêm để đảm bảo quy định “có lãi mới nộp thuế”, phản ánh đúng thực tế kinh doanh.

“Các chính sách thuế có liên quan sẽ được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn; đồng thời chuẩn bị các gói giải pháp hỗ trợ toàn diện cho hộ kinh doanh”, ông Mai Sơn nhấn mạnh.