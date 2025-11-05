Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

EuroCham: Việt Nam đang duy trì đà phục hồi ổn định

05-11-2025 - 08:51 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), Việt Nam tiếp tục là điểm sáng hiếm hoi duy trì đà phục hồi ổn định, bất chấp biến động toàn cầu.

Việt Nam đang vươn mình trở thành trung tâm chiến lược kinh tế của khu vực

Trong phát biểu mới nhất, Chủ tịch EuroCham - ông Bruno Jaspaert đánh giá Việt Nam không còn cạnh tranh bằng chi phí thấp mà đang vươn lên bằng chất lượng và tính bền vững. Ông cho biết, niềm tin doanh nghiệp châu Âu đã đạt mức cao nhất trong ba năm, với 76% lãnh đạo sẵn sàng giới thiệu Việt Nam như điểm đến đầu tư. Hai ngân hàng HSBC và Standard Chartered vừa nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2025 của Việt Nam. IMF, WB và ADB cũng đồng loạt điều chỉnh tăng, khẳng định Việt Nam là điểm sáng hiếm hoi trong khu vực. Các tổ chức quốc tế cho rằng, với dư địa tài khóa vững và chính sách linh hoạt, Việt Nam có thể đạt hoặc vượt mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm nay.

Chủ tịch EuroCham cho rằng, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã thể hiện rõ sự linh hoạt và khả năng thích ứng cao trong điều hành nền kinh tế giữa bối cảnh toàn cầu nhiều biến động.

Theo ông, các nỗ lực đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và đẩy nhanh phát triển hạ tầng trong những năm gần đây đã mang lại kết quả rõ rệt. Đặc biệt, cải cách về thị thực và giấy phép lao động được doanh nghiệp châu Âu đánh giá cao – gần một nửa doanh nghiệp trong khảo sát BCI quý gần nhất ghi nhận những cải thiện tích cực.

Ông cũng đánh giá cao tầm nhìn dài hạn của Chính phủ về phát triển bền vững, chuyển đổi số và tạo thuận lợi thương mại, cũng như sự cởi mở trong đối thoại với khu vực tư nhân. "EuroCham tự hào là một trong những đối tác gắn bó nhất của Chính phủ Việt Nam trong tiến trình này", ông nói.

Một minh chứng cụ thể là chuyến thăm của Ủy viên châu Âu phụ trách thương mại và an ninh kinh tế Maros Sefcovic tới Hà Nội cuối tháng 9 vừa qua. Tại buổi đối thoại cấp cao, hai bên thống nhất thành lập các nhóm công tác chung để xử lý nhanh các nút thắt cơ cấu, thể hiện cam kết hợp tác không chỉ ở cấp chính sách mà còn trong thực thi và hành động.

Theo ông Jaspaert, hiệu quả điều hành của Chính phủ Việt Nam đang chuyển từ giai đoạn hoạch định sang giai đoạn thực thi, với trọng tâm là minh bạch, trách nhiệm giải trình và kết quả thực tế.

"Mặc dù vẫn còn tồn tại một số thách thức như sự chênh lệch trong thực thi giữa các địa phương hay thiếu khung pháp lý thống nhất cho năng lượng tái tạo và sử dụng đất, song quyết tâm cải thiện của Việt Nam là rất rõ ràng", ông nhận định.

"Là người đã sống và làm việc tại Việt Nam hơn 8 năm, tôi có thể khẳng định rằng tinh thần cầu thị và năng động của Chính phủ cùng người dân Việt Nam chính là lý do khiến nhà đầu tư gắn bó lâu dài. Theo khảo sát mới nhất của EuroCham, 80% doanh nghiệp châu Âu lạc quan về triển vọng 5 năm tới của Việt Nam – và niềm tin đó chính là nền tảng của mọi mối quan hệ hợp tác bền vững", ông nhấn mạnh.

Theo Kiên Dương

VTV

