Du lịch Thụy Sĩ, nữ du khách tá hỏa khi nhận giấy phạt gần 60 triệu đồng sau một năm về nước

Một câu chuyện đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã khiến nhiều người bất ngờ về mức độ nghiêm khắc của hệ thống xử phạt giao thông tại Thụy Sĩ.

Theo nội dung bài đăng, một nữ du khách người Ấn Độ đã nhận được giấy phạt giao thông trị giá khoảng 1,5 lakh rupee (tương đương 54-60 triệu đồng Việt Nam) gần một năm sau khi kết thúc chuyến du lịch tại Thụy Sĩ. Nguyên nhân xuất phát từ việc cô vượt quá tốc độ cho phép khi điều khiển một chiếc xe thuê trong thời gian lưu trú tại quốc gia này.

Bài đăng về câu chuyện trên MXH.

Điều khiến nhiều người chú ý là quyết định xử phạt đã được gửi trực tiếp đến địa chỉ nhà riêng của nữ du khách tại Ấn Độ, dù cô đã rời khỏi Thụy Sĩ từ nhiều tháng trước. Trường hợp này cho thấy cơ quan chức năng Thụy Sĩ vẫn có thể truy xuất thông tin người vi phạm thông qua dữ liệu từ các công ty cho thuê xe và tiến hành xử lý xuyên biên giới.

Thụy Sĩ từ lâu nổi tiếng là một trong những quốc gia có hệ thống quản lý giao thông nghiêm ngặt hàng đầu châu Âu. Các tuyến đường được giám sát bằng mạng lưới camera tốc độ hoạt động tự động, ghi nhận vi phạm gần như liên tục.

Tại đây, giới hạn tốc độ thường được quy định ở mức 50 km/h trong khu vực đô thị, 80 km/h trên các tuyến đường thông thường và tối đa 120 km/h trên đường cao tốc. Chỉ cần vượt quá giới hạn từ 10-20 km/h, tài xế cũng có thể phải đối mặt với các khoản phạt đáng kể.

Nhiều cư dân mạng cho biết câu chuyện là lời nhắc nhở đối với những ai có ý định thuê xe tự lái khi du lịch châu Âu. Việc cho rằng có thể bỏ qua các khoản phạt sau khi đã rời khỏi quốc gia sở tại là suy nghĩ khá phổ biến nhưng không còn phù hợp trong bối cảnh dữ liệu được kết nối và chia sẻ ngày càng hiệu quả giữa các đơn vị liên quan.

Với mức phạt lên tới hàng chục triệu đồng cho một lỗi vi phạm tốc độ, câu chuyện của nữ du khách đang trở thành bài học đắt giá cho nhiều người chuẩn bị có chuyến đi đến Thụy Sĩ trong thời gian tới.