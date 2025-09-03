Du lịch TP.HCM thu hơn 4.100 tỷ đồng trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9

Thông tin từ Sở Du lịch TP.HCM chiều 2/9, cho biết trong 4 ngày lễ (từ 30-31/8 và 1-2/9), thành phố đón khoảng 1,45 triệu lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí. Trong đó, khách quốc tế đến TP.HCM mới dịp lễ 2/9 ước khoảng 45.600 lượt. Công suất phòng trung bình dịp này đạt khoảng 87%.

Đáng chú ý, đây là dịp nghỉ lễ dài ngày mà nhiều điểm tham quan, vui chơi giải trí của thành phố áp dụng nhiều chương trình kích cầu, hỗ trợ người dân vui chơi, giải trí.

Biển Vũng Tàu chật kín khách trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9.

Tại khu vực trung tâm TP.HCM, hầu hết cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch, các điểm vui chơi, giải trí chủ động thực hiện các chính sách thu hút khách. Như các cơ sở lưu trú áp dụng mức giảm giá từ 15 - 45%, tặng kèm bữa sáng, voucher dịch vụ, dịch vụ đưa đón hoặc ưu đãi cho khách đặt sớm và đi theo nhóm.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn miễn vé vào cổng sau 17h hàng ngày; Suối Tiên mở cửa thêm ban đêm, giảm 50% giá vé cho khách buổi tối; metro Bến Thành- Suối Tiên miễn phí vé trong ngày 2/9...

Các nhà hàng, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại đồng loạt triển khai chương trình “giờ vàng khuyến mãi”, combo dịch vụ, giảm giá từ 10-50% cho hàng nghìn sản phẩm, kết hợp bốc thăm trúng thưởng, mang đến nhiều trải nghiệm phong phú cho khách tham quan, mua sắm.

Các hãng hàng không cũng tăng chuyến trong dịp lễ này để phục vụ khách vui chơi, du lịch. Trong đó, riêng Vietjet Air tăng thêm khoảng 10.000 chỗ trên gần 50 chuyến bay, phục vụ nhu cầu đi lại nội địa tăng cao.

Doanh thu ngành du lịch của TP.HCM trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9 ước đạt 4.140 tỷ đồng.

Dịp lễ 2/9 năm nay, hàng loạt điểm vui chơi, mua sắm tại TP.HCM giảm mạnh giá vé, giá dịch vụ để thu hút khách.

Cũng theo Sở Du lịch TP.HCM, dù không là trung tâm của sự kiện đại lễ 2/9, nhưng tại TP.HCM cũng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng đại lễ hấp dẫn du khách. Đặc biệt các chương trình tham quan gắn với các điểm đến di tích lịch sử như hệ thống di tích của Biệt động Sài Gòn, các di tích gắn với hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh thu hút rất đông khách.

Các doanh nghiệp lữ hành cũng xây dựng nhiều tour nội thành được khách yêu thích như Dạo bước khám phá Sài Gòn Bưu Điện – Nhà thờ Đức Bà – Dinh Độc Lập; trải nghiệm xe buýt 2 tầng mui trần, chạm tay bầu trời tại Landmark 81 SkyView, thưởng thức bữa tối trên du thuyền sông Sài Gòn; Water Bus – ngắm Sài Gòn từ sông nước....

Bên cạnh khu trung tâm, 2 địa điểm thu hút rất đông khách vui chơi, nghỉ dưỡng dịp lễ này là khu vực biển phường Vũng Tàu và các phường lân cận. Các bãi tắm, dịch vụ thể thao và vui chơi trên biển như mô tô nước, kayak… luôn tấp nập, góp phần làm nên không khí nhộn nhịp, sôi động đặc trưng của thành phố biển. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, du khách đổ về Vũng Tàu rất đông còn do công viên Bãi Sau vừa được chỉnh trang.

Các trung tâm thương mại luôn tấp nập khách mua sắm.

Phường Bình Dương với chương trình nghệ thuật Ánh sao độc lập được tổ chức tại Công viên trung tâm thu hút đông đảo sự quan tâm từ du khách và người dân. Tại Bình Dương còn có các điểm vui chơi được du khách quan tâm vào dịp lễ như Phố đi bộ Bạch Đằng, chợ đêm Thủ Dầu Một, Công viên Thanh Lễ, hồ Dầu Tiếng, khu du lịch Thủy Châu...

Tối nay, 2/9, TP.HCM tổ chức 4 điểm bắn pháo hoa, trong đó có 3 điểm tầm cao tại đầu đường hầm sông Sài Gòn (thuộc phường An Khánh), khu trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Trung tâm Bãi Sau (phường Vũng Tàu) và 1 điểm tầm thấp đặt tại Công viên Văn hóa Đầm Sen.



