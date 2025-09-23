Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh

Tại phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản vừa diễn ra, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 31/7/2025, dư nợ tín dụng bất động sản đạt hơn 4,1 triệu tỷ đồng, tăng 17% so với cuối năm 2024, chiếm 23,68% tổng dư nợ nền kinh tế. Trong đó, dư nợ cho kinh doanh bất động sản đạt 1,79 triệu tỷ đồng (tăng 23,87%), dư nợ cho tiêu dùng gắn với bất động sản đạt 2,28 triệu tỷ đồng (tăng 12,4%).

Tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 2,43%, vẫn nằm trong giới hạn kiểm soát. Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh cho rằng sự tăng trưởng này phản ánh nhu cầu thực tế của thị trường, đồng thời cho thấy các ngân hàng đã giữ được kỷ luật cho vay, cân bằng giữa mở rộng tín dụng và an toàn hệ thống, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Đến cuối tháng 7/2025, dư nợ cho vay các chương trình nhà ở theo chỉ đạo Chính phủ đạt khoảng 30.000 tỷ đồng. Trong đó, chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02 đã giải ngân 29.679 tỷ đồng; chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết 100 đạt 19.226 tỷ đồng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, hiện cơ quan này đang triển khai gói cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33/NQ-CP với quy mô 145.000 tỷ đồng đến năm 2030. Đặc biệt, theo cơ chế mới, các khoản vay này không tính vào chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng hằng năm, đồng thời ưu tiên người dưới 35 tuổi. Lãi suất cũng giảm mạnh: từ 8,7%/năm với chủ đầu tư và 8,2%/năm với người mua nhà, hiện còn 6,4% và 5,9%/năm, tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng hơn.

Kết quả bước đầu, 26/34 tỉnh, thành phố đã công bố danh mục khoảng 108 dự án tham gia. Các ngân hàng cam kết cấp tín dụng 8.600 tỷ đồng, trong đó doanh số cho vay đã đạt 4.578 tỷ đồng (3.858 tỷ cho chủ đầu tư, 720 tỷ cho người mua).

Cũng tại hội nghị vừa diễn ra, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM nhấn mạnh rằng thị trường bất động sản đã bước vào chu kỳ phục hồi và tăng trưởng trở lại từ quý I/2024.

Dẫn báo cáo từ Bộ Xây dựng, ông Châu cho biết, cả nước hiện có 692 dự án nhà ở xã hội đang triển khai với hơn 600.000 căn hộ. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội, vẫn cần bổ sung hơn 300.000 căn nữa, ông Châu cho rằng đây là nền tảng để tạo nên "làn sóng" nguồn cung trong những năm tới, đồng thời góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho nhóm thu nhập trung bình và thấp.

Một trong những công cụ quan trọng là gói tín dụng 145.000 tỷ đồng của 9 ngân hàng thương mại. Ông Châu nhấn mạnh, đây là gói tín dụng thương mại tự nguyện, không phải gói ưu đãi, trong đó Vietcombank góp 30.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, gói này chưa giải ngân được do vướng mắc pháp lý của các dự án. Ông bày tỏ niềm tin rằng với các nghị quyết đặc thù, nghị quyết thí điểm và sửa đổi luật sắp ban hành, "tới đây sẽ giải ngân được gói 145.000 tỷ đồng này".

Liên quan đến việc sửa đổi Nghị định 100 về nhà ở xã hội, ông Châu cho biết, HoREA tán thành đề xuất của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh tiêu chí thu nhập: 20 triệu đồng/tháng cho một cá nhân, 40 triệu đồng cho vợ chồng, và 30 triệu đồng cho cá nhân nuôi con dưới 18 tuổi.

Về lãi suất cho vay, ông Châu kiến nghị quay lại mức 4,8%/năm, từng được Thủ tướng phê duyệt giai đoạn 2021 – 7/2024. Hiện Ngân hàng Chính sách xã hội đang áp mức 6,6%, cao hơn cả lãi suất thương mại mà một số ngân hàng như Vietcombank đang áp dụng (5,9 – 6,1%).