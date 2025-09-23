Tin vui cho người dân Cần Thơ: Vừa chính thức khởi công mở rộng tuyến quốc lộ 91 hơn 7.200 tỷ đồng

Để chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, UBND TP. Cần Thơ tổ chức Lễ khởi công, khánh thành 18 công trình, dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng. Theo đó, có 8 công trình khởi công và 10 công trình khánh thành.

Nổi bật như khởi công dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (7km đầu tuyến); dự án Phát triển Đô thị xanh thích ứng biến đổi khí hậu Ngã Bảy; cùng nhiều dự án hạ tầng xã hội như trường học, bệnh viện, trung tâm văn hóa, nhà ở xã hội… góp phần tạo diện mạo mới cho đô thị Cần Thơ.

Cụ thể, dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 là công trình đóng vai trò quan trọng trong kết nối nội đô với các tuyến liên vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ, Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7) có tổng chiều dài tuyến khoảng 7,04km. Điểm đầu tại nút giao đường Cách Mạng Tháng Tám - Hùng Vương - Trần Phú - Nguyễn Trãi, điểm cuối tại cột Km7, Quốc lộ 91, kết nối với đoạn Km7+00 - Km14+000 đang khai thác sử dụng.

Mặt cắt ngang đường rộng 37m, bao gồm 6 làn xe rộng 23m, dải phân cách giữa 4m, vỉa hè mỗi bên 5m. Trên tuyến có 1 công trình cầu là cầu Bình Thuỷ có chiều dài cầu chính 145m, đường dẫn hai đầu cầu dài 456m, được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép.

Các hạng mục hạ tầng khác gồm hệ thống thoát nước mưa, hào kỹ thuật, cây xanh, chiếu sáng, an toàn giao thông.

Đây là công trình giao thông đường bộ (đường đô thị), cấp công trình cấp I (tốc độ thiết kế 60 km/h), có tổng mức đầu tư là 7.238 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách Địa phương, thời gian thực hiện dự án: năm 2023 - 2027…

Theo địa giới hành chính mới, dự án đi qua các phường Cái Khế, Bình Thủy và Thới An Đông; các trường hợp bị ảnh hưởng dự án tập trung chủ yếu ở phường Bình Thủy và Cái Khế.

Phường Bình Thủy có tổng số 760 trường hợp bị ảnh hưởng, gồm: 723 trường hợp thuộc dự án mới và 37 trường hợp thuộc dự án mở rộng quốc lộ 91 (đoạn từ ngã tư bến xe - Trà Nóc). Hiện đã hoàn thành công tác kiểm đếm lập hồ sơ bồi thường 723 trường hợp; ban hành thông báo thu hồi đất cho 578 trường hợp có đất phải thu hồi.

Tại phường Cái Khế có 283 trường hợp bị ảnh hưởng. Trong đó, hoàn thành đo đạc, kiểm đếm 121 trường hợp; thông qua hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và có quyết định phê duyệt 106 trường hợp. Chi trả bồi thường 45 trường hợp; 20 trường hợp tự nguyện bàn giao mặt bằng.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 chính thức khởi công ngày 22/9.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7) nhằm xây dựng hoàn thiện và nâng cao hiệu quả khai thác quốc lộ 91 đoạn qua địa bàn TP.Cần Thơ, đặc biệt là kết nối khu cảng - khu công nghiệp Trà Nóc, sân bay Cần Thơ với các địa bàn lân cận.

Mới đây, tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh: Đây là dự án quan trọng, công trình trọng điểm của thành phố. Việc khởi công và đưa vào sử dụng sẽ phát huy hiệu quả, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và thị trường bất động sản khu vực.

Ngoài dự án này mới đây Cần Thơ đón thêm tin vui khi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp trình UBND TP.Cần Thơ đề xuất phương án kéo dài tuyến vành đai phía Tây từ quốc lộ 91 (phường Thới Long) đến quốc lộ 80 (xã Vĩnh Trinh). Dự án có tổng chiều dài khoảng 17km, dự kiến triển khai giai đoạn 2025-2030 với vốn đầu tư dự kiến hơn 8.000 tỷ đồng.

Tuyến mới sẽ nối liền với đoạn 19,3 km đường vành đai phía Tây đang thi công, tạo trục giao thông liên vùng, kết nối Cần Thơ với các tỉnh lân cận và cảng Cái Cui (đường Nam sông Hậu). Đơn vị nghiên cứu đề xuất trước mắt xây đường rộng 22m (2 làn xe, mỗi bên 11m), giải phóng mặt bằng toàn tuyến với quy mô nền đường 80m để thuận lợi mở rộng sau này. Trên tuyến có 6 nút giao, tốc độ thiết kế 80km/h, trong đó có nút giao cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi.

Đây là dự án giao thông trọng điểm, cần thiết đầu tư nhằm hoàn thiện việc kết nối đồng bộ toàn tuyến vành đai phía Tây thành phố theo quy hoạch. Đồng thời tạo hệ thống giao thông liên vùng, kết nối TP.Cần Thơ với các tỉnh lân cận, từ đó kết nối thông suốt với các trục đường bộ cao tốc, quốc lộ, cảng hàng không, cảng biển, tạo sức lan toả và động lực thúc đẩy liên kết hợp tác, phát triển kinh – xã hội Cần Thơ nói riêng, vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Trước đó, tháng 11/2022, TP Cần Thơ khởi công đoạn 19,3 km vành đai phía Tây với vốn gần 4.000 tỷ đồng, đến nay đạt tiến độ hơn 36%.

Theo ghi nhận, thời gian quan, Cần Thơ tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, nhất là các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm.

Cụ thể, thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục, công tác giải phóng mặt bằng và cung ứng vật liệu thi công đối với các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông (đoạn Cần Thơ - Hậu Giang), cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Đường Vành đai phía Tây TP. Cần Thơ, đường Nam Sông Hậu; Dự án Tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây tỉnh Sóc Trăng; Đường Vành đai I và II, TP. Sóc Trăng…

Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ lập đề xuất chủ trương đầu tư, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án xây dựng cầu vượt tại Nút giao số 1 (Mậu Thân - 3 Tháng 2 - Trần Hưng Đạo) và Nút giao số 4 (Nguyễn Văn Linh - Ba Tháng Hai).

Đặc biệt, dự án tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ đang ở giai đoạn báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự kiến hoàn thành trong năm 2025 và trình cấp thẩm quyền quyết định đầu tư. Dự án đi qua 6 tỉnh, thành phố, gồm: Bình Dương, TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và TP Cần Thơ (dài khoảng 8km). Ðiểm đầu ở ga An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương (nay là TP.HCM) và điểm cuối tại ga Cần Thơ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Dự án có vai trò quan trọng trong việc kết nối trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với trung tâm vùng kinh tế Ðồng bằng sông Cửu Long, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế - xã hội.

Hạ tầng giao thông là yếu tố then chốt để giải quyết điểm nghẽn phát triển của Đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, TP.Cần Thơ phát huy tối đa nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, từ đường bộ, đường thủy đến bến cảng và tương lai là đường sắt tăng cường kết nối vùng ĐBSCL và TP.HCM. Sự chuyển động mạnh mẽ về hạ tầng giao thông tạo động lực để TP.Cần Thơ nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung phát triển đột phá trong kỳ tăng trưởng mới…