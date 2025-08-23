Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khu vực phía Nam đang thay đổi mạnh mẽ, đặc biệt sau làn sóng đầu tư hạ tầng và sự dịch chuyển của các trung tâm công nghiệp. Ở vị trí cửa ngõ kết nối TP.HCM, Đức Hoà nhanh chóng trở thành tâm điểm mới khi hội tụ cả lợi thế hạ tầng, công nghiệp và dư địa tăng trưởng bất động sản.

Cú hích hạ tầng - Động lực cho đà bứt phá

Sau sáp nhập, khu vực Tây TP.HCM đang bước vào giai đoạn bứt tốc với loạt công trình hạ tầng chiến lược. Vành đai 3 rút ngắn thời gian di chuyển giữa các đô thị vệ tinh và TP.HCM; cao tốc Bến Lức - Long Thành mở ra hành lang logistics liên vùng; Quốc lộ 1A được mở rộng cùng các tuyến tỉnh lộ 830, 824, 825, 10 liên tục nâng cấp, giúp lưu thông hàng hóa thuận tiện.

Không chỉ rút ngắn khoảng cách, hệ thống này còn gia tăng tính kết nối đa chiều: từ sản xuất - logistics đến thương mại - dịch vụ. Nhiều tuyến đường mới hình thành đã mở ra quỹ đất lớn dọc trục, tạo nền tảng cho sự phát triển các khu đô thị và trung tâm thương mại quy mô. Khi hạ tầng từng bước hoàn thiện, khu vực nhanh chóng trở thành một vị trí "đắt giá trị": cư dân chọn để an cư thuận tiện, nhà đầu tư chọn để đón cơ hội sinh lợi lâu dài.

Đức Hòa - Vùng đất hứa của thị trường bất động sản - Ảnh 1.

Khu vực Tây TP.HCM chuyển mình mạnh mẽ với loạt công trình hạ tầng chiến lược.

Đức Hòa - Điểm sáng công nghiệp Tây Nam Bộ

Tận dụng lợi thế giáp ranh TP.HCM cùng hệ thống trục giao thông huyết mạch, Đức Hòa nhanh chóng vươn lên thành tâm điểm công nghiệp - đô thị mới. Hàng loạt khu công nghiệp quy mô lớn như Tân Đức, Hải Sơn… liên tục đón dòng vốn FDI, tạo động lực thúc đẩy tốc độ phát triển mạnh mẽ của khu vực. Nổi bật trong số đó, khu công nghiệp Tân Đức với diện tích 545 ha - thuộc quần thể công nghiệp - đô thị - dịch vụ - giáo dục của tập đoàn Tân Tạo, đã hoàn thiện với hạ tầng hiện đại cùng tỷ lệ lấp đầy đạt đến 90%, trở thành minh chứng rõ nét cho sức hút của Đức Hòa trong mắt các nhà đầu tư.

Từ nền tảng công nghiệp vững chắc này, Đức Hòa không chỉ giữ vai trò cực tăng trưởng mới ở phía Tây TP.HCM mà còn tạo tiền đề để hình thành những trung tâm thương mại - dịch vụ sầm uất, mở ra chu kỳ phát triển bền vững cho toàn khu vực.

Đức Hòa - Vùng đất hứa của thị trường bất động sản - Ảnh 2.

Hàng loạt khu công nghiệp quy mô đang hiện hữu tại khu vực.

Bất động sản Đức Hòa - "Thiên thời - địa lợi - nhân hòa"

Với sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng và công nghiệp, Đức Hòa cũng đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới trên bản đồ bất động sản. Lượng quan tâm đến đất nền, nhà phố tại đây duy trì ổn định, đặc biệt ở các khu vực liền kề khu công nghiệp lớn hoặc dọc theo trục giao thông huyết mạch.

Song song đó, diện mạo đô thị Đức Hòa cũng ngày càng hoàn thiện nhờ sự đầu tư đồng bộ vào hệ thống thương mại, giáo dục, y tế. Nhiều công trình trọng điểm đã đi vào vận hành như trường học liên cấp, bệnh viện đa khoa hiện đại,… góp phần tạo dựng nền tảng cho một cộng đồng an cư văn minh, chất lượng.

Kết hợp với quỹ đất rộng, mặt bằng giá còn cạnh tranh và làn sóng dân cư mới liên tục đổ về, Đức Hòa đang khẳng định vị thế "điểm nóng" bất động sản phía Tây TP.HCM.

Định hình chuẩn mực đô thị mới tại Đức Hòa

Trong dòng chảy phát triển ấy, Đức Hòa nhanh chóng trở thành điểm đến của các dự án quy mô lớn, góp phần tái tạo diện mạo đô thị toàn khu vực. Nổi bật trong số đó là dự án E.City Tân Đức (E.City) - Khu đô thị với quy mô 356 hecta do Tập đoàn Tân Tạo làm chủ đầu tư, kế thừa kinh nghiệm 30 năm trong kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp, giáo dục và y tế.

Được hình thành trở thành khu đô thị sinh thái - văn hóa - giáo dục, E.City mang đến một không gian sống toàn diện với hệ thống nhà ở, phố thương mại, công viên cây xanh, trường đại học và tiện ích cộng đồng đồng bộ. Dự án không chỉ là nơi an cư, mà còn là một trung tâm sống bền vững, giàu bản sắc và gắn kết cộng đồng.

Đức Hòa - Vùng đất hứa của thị trường bất động sản - Ảnh 3.

E.City mang đến không gian sống toàn diện với nhiều tiện ích.

Trong đó, phân khu phố thương mại An Khang giữ vai trò tiên phong, mở đầu nhịp sống thương mại - dịch vụ sôi động cho toàn khu đô thị. Trên quỹ đất 9.6 ha với 329 sản phẩm được quy hoạch bài bản, phân khu này không chỉ bổ sung nguồn cung khan hiếm cho thị trường mà còn mở ra không gian giao thương sầm uất, kết nối trực tiếp cộng đồng cư dân trong và ngoài khu đô thị.

Sở hữu pháp lý sổ riêng, xây dựng tự do cùng vị trí cửa ngõ chiến lược, An Khang mang lại sự linh hoạt tối đa trong khai thác - từ an cư đến kinh doanh, đặt nền móng để E.City vươn lên thành chuẩn mực đô thị dịch vụ - thương mại tại Đức Hòa. Đây chính là thời điểm vàng để đón đầu giá trị, trước khi làn sóng tăng trưởng tiếp theo đưa khu vực lên một tầm cao mới.

Đức Hòa - Vùng đất hứa của thị trường bất động sản - Ảnh 4.

Phố thương mại An Khang nắm giữ tiềm năng phát triển vượt trội.

Đức Hòa đang bước vào chu kỳ phát triển mới với ba động lực: hạ tầng hoàn thiện, công nghiệp bứt phá và bất động sản tăng trưởng. Sự xuất hiện của các dự án quy mô như E.City và phân khu An Khang không chỉ tái định hình diện mạo đô thị mà còn mở ra cơ hội đón đầu giá trị bền vững cho cư dân và nhà đầu tư.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

