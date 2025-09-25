Dụi mắt 1000 lần trước căn nhà 2m² ở TP.HCM: Bé như hộp diêm Thống Nhất, tài ở chỗ gia chủ vẫn xoay sở được!

Ai cũng mơ một mái ấm rộng rãi, khang trang, nhưng giữa những tòa cao ốc hiện đại hay biệt thự nguy nga, vẫn tồn tại song song những không gian sống nhỏ bé đến mức khó tin. Điều đáng chú ý, những "hộp diêm" ấy không chỉ là câu chuyện để nhìn cho lạ mắt, mà thực sự có người đang sinh hoạt mỗi ngày bên trong.

Mới đây, một tài khoản TikTok đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi chia sẻ loạt video ghi lại cuộc sống trong căn nhà chỉ vỏn vẹn 2m² tại Quận 3, TP.HCM. Nằm lọt thỏm giữa dãy nhà khang trang xung quanh, căn nhà tí hon này lập tức khơi gợi trí tò mò: kết cấu ra sao, sinh hoạt thế nào, liệu có đủ tiện nghi để ở? Chủ nhân của căn nhà là một người đàn ông trung niên, anh đã quay chi tiết hành trình cải tạo cũng như cuộc sống thường nhật trong không gian khiêm tốn này. Qua những thước phim được đăng tải, dễ dàng nhận thấy trước khi cải tạo, căn nhà xuống cấp trầm trọng với tường bong tróc, lớp sơn loang lổ, gần như không còn sức sống.





Tầng 2 - Không gian được tập trung cải tạo nhất

Căn nhà 2m² được chia thành ba phần: tầng trệt, tầng hai và một gác xép nhỏ. Ở tầng trệt, gia chủ bố trí bồn rửa cùng nhà vệ sinh, đủ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản. Không gian nghỉ ngơi được đưa lên tầng hai - tuy hẹp nhưng vừa khít cho một chiếc đệm nhỏ và vài vật dụng cá nhân thiết yếu. Vì là khu vực nghỉ ngơi, giữ vai trò quan trọng nhất trong căn nhà nên tầng hai được đầu tư cải tạo nhiều nhất. Trước khi sửa sàng, nơi này khá tối tăm với mảng tường bong tróc, ẩm mốc. Sau quá trình tự tay cải tạo, không gian đã "lột xác" đáng kể: tường mới sáng sủa, sạch sẽ, gọn gàng, mang lại cảm giác dễ chịu hơn hẳn.

Để tiết kiệm diện tích, mọi vật dụng đều tối giản hóa và hầu hết đều treo gọn lên tường. Các thanh treo, kệ tủ nhỏ được thiết kế thông minh để chứa quần áo, đồ dùng cá nhân mà không gây bừa bộn. Đặc biệt, ngay cạnh cửa sổ, anh còn sắp xếp một bộ sofa nhỏ, vừa tạo điểm nhấn, vừa mang lại cảm giác thư thái cho không gian nghỉ ngơi. Theo chia sẻ, người đàn ông không nấu ăn tại nhà, còn quần áo sẽ mang đi giặt tiệm.

Gác xép - Không gian chứa đồ

Ngoài tầng trệt và tầng hai, căn nhà có một gác xép nhỏ được tận dụng làm nơi cất giữ những vật dụng cồng kềnh hoặc đồ ít khi sử dụng. Đây không phải là khu vực sinh hoạt chính, nhưng lại đóng vai trò quan trọng giúp không gian phía dưới gọn gàng, ngăn nắp hơn.

Tại đây, người đàn ông còn quay cận cảnh quá trình tự dán xốp chống nóng cho trần. Có lẽ chính sự tỉ mỉ và tâm huyết với tổ ấm khiến những thước phim mộc mạc của anh luôn thu hút cả trăm nghìn lượt xem.

Tầng trệt - Không gian được mong chờ cải tạo

Ngăn cách giữa tầng 2 và tầng trệt chỉ là tấm gỗ mỏng. Trong video mới đăng tải, người đàn ông tiết lộ chi tiết hơn về không gian tầng trệt - nơi diễn ra các sinh hoạt cơ bản. Tại đây được trang bị bồn rửa, vòi hoa sen, máy nước nóng và bệ vệ sinh để đáp ứng nhu cầu hằng ngày.

Nhiều netizen góp ý rằng gia chủ nên lắp đặt lại bệ vệ sinh và thiết kế khu vực tầng một kín đáo, sạch sẽ hơn để vừa đảm bảo tính thẩm mỹ vừa hạn chế ẩm mốc. Chính vì vậy, khu vực này đang vô tình trở thành điểm được chờ đợi nhiều nhất. Không ít người bày tỏ sự tò mò, mong ngóng vào màn "lột xác" của nhà vệ sinh trong thời gian tới.

Sống trong căn nhà chỉ 2m², nhiều người không khỏi ngạc nhiên, thậm chí khó tin một người đàn ông có thể duy trì sinh hoạt trong "hộp diêm" bé xíu. Trái lại, cũng có ý kiến nhìn nhận tích cực hơn: giữa lòng thành phố hoa lệ, việc có được một mái che nắng che mưa đã là may mắn đáng trân trọng. Nhìn tổng thể, không ít netizen thừa nhận rằng dù diện tích cực kỳ hạn chế, căn nhà vẫn được sắp xếp tương đối ổn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chi tiết khiến cộng đồng mạng mong gia chủ sẽ tiếp tục cải thiện, để cuộc sống trở nên tiện nghi và dễ chịu hơn trong không gian chật hẹp này. Một số bình luận của CĐM: - "Nên dời cầu thang ra trước, bố trí hợp lý nữa thì ở 1 mình là quá đủ" - "Ở 1 mình không cần quá rộng chỉ cần có chỗ ngủ và nhà vệ sinh là được rồi" - "Sửa xong nhìn cũng được. Ở 1 mình thấy cũng oke" - "Có nhà ở vẫn hơn nhiều người phải chật vật trả tiền thuê nhà mỗi tháng" - "Hên nha có cửa sổ nên không bí. Nói chung là cũng ở được"



