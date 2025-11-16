Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đúng 18h30, xe tải Trung Quốc không người lái, sẽ di chuyển vào ban đêm sang Việt Nam

16-11-2025 - 15:30 PM | Kinh tế số

Xe tải không người lái Trung Quốc vào Việt nam.

Đúng 18h30, xe tải Trung Quốc không người lái, sẽ di chuyển vào ban đêm sang Việt Nam- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ, tỉnh Lạng Sơn, ngày 30/10/2025, tại khu vực mốc 1090-1091, lối thông quan Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc), Đoàn đại biểu Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã tổ chức hội đàm với Đoàn đại biểu Chính quyền nhân dân thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc nhằm trao đổi, thúc đẩy triển khai hợp tác xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh.

Tham dự hội đàm, về phía Đoàn đại biểu Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn có ông Nguyễn Quốc Toàn - Trưởng Ban làm Trưởng đoàn, cùng đại diện các phòng chuyên môn, Trung tâm Quản lý cửa khẩu trực thuộc Ban Quản lý; cùng dự có đại diện các Sở: Ngoại vụ, Công Thương, Xây dựng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Hải quan khu vực VI; đại diện doanh nghiệp có Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại Bảo Nguyên.

Phía Trung Quốc do ông Vũ Hiểu Huy, Bí thư Thị ủy Bằng Tường làm Trưởng đoàn, cùng đại diện các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp tại thị Bằng Tường.

Tại Hội đàm, hai Bên đã trao đổi, thống nhất các nội dung triển khai thí điểm xe tải AGV thông quan ban đêm tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089, thời gian thí điểm dự kiến kéo dài 01 tháng, với khung thời gian thí điểm: Từ 18 giờ 30 - 20 giờ hàng ngày.

Các xe điện này là dạng xe tự hành AGV, trang bị camera, cảm biến, cùng hệ thống dẫn đường định vị được cài đặt sẵn.

Việc hai bên phối hợp triển khai thí điểm lần này sẽ tạo cơ sở thực tiễn quan trọng cho việc chính thức vận hành cửa khẩu thông minh trong tương lai đồng thời cũng được kỳ vọng sẽ giảm chi phí cho doanh nghiệp, tăng cường hiệu suất thông quan hàng hoá.

Buổi Hội đàm diễn ra trong không khí hữu nghị, thực chất và khẩn trương, thể hiện cam kết của cả hai địa phương trong việc triển khai thí điểm cửa khẩu thông minh, giảm chi phí, tăng hiệu quả thông quan, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh logistics biên giới và tiếp tục làm sâu sắc hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam và Quảng Tây, Trung Quốc.

Vào tối 10/11, xe điện không người lái lần đầu tiên chở hàng nhập khẩu qua biên giới Việt – Trung. Khi vào địa phận Việt Nam, xe có tài xế đi kèm để kiểm tra, xử lý các thông số về quãng đường, dừng đỗ chấp hành kiểm tra theo thủ tục tại cửa khẩu, do bộ đội biên phòng hướng dẫn.

MT

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng chục triệu người dùng Zalo chú ý: Nếu nhận được kiểu tin nhắn như thế này, bạn có thể gặp nguy hiểm

Hàng chục triệu người dùng Zalo chú ý: Nếu nhận được kiểu tin nhắn như thế này, bạn có thể gặp nguy hiểm Nổi bật

Cuối cùng ngày này cũng tới: OpenAI đã được sửa lỗi "nghiện dùng dấu gạch dài" của ChatGPT

Cuối cùng ngày này cũng tới: OpenAI đã được sửa lỗi "nghiện dùng dấu gạch dài" của ChatGPT Nổi bật

Boom hàng, trả hàng đến mức báo động, nhiều chủ shop gửi thư "cầu xin" khách

Boom hàng, trả hàng đến mức báo động, nhiều chủ shop gửi thư "cầu xin" khách

15:15 , 16/11/2025
Vì sao đã chuẩn hóa SIM chính chủ, xử lý SIM rác nhưng cuộc gọi lừa đảo vẫn xuất hiện nhiều?

Vì sao đã chuẩn hóa SIM chính chủ, xử lý SIM rác nhưng cuộc gọi lừa đảo vẫn xuất hiện nhiều?

15:01 , 16/11/2025
Nhiều công nhân thủ phủ công nghiệp điêu đứng với dây 'hụi online' 100 tỷ đồng

Nhiều công nhân thủ phủ công nghiệp điêu đứng với dây 'hụi online' 100 tỷ đồng

14:30 , 16/11/2025
Nửa đêm, bà mẹ hoảng hốt nhắn cho cô giáo vì phát hiện bí mật của con sau khi kiểm tra lịch sử ChatGPT: "Chắc tạm cho con thôi học"

Nửa đêm, bà mẹ hoảng hốt nhắn cho cô giáo vì phát hiện bí mật của con sau khi kiểm tra lịch sử ChatGPT: "Chắc tạm cho con thôi học"

13:39 , 16/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên