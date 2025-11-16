Đúng 18h30, xe tải Trung Quốc không người lái, sẽ di chuyển vào ban đêm sang Việt Nam

Ảnh minh họa

Theo Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ, tỉnh Lạng Sơn, ngày 30/10/2025, tại khu vực mốc 1090-1091, lối thông quan Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc), Đoàn đại biểu Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã tổ chức hội đàm với Đoàn đại biểu Chính quyền nhân dân thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc nhằm trao đổi, thúc đẩy triển khai hợp tác xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh.

Tham dự hội đàm, về phía Đoàn đại biểu Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn có ông Nguyễn Quốc Toàn - Trưởng Ban làm Trưởng đoàn, cùng đại diện các phòng chuyên môn, Trung tâm Quản lý cửa khẩu trực thuộc Ban Quản lý; cùng dự có đại diện các Sở: Ngoại vụ, Công Thương, Xây dựng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Hải quan khu vực VI; đại diện doanh nghiệp có Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại Bảo Nguyên.

Phía Trung Quốc do ông Vũ Hiểu Huy, Bí thư Thị ủy Bằng Tường làm Trưởng đoàn, cùng đại diện các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp tại thị Bằng Tường.

Tại Hội đàm, hai Bên đã trao đổi, thống nhất các nội dung triển khai thí điểm xe tải AGV thông quan ban đêm tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089, thời gian thí điểm dự kiến kéo dài 01 tháng, với khung thời gian thí điểm: Từ 18 giờ 30 - 20 giờ hàng ngày.

Các xe điện này là dạng xe tự hành AGV, trang bị camera, cảm biến, cùng hệ thống dẫn đường định vị được cài đặt sẵn.

Việc hai bên phối hợp triển khai thí điểm lần này sẽ tạo cơ sở thực tiễn quan trọng cho việc chính thức vận hành cửa khẩu thông minh trong tương lai đồng thời cũng được kỳ vọng sẽ giảm chi phí cho doanh nghiệp, tăng cường hiệu suất thông quan hàng hoá.

Buổi Hội đàm diễn ra trong không khí hữu nghị, thực chất và khẩn trương, thể hiện cam kết của cả hai địa phương trong việc triển khai thí điểm cửa khẩu thông minh, giảm chi phí, tăng hiệu quả thông quan, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh logistics biên giới và tiếp tục làm sâu sắc hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam và Quảng Tây, Trung Quốc.

Vào tối 10/11, xe điện không người lái lần đầu tiên chở hàng nhập khẩu qua biên giới Việt – Trung. Khi vào địa phận Việt Nam, xe có tài xế đi kèm để kiểm tra, xử lý các thông số về quãng đường, dừng đỗ chấp hành kiểm tra theo thủ tục tại cửa khẩu, do bộ đội biên phòng hướng dẫn.