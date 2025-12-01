Đừng buồn nếu “lỡ tàu” Vingroup: Chaebol Hàn Quốc còn bán hết cổ phiếu VIC trước khi giá tăng bằng lần

Cổ phiếu Vingroup (mã VIC) tăng gấp hơn 6 lần từ đầu năm, liên tục lập đỉnh mới trước sự ngỡ ngàng của giới đầu tư. Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên có vốn hóa vượt 1 triệu tỷ đồng, xác lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Thế nhưng, bữa tiệc không dành cho tất cả. Rất nhiều nhà đầu tư ngậm ngùi đứng ngoài nhìn con tàu cao tốc Vingroup băng băng phi về phía trước mà “không có hàng”. Dù vậy, “lỡ tàu” có lẽ còn đỡ buồn hơn là dừng lại ngay trước ngưỡng cửa thiên đường.

Trên chặng đường leo dốc của Vingroup thời gian qua, nhà đầu tư buồn nhất có lẽ là SK Group. Tập đoàn Hàn Quốc từng là cổ đông lớn nắm hơn 6% vốn của Vingroup với thỏa thuận hợp tác chiến lược ký kết vào năm 2019.

Thời điểm đó, SK đã rót khoảng 23.300 tỷ đồng (khoảng 1 tỷ USD) để mua tổng cộng 205,7 triệu cổ phiếu VIC (tương đương 113.000 đồng/cp), bao gồm 154,3 triệu cổ phiếu được chào bán riêng lẻ từ Vingroup và mua lại 51,4 triệu cổ phiếu thứ cấp từ VinCommerce (nay là WinCommerce).

SK sau đó không giao dịch cổ phiếu VIC, mà chỉ nhận 1 đợt cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 12,49% từ Vingroup vào năm 2021. Tập đoàn này nâng lượng nắm giữ tại Vingroup lên hơn 231 triệu cổ phiếu nhưng tỷ lệ sở hữu không thay đổi.

Sau 6 năm đồng hành, Chaebol Hàn Quốc quyết định “chia tay” tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Báo cáo thường niên 2024 của SK công bố đầu năm nay xếp Vingroup vào khoản mục tài sản nắm giữ chờ bán. Thực tế, hoạt động thoái vốn đã được thực hiện thông qua phương thức thoả thuận, theo 3 đợt.

Ngày 16/1/2025, SK chuyển nhượng gần 51 triệu cổ phiếu VIC (giá trị giao dịch khoảng hơn 2.000 tỷ đồng) với mục đích tái cơ cấu danh mục đầu tư. Tỷ lệ sở hữu của tập đoàn Hàn Quốc tại Vingroup theo đó giảm từ 6,05% vốn xuống 4,72% và không còn là cổ đông lớn.

Đến ngày 17/4, SK tiếp tục bán thoả thuận gần 65 triệu cổ phiếu VIC với giá trị gần 4.600 tỷ đồng. Đợt thoái vốn cuối cùng diễn ra trong 2 ngày 4-5/8 với tổng khối lượng bán thoả thuận là gần 116 triệu cổ phiếu, giá trị khoảng 12.600 tỷ đồng.

Ước tính, tập đoàn Hàn Quốc đã thu về tổng cộng hơn 19.000 tỷ đồng từ thương vụ thoái vốn Vingroup. Con số này thấp hơn nhiều so với số tiền SK bỏ ra để nắm cổ phần Vingroup. Và đáng buồn hơn, từ khi SK thoái hết vốn đến nay, cổ phiếu VIC đã tăng thêm khoảng 120% thị giá.

SK hiện là một trong những tập đoàn đa ngành lớn nhất Hàn Quốc với các lĩnh vực hoạt động như viễn thông, công nghệ, điện tử, năng lượng, logistics và dịch vụ. Từng “đổ tiền” mạnh vào Việt Nam từ năm 2018 với tổng giá trị đầu tư hơn 3,5 tỷ USD, SK nhanh chóng trở thành cổ đông chiến lược tại nhiều tập đoàn hàng đầu.

Tuy nhiên, khoảng hơn 1 năm trở lại đây Chaebol Hàn Quốc đã liên tục thoái vốn các khoản đầu tư lớn tại Việt Nam như Vingroup, Masan, Imexpharm,… Việc thoái vốn nằm trong chiến lược tái cấu trúc toàn cầu, giúp SK tập trung nguồn lực vào bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và pin xe điện, những lĩnh vực được xem là trụ cột tăng trưởng mới của tập đoàn.

Về phía Vingroup, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Sau đã và đang định hình một hệ sinh thái rộng lớn, bao trùm nhiều lĩnh vực từ công nghệ, công nghiệp đến bất động sản, hạ tầng, năng lượng và văn hoá – xã hội với một loạt “chiến mã” như VinFast, Vinhomes, VinSpeed, VinMetal,…

Tính đến cuối quý 3/2025, tổng tài sản Vingroup đã vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp phi tài chính thứ 2 tại Việt Nam đạt cột mốc này sau PVN.

Vingroup còn đang triển khai thương vụ phát hành cổ phiếu lớn nhất lịch sử (gần 3,9 tỷ cổ phiếu) để tăng vốn điều lệ gấp đôi lên 77.000 tỷ đồng. Danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu phát hành sẽ được chốt vào ngày 8/12 tới đây.

Nếu phát hành thành công, Vingroup sẽ vượt qua Hòa Phát để trở thành doanh nghiệp phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam, chỉ kém 3 ngân hàng Vietcombank, MB và VPBank.