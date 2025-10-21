Đừng coi thường việc nhỏ! Thương hiệu lớn chú trọng đến từng chi tiết

Junger ứng dụng công nghệ AI để điều khiển máy rửa bát chỉ với một chạm. Họ không cần hô hào về sự sang trọng – họ để khách hàng tự cảm nhận qua từng chi tiết nhỏ, được làm đến mức hoàn hảo.

Có thể khẳng định, ở bất cứ thời điểm nào niềm tin người tiêu dùng luôn là "thước đo cuối cùng" thành công của một thương hiệu. Ngày nay, người tiêu dùng tin vào những hành động nhỏ nhưng thiết thực hơn những lời nói hoa mỹ, những lời hứa ngọt ngào, những ngôn từ sáo rỗng. Thương hiệu càng lớn, càng cao cấp thì sự chỉn chu càng là yêu cầu bắt buộc.

Mới đây, Junger – Thương hiệu gia dụng cao cấp – cũng đã khẳng định tinh thần thương hiệu chuẩn mực của mình trong chương trình "Kích hoạt chất Đức – Trúng xe Đức" của hãng.

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là ưu tiên hàng đầu

Không chỉ sản phẩm, mọi hoạt động của Junger đều bắt đầu từ nguyên tắc tôn trọng người tiêu dùng. Trước khi triển khai, chương trình "Kích hoạt chất Đức – Trúng xe Đức" của Junger đã đăng ký thực hiện với cục Xúc Tiến Thương Mại - Bộ Công Thương theo văn bản số 2747/XTTM-QLXT ngày 19/08/2025, đảm bảo đầy đủ điều kiện và quyền lợi người tiêu dùng theo quy định. Ngoài ra, chương trình cũng nhận được sự ủng hộ, xác nhận của đối tác liên quan trong việc sử dụng hình ảnh cho các hoạt động truyền thông và đăng tải công khai minh bạch trên các nền tảng của hãng.

Niềm tin và sự đồng hành từ đối tác uy tín

Sự đồng hành của các đối tác lớn là minh chứng cho uy tín của Junger trên thị trường. Chương trình "Kích hoạt chất Đức – Trúng xe Đức" của thương hiệu Junger nhận được sự ủng hộ của đối tác bán lẻ uy tín như Điện Máy Xanh, Nguyễn Kim, Điện Máy Chợ Lớn, Mediamart, Pico, VHC… và các nhà phân phối hàng đầu như Bếp 365, Thế giới bếp nhập khẩu , Điện Máy Hoàng Cương, Điện Máy 365, Bếp Nam Dương, Bếp Vũ Sơn, Kitchencare, Hoàng Vinh, Bếp Xanh, Nam Sapa, Gia Khang…

Sự tin tưởng và đồng hành của hàng loạt đối tác uy tín góp phần củng cố niềm tin về tính minh bạch và giá trị của thương hiệu mang lại cho người tiêu dùng thông qua chương trình này.

Hoạt động activation "Kích hoạt chất Đức" diễn ra sôi động tại các siêu thị điện máy lớn toàn quốc.

Tổ chức công khai – minh bạch

Gần 20 năm có mặt tại Việt Nam, Junger đã từng bước khẳng định được giá trị thương hiệu thông qua chất lượng sản phẩm cao cấp, dịch vụ hoàn hảo, niềm tin của đối tác và người tiêu dùng và thị phần dẫn đầu ở các sản phẩm phân khúc cao của hãng.

Ngày 15/10/2025, thương hiệu Junger đã tiến hành buổi quay thưởng giải thưởng tháng đầu tiên với thông tin được hãng công bố là gần 13.472 mã dự thưởng hợp lệ chỉ riêng trong tháng 9. Điều này cũng thể hiện được sức hút và niềm tin rất lớn của khách hàng với chương trình của hãng.

Tại địa điểm quay thưởng được hãng tổ chức livestream diễn ra trong 60 phút, với sự chứng kiến của:

Bà Đào Việt Hà – đại diện khách hàng đã mua kích hoạt bảo hành sản phẩm Junger.

Ông Nguyễn Đức Anh – Phó Giám đốc Kinh doanh miền Bắc, Hệ thống Điện máy 365.

Ông Đỗ Xuân Bách – Phó Giám đốc Truyền thông, Hệ thống Điện máy 365.

Bà Đoàn Châu Giang – Trưởng phòng Thương hiệu, đại diện Junger tại Việt Nam.

Và nhiều nhân sự đại diện liên quan khác

Bên cạnh đó, hàng nghìn người tiêu dùng tham gia trực tiếp trên livestream, cùng tương tác, đặt câu hỏi và chứng kiến toàn bộ quá trình quay số diễn ra công khai, minh bạch theo đúng thể lệ đã đăng ký trước đó.

Quay số trúng thưởng được tổ chức công khai, minh bạch và theo dõi trực tiếp bởi hàng nghìn khán giả trên livestream Junger

Tinh thần và triết lý thương hiệu

Trong buổi Kick-Off chương trình ngày 09/09/2025, ông Nghiêm Xuân Khánh – Giám đốc Junger tại Việt Nam nhấn mạnh: "Chất Đức không đơn thuần là chất lượng sản phẩm. Nó là một cách làm việc nghiêm túc – một triết lý phục vụ đầy cam kết – và một tinh thần không bao giờ làm gì nửa vời". Tuyên bố này cho thấy: với Junger, uy tín không đến từ những chiến dịch truyền thông rầm rộ, mà từ hành động chuẩn xác, minh bạch và công bằng.

Ông Nghiêm Xuân Khánh – Giám đốc Junger tại Việt Nam (Ảnh: Junger).

Không phải ngẫu nhiên mà Junger – thương hiệu thiết bị nhà bếp mang tinh thần Đức – nhận được niềm tin lớn từ người tiêu dùng Việt suốt gần 20 năm qua. Từ quy trình sản xuất, chính sách hậu mãi đến cách vận hành các chương trình tri ân, triết lý thương hiệu Junger không chỉ nằm trong sản phẩm, mà trong cả cách thương hiệu thực hiện lời hứa với khách hàng.

Buổi livestream quay thưởng ngày 15/10/2025 vì thế không chỉ là sự kiện công bố người trúng thưởng, mà còn là bằng chứng sống động cho cách Junger định nghĩa "Chất Đức" - chuẩn mực, chính trực và minh bạch tuyệt đối. Với Junger, sự hoàn hảo đến từ những điều nhỏ nhất, vì chỉ khi tôn trọng từng chi tiết, thương hiệu mới có thể chạm tới trái tim người tiêu dùng

Thông tin chi tiết chương trình:

Thông tin đăng ký: Số 2747/XTTM-QLXT, ngày 19/08/2025 của Cục Xúc Tiến Thương Mại – Bộ Công Thương

Thời gian: 01/09/2025 – 05/05/2026

Cơ cấu giải thưởng: Xe ô tô Mercedes-Benz C200 Avantgarde và nhiều giải thưởng hấp dẫn khác

Xem thêm tại: https://german.junger.vn/kich-hoat-chat-duc