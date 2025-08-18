Đừng mua "4 loại" sườn này dù rẻ đến đâu: Nhờ nhân viên siêu thị nhắc nhở, tôi đã học được một điều mới

Sườn non (sườn heo) là một loại thực phẩm mà rất nhiều người trong chúng ta yêu thích. Dù hấp, hầm hay nướng thì món ăn chế biến từ sườn heo luôn rất ngon và kích thích vị giác. Nhưng bạn có bao giờ nhận thấy rằng đôi khi chất lượng của miếng sườn bạn mua trông rất tốt, nhưng sau khi nấu, thịt rất dai, dính vào răng và không còn ngon ngọt nữa không?

Trên thực tế, tất cả là do chúng ta đã mua nhầm loại sườn. Trong một lần trò chuyện với nhân viên siêu thị, chị đã nhắc nhở tôi đừng mua "4 loại" sườn này dù chúng có rẻ đến đâu. Nhờ những chia sẻ đó tôi đã học được thêm một điều mới khi mua thực phẩm.

Loại thứ nhất: Xương sườn có bề mặt ướt

Khi mua sườn, chúng ta cần quan sát kỹ xem bề mặt sườn có ướt không. Nhìn chung, bề mặt của sườn tươi ẩm nhưng không có nước nhỏ xuống. Nếu bạn thấy nước vẫn nhỏ giọt từ xương sườn thì có nghĩa là xương sườn đã chứa quá nhiều nước hoặc đã để bên ngoài quá lâu và rã đông nhiều lần.

Loại sườn này chứa nhiều nước nên hương vị thịt bị giảm sút. Đây là một trong những lý do khiến sườn khi mua về có vị cứng và khô, không còn vị thịt. Do đó chúng ta không nên mua loại sườn này.

Sườn heo tươi ngon sẽ có độ ẩm tự nhiên (ảnh trái) còn sườn heo có chứa nước rớt xuống là sườn không còn tươi (ảnh phải) và bạn không nên mua.

Loại thứ hai: Sườn trắng hoặc xám trắng

Khi mua sườn heo về nấu ăn, chúng ta cần quan sát màu sắc của nguyên liệu. Nhìn chung, sườn heo tươi ngon thường có màu hồng nhạt và bóng. Nếu sườn đã chuyển sang màu trắng hoặc xám trắng, đừng mua dù giá có rẻ đến đâu.

Loại sườn có màu trắng hoặc xám trắng này thường được đông lạnh trong tủ đông ở khoảng thời gian dài, mùi thơm nguyên bản của thịt đã mất từ lâu, thịt rất khô và dai. Nếu bạn mua loại sườn này về hầm, nướng hay chế biến bất cứ món ăn nào chúng sẽ không mềm và không có vị gì cả. Thực sự là vô dụng.

Không nên mua loại sườn heo có màu trắng, sờ vào dính nhớt.

Loại thứ ba: Sườn heo có màu đỏ sẫm

Thông thường sườn heo tươi sẽ có màu đỏ nhạt, ấn vào có độ đàn hồi, mùi thơm tự nhiên. Nếu xương sườn có màu đỏ sẫm hoặc rất sẫm, giống như màu gan lợn thì không nên mua miếng sườn này. Sườn non có màu đặc biệt sẫm thường là của lợn nái già, lợn chết hoặc lợn bệnh, ngoài ra nó có thể được người bán "nhuộm" bằng tiết để trông có vẻ tươi ngon.

Không nên mua loại sườn có màu đỏ sẫm, mặt ướt và có mùi hôi.

Nếu lỡ mua phải loại sườn heo này thì khi hầm bạn sẽ ngửi thấy có mùi nồng khó chịu. Nếu hầm lâu thịt sẽ cứng và không chín đều. Do đó khi mua nguyên liệu sườn heo để chế biến món ăn, bạn hãy chắc chắn tránh xa, không mua loại sườn này nhé!

Khi mua sườn heo, hãy tìm mua loại màu đỏ nhạt, ấn vào có độ đàn hồi, mùi thơm tự nhiên.

Loại thứ tư: Xương sườn cực hẹp/nhỏ

Khi mua sườn, chúng ta cũng cần chú ý đến chiều rộng của từng dẻ sườn. Nhiều miếng sườn khi còn nằm nguyên trong tảng thì sẽ khó để nhận biết. Tuy nhiên khi mua bạn cần chọn những dẻ sườn có chiều rộng hơn từ 2.5cm. Không nên chọn những dẻ sườn hẹp/có chiều rộng dưới 2cm. Những dẻ sườn hẹp này thường là của con lợn con, nhiều xương, ít thịt và có mùi tanh nồng hơn so với con lợn trưởng thành.

Khi chế biến món ăn từ những dẻ sườn heo hẹp, nhiều xương vừa ăn không ngon mà nhiều khi cũng không mấy đảm bảo chất lượng (vì nhiều khi những con lợn nhỏ chưa đến lúc xuất chuồng nhưng bị ốm hay bệnh nên người ta mang đi xẻ thịt bán luôn).

Lần tới khi mua sườn, nếu bạn muốn có nguyên liệu mềm, thơm ngon thì đừng chọn những miếng sườn quá hẹp!

Hãy bỏ túi 4 bí quyết chọn sườn chất lượng cao, từ việc nhận diện sườn tươi ngon có màu hồng nhạt, đến việc tránh xa những miếng sườn có bề mặt ướt hay màu trắng xám. Đừng quên chọn sườn có độ rộng phù hợp và phù hợp với từng món ăn để đảm bảo hương vị tuyệt vời. Chọn sườn heo ngon để ăn ngon, bạn sẽ có những món ăn hấp dẫn và bổ dưỡng!

Cách chọn sườn phù hợp cho từng món ăn

Sườn heo là nguyên liệu phổ biến, thường xuyên trong nấu ăn của các bà nội trợ. Để được nguyên liệu phù hợp cho từng món ăn từ sườn heo, bạn cũng cần chú ý cụ thể như sau:

- Hãy chọn những miếng sườn heo nạc, ít hoặc không có mỡ để chế biến món sườn xào chua ngọt, kho, rán... Phần sườn để bạn chọn cho những món ăn này nên là sườn thăn để món ăn có hương vị ngon nhất. Bên cạnh đó bạn cũng có thể chọn phần sườn sụn non.

- Để chọn sườn heo cho những món canh, nấu cháo hoặc các món bún thì bạn nên chọn phần sườn có lẫn cả nạc và mỡ để thành phẩm được mềm, thơm, có độ béo nhất định.

- Riêng đối với món sườn cốt lết, bạn nên chọn loại có quả thăn dày, ít lẫn mỡ thì thịt sẽ mềm và ngon hơn. Sườn cốt lết hợp nhất là chế biến các món như nướng, rán, quay, rim, hun khói.