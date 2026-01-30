Dừng ngay thói quen săn vé trên app nếu không muốn mất tiền oan, so sánh giá xong mới thấy web hãng rẻ đến giật mình

Trong bối cảnh chi phí mua vé máy bay dịp Tết tăng khá cao việc làm sao để săn được một tấm vé với mức giá hời nhất luôn là bài toán đau đầu của nhiều du khách. Có một quan niệm phổ biến rằng đặt vé máy bay trên các ứng dụng du lịch luôn rẻ hơn đặt trực tiếp trên các website của hãng hàng không. Thế nhưng thực tế lại cho thấy một bức tranh đa dạng hơn khi sự chênh lệch về giá giữa các hãng hàng không và các ứng dụng du lịch trực tuyến chưa bao giờ có hồi kết.

Khảo sát chặng bay khứ hồi giữa TP.HCM và Bangkok trong cùng thời điểm tháng 3 năm 2026 cho thấy giá vé đặt qua Momo rơi vào khoảng 3 triệu đồng. Tương tự, khi đặt vé máy bay trên các nền tảng Traveloka hay Trip cho chuyến du lịch đến Bangkok, hành khách sẽ phải trả hơn 3,4 triệu đồng cho vé khứ hồi đi từ TP.HCM.

Khi đặt vé máy bay trên các ứng dụng du lịch vé máy bay có phần nhỉnh hơn. (Ảnh chụp màn hình)

Trong khi đó mức giá quy đổi tương đương trên hệ thống trực tiếp của hãng hàng không là khoảng 111,13 USD tức là hơn 2,8 triệu đồng chưa tính các khoản phí phát sinh tùy thuộc vào phương thức thanh toán quốc tế.

Khi đặt vé máy bay trên website chính thức của hãng, mức giá phải chăng hơn bao gồm thuế và phí. (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, với nhiều du khách việc đặt vé máy bay trên Momo lại vô cùng tiện lợi bởi chính sách hoàn tiền nhanh gọn nếu người mua xác nhận huỷ vé trong thời hạn quy định. Theo chia sẻ của 1 hành khách: “Ổn nha, trước mua đợt COVID, mua vé Vietjet mà bị huỷ chuyến. Nhân viên Momo gọi xác nhận hoàn tiền là tuần sau nhận tiền vô tài khoản cái rụp. Mua vé nhớ mua thêm bảo hiểm trễ chuyến 35k, trễ từ 1 tiếng auto hoàn 500k về Momo luôn.”

Bên cạnh đó, các hãng hàng không cũng không hề kém cạnh khi liên tục tung ra những ưu đãi độc quyền chỉ dành riêng cho khách hàng đặt trực tiếp trên hệ thống của mình. Một trong những lợi thế lớn nhất là các chương trình tích lũy dặm bay hoặc nâng hạng thành viên giúp hành khách nhận được nhiều quyền lợi về lâu dài như sử dụng phòng chờ thương gia hay ưu tiên làm thủ tục. Nhiều hãng còn triển khai các mã giảm giá đặc biệt vào ngày vàng hoặc giảm thêm cho các chủ thẻ ngân hàng liên kết vốn chỉ áp dụng khi thanh toán trực tiếp trên website hoặc ứng dụng chính thức của hãng.

Nhiều hãng hàng không thường xuyên tổ chức nhiều chương trình ưu đãi cho hành khách. (Ảnh chụp màn hình)

Khoảng chênh lệch này chính là lý do khiến các ứng dụng du lịch luôn có sức hút mãnh liệt với tệp khách hàng trẻ. Các đại lý du lịch lớn thường có những thỏa thuận riêng và sở hữu một lượng vé giá sỉ mà cá nhân người mua khó có thể tiếp cận trực tiếp. Bên cạnh đó việc liên tục tung ra các chương trình hoàn tiền hay giảm giá cho khách hàng thân thiết giúp các app này luôn giữ được lợi thế cạnh tranh về mặt con số hiển thị.

Chị Hải Quỳnh (Phường An Khánh, TP.HCM) thường đặt vé máy bay ở cả ứng dụng du lịch lẫn website chính hãng cho biết: “Khi đi du lịch thì mình thường hay tìm vé máy bay ở cả hai nơi chính là app và website của hãng. Bên nào có giá phải chăng hơn thì mình đặt mua”. Đối với anh Mạnh (Phường Phước Long, TP.HCM), khi đi du lịch sẽ tìm kiếm các ưu đãi độc quyền của hãng hàng không để canh thời điểm mua vé với giá ưu đãi: “Các hãng hàng không thỉnh thoảng sẽ tung những mã ưu đãi cho hành khách, có khi giá còn phải chăng hơn các ứng dụng du lịch, nên mình sẽ thường đặt vé trên website chính thức hơn”.

Đặt vé trực tiếp còn giúp du khách an tâm tối đa về tính minh bạch của các khoản phí và dễ dàng thực hiện các thay đổi về lịch trình mà không phải thông qua bên thứ ba. Đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm việc sở hữu tấm vé gốc từ hãng giúp người dân chủ động hơn trong việc cập nhật thông báo thay đổi chuyến bay một cách kịp thời nhất. Việc lựa chọn đặt vé ở đâu phụ thuộc vào việc bạn ưu tiên mức giá giảm tức thì từ app hay những đặc quyền chăm sóc dài hạn từ chính hãng hàng không.