Đừng như tôi: Sau 60 tuổi mới hiểu, càng “lười” 3 việc này càng sướng, hậu vận không cần lo nghĩ

Bài viết của tác giả Vy Vy trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc)

Sau khi nghỉ hưu ở tuổi 60, tôi từng nghĩ mình sẽ mua sắm thật nhiều để thỏa mãn bản thân sau những năm tháng làm việc vất vả, sẽ dành toàn bộ thời gian mỗi ngày cho con cháu.

Thế nhưng khi chứng kiến nhiều người bạn rơi vào tình huống trái ngang: tiết kiệm nửa đời người để an hưởng tuổi già nhưng sau đó mất hết vì chi tiêu phung phí, luôn lo lắng cho các con quá mức dẫn đến bất hoà gia đình… tôi quyết định để bản thân được “lười” 3 việc sau. Nhờ vây, tôi có cuộc sống tự do, nhàn nhã, tận hưởng mỗi ngày trôi qua bình yên và trọn vẹn.

Mua sắm bốc đồng theo cảm xúc

Người chị họ của tôi vừa nghỉ hưu đã vội vàng mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có giá đắt đỏ, từ thuốc bổ, ghế giảm đau lưng, nệm y tế… Mọi người xung quanh từng khuyên chị đừng nên phung phí tiền bạc, nhưng chị lại phớt lờ và tiêu hết 600.000 NDT (2,2 tỷ đồng) chỉ trong vài năm cho thói quen mua sắm của mình.

Mới đây, chị họ vẫn phải nhập viện vì mắc tổn thương gan do uống quá nhiều thực phẩm chức năng. Mỗi ngày tiền viện phí của chị lên đến 1.500 NDT (hơn 5 triệu đồng), khiến các con chị phải cố gắng xoay sở tiền bạc khi mẹ đã tiêu hết tiền tiết kiệm.

Ảnh minh hoạ

Nhiều người cao tuổi sẵn sàng đầu tư toàn bộ tiền bạc cho các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ vì tin vào quảng cáo mà không tìm hiểu kỹ thông tin, dễ dẫn đến “tiền mất tật mang”. Có người chi tiêu mạnh tay cho con cháu, đi du lịch quanh năm để “tự thưởng” cho bản thân khi nghỉ hưu mà không lên kế hoạch tài chính khôn ngoan. Trong khi đó, sức khỏe tài chính là yếu tố rất quan trọng quyết định đến chất lượng cuộc sống nghỉ hưu. Vậy nên người sau 60 tuổi cần lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh mua sắm bốc đồng theo cảm xúc hoặc theo lời mời gọi từ người quen dù không có nhu cầu.

Can thiệp vào việc gia đình con cháu

Gần đây tôi tình cờ xem được video phỏng vấn đường phố có nội dung đáng chú ý. Khi MC hỏi nếu con cái kết hôn thì cha mẹ có nên quan tâm nhiều hơn không, một người phụ nữ trạc tuổi tôi đã trả lời thế này: “Tôi vẫn quan tâm đến các con nhưng không can thiệp quá nhiều, chỉ cần biết chúng sống tốt là được. Nếu mẹ chồng kiểm soát quá nhiều, chắc chắn tôi cũng không vui. Khi các con kết hôn, cha mẹ quan tâm ít lại thì cũng là cách để chúng tự lập và trưởng thành hơn”.

Ảnh minh hoạ

Một số người bạn cao tuổi của tôi coi chăm sóc con cháu là trách nhiệm của bản thân họ, luôn quan tâm và dành nhiều thời gian hết mức có thể cho con cái. Trên thực tế, khi cha mẹ về hưu là lúc các con đều đã trưởng thành, cần có cuộc sống riêng và đưa ra quyết định một cách độc lập.

Nếu cha mẹ giữ thái độ kiểm soát mạnh mẽ, điều này có thể gây ra mâu thuẫn do khác biệt về quan điểm sống, ảnh hưởng đến mối quan hệ gia đình. Dù yêu thương hay quan tâm, tôi vẫn nghĩ cần có ranh giới rõ ràng để các con có không gian phát triển cũng như tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình.

So sánh bản thân với người khác

Sau khi nghỉ hưu, người hàng xóm 60 tuổi cạnh nhà tôi thường dành thời gian rảnh rỗi để quan tâm quá mức đến đời sống người trong khu phố. Anh ấy đánh giá từ mối quan hệ gia đình đến tài sản, sau đó tự so sánh với hoàn cảnh chính mình và nghĩ tuổi già của bản thân “kém hạnh phúc hơn”.

Ảnh minh hoạ

‏Điều khiến những người về hưu khó hài lòng với cuộc sống không phải lương hưu thấp mà là do nhìn vào những người có điều kiện sống tốt hơn để so sánh. Khi trong lòng luôn có sự đố kỵ thì dù có bao nhiêu tài sản, bạn cũng mong muốn có nhiều hơn nữa.‏

Khi học được cách ngừng so sánh bản thân với người khác, tôi mới tập trung vào nhu cầu và cuộc sống của chính mình, từ đó kiểm soát chi tiêu. Lạc quan và chấp nhận với những gì bản thân đang có là một cách để tận hưởng những năm tháng tuổi già hạnh phúc một cách bền vững.