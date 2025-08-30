Đừng vội xuống tiền mua chung cư nếu chưa biết căn hộ hướng nào hợp nhất với gia đình trẻ
Giữa “ma trận” dự án chung cư hiện nay, một trong những câu hỏi phổ biến nhất của các gia đình trẻ khi mua nhà là: “Chọn căn hộ hướng nào thì hợp lý?” Câu trả lời không chỉ nằm ở yếu tố phong thủy, mà còn liên quan trực tiếp đến ánh sáng, gió, sự tiện nghi trong sinh hoạt và cả chi phí sử dụng điện nước hàng tháng.
Hướng Đông – Đón nắng sớm, tránh nắng gắt buổi chiều
Theo kinh nghiệm của nhiều người mua nhà, căn hộ hướng Đông thường được ưu tiên vì có lợi thế đón nắng buổi sáng, ánh sáng dịu nhẹ, tốt cho sức khỏe và ít khi bị oi nóng vào buổi chiều. Đây là lựa chọn phù hợp cho các gia đình có con nhỏ, người cao tuổi hoặc những ai muốn tận dụng ánh sáng tự nhiên để tiết kiệm điện chiếu sáng.
Tuy nhiên, vào mùa hè, nắng sáng có thể hơi chói nếu không có rèm che phù hợp. Các gia đình cần chú ý lắp đặt kính cường lực chống nóng, rèm cản sáng để đảm bảo sự dễ chịu.
Hướng Nam – Mát mẻ quanh năm, "vua của các hướng"
Trong quan niệm xây dựng truyền thống, hướng Nam luôn được coi là tối ưu. Ở Việt Nam, gió mát chủ yếu thổi từ hướng Nam và Đông Nam, giúp căn hộ luôn thông thoáng, hạn chế độ ẩm và nấm mốc. Những căn hộ hướng Nam thường có giá bán và giá thuê nhỉnh hơn một chút, nhưng bù lại, chủ nhân ít phải lo chi phí làm mát trong mùa hè.
Với gia đình trẻ, hướng Nam đặc biệt phù hợp bởi tiết kiệm điện năng, ít bị bức xạ nhiệt, tạo không gian sống dễ chịu để làm việc, học tập và nghỉ ngơi.
Hướng Tây – Nhiều ánh sáng, nhưng "khó chiều"
Nhắc đến hướng Tây, nhiều người lập tức e dè vì nắng gắt buổi chiều, dễ khiến căn hộ nóng bức. Tuy nhiên, không phải lúc nào hướng Tây cũng bất lợi. Với những căn hộ cao tầng, thông gió tốt, được thiết kế kính Low-E chống nóng hoặc có ban công trồng cây xanh, hướng Tây lại trở thành nơi ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp – một "đặc sản" của đô thị.
Nếu là gia đình trẻ yêu thích ánh sáng mạnh, muốn không gian tràn ngập năng lượng và không ngại đầu tư hệ thống điều hòa, rèm cửa, căn hộ hướng Tây vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc.
Hướng Bắc – Ổn định, ít chói chang nhưng hơi lạnh mùa đông
Các căn hộ hướng Bắc thường nhận ánh sáng dịu nhẹ, không bị nắng trực tiếp chiếu vào. Điều này giúp không gian ít bị nóng bức, phù hợp với những người làm việc tại nhà, cần môi trường dễ chịu và ít biến động nhiệt độ. Tuy nhiên, vào mùa đông, căn hộ hướng Bắc thường lạnh hơn và dễ ẩm thấp, đòi hỏi đầu tư máy sưởi hoặc các biện pháp chống nồm ẩm.
Yếu tố phong thủy – Không nên bỏ qua
Ngoài các yếu tố tiện nghi, nhiều gia đình trẻ vẫn quan tâm đến phong thủy. Thông thường, người mệnh Đông tứ trạch (Khảm, Ly, Chấn, Tốn) hợp hướng Đông, Nam, Đông Nam, Bắc. Người mệnh Tây tứ trạch (Càn, Khôn, Cấn, Đoài) hợp hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc.
Tuy nhiên, phong thủy hiện đại không còn quá cứng nhắc. Quan trọng nhất vẫn là chọn căn hộ đón được gió, có ánh sáng hài hòa và phù hợp với lối sống của gia đình.
Đối với gia đình trẻ, chọn hướng căn hộ chung cư không chỉ dừng ở "đẹp – xấu" theo quan niệm phong thủy, mà cần cân nhắc tổng hòa giữa ánh sáng, gió, chi phí sinh hoạt và phong cách sống. Hướng Nam và Đông thường được ưa chuộng vì thoáng mát, dễ chịu. Hướng Tây và Bắc cũng có thể trở thành lựa chọn tốt nếu dự án có thiết kế hợp lý và gia chủ biết cách tận dụng. Nói cách khác, "hướng đẹp" là hướng nào giúp gia đình bạn sống thoải mái nhất, cả về thể chất lẫn tinh thần.
