Được cán bộ hải quan tiếp tay, hơn 1.800 tỉ đồng hàng lậu "tuồn" qua đường chính ngạch

Ngày 18-5, tin cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 22 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Tài Lộc (Công ty Tài Lộc), Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Hải Phòng Khu vực 2 (Chi cục Hải quan Cảng 2) và các đơn vị liên quan.



Hàng hoá được đóng trong container để xuất khẩu ra nước ngoài. Ảnh minh hoạ

Theo đó, VKSND tối cao truy tố Nguyễn Tài Lộc, Giám đốc Công ty Tài Lộc; Nguyễn Văn Khang, Giám đốc Công ty Bảo Linh; Hà Thị Oanh, Giám đốc Công ty Tân Việt cùng 3 người khác bị truy tố về tội buôn lậu. Bị can Ngô Quang Tuyên, Kế toán trưởng Công ty Tài Lộc và Nguyễn Quang Long, nhân viên nhóm Công ty Tài Lộc bị đề nghị cùng về 2 tội Đưa hối lộ và Buôn lậu.

Các bị can Đặng Hoàng Lân, cựu đội trưởng đội thủ tục Chi cục Hải quan Cảng 2; Tô Thị Thu Hương, cựu phó đội trưởng đội Thủ tục hàng hoá xuất nhập khẩu, Chi cục Hải quan Cảng 2, cùng 2 người khác bị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Trong vụ án này, cựu Chi cục trưởng Hải quan Cảng 2 Nguyễn Thị Thu Hiền; Vũ Ngân Châu, cựu phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2, cùng 3 người khác bị cáo buộc về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ

Theo cáo trạng, tháng 12-2020, Ngô Quang Tuyên cùng Nguyễn Tài Lộc (em vợ Tuyên) thành lập Công ty Tài lộc để mua gỗ ván bóc trong nước bán cho khách hàng nước ngoài (chủ yếu là Trung Quốc).

Đến tháng 11-2021, sau một thời gian hoạt động, Tuyên và Lộc thấy Công ty Tài Lộc không đủ nhân sự để hoạt động, dẫn đến hàng khi xuất khẩu có lô hàng không đúng chất lượng, không đủ về số lượng nên phải đền bù thiệt hại cho khách hàng; đồng thời, giá bán không cạnh tranh được trên thị trường nên lượng khách hàng phía Trung Quốc sụt giảm. Do đó, Tuyên và Lộc thống nhất không trực tiếp thu mua gỗ trong nước để xuất sang Trung Quốc nữa mà thành lập 13 công ty và mượn pháp nhân của 3 công ty để làm dịch vụ xuất khẩu trái phép hàng gỗ ván bóc từ Việt Nam sang Trung Quốc và một số nước để hưởng tiền công, phí dịch vụ.

Sau khi quen việc, Lộc mua thông tin CCCD trôi nổi trên mạng Internet, hoặc mượn CCCD của người nhà để thành lập hàng chục công ty khác (gọi chung là nhóm Công ty Tài Lộc). Sau khi thành lập nhóm Công ty Tài Lộc, Ngô Quang Tuyên và Nguyễn Tài Lộc tuyển dụng thêm nhân viên, thành lập các bộ phận để thực hiện hoạt động xuất khẩu trái phép.

Để thực hiện xuất khẩu, Ngô Quang Tuyên trực tiếp liên hệ với khách hàng Trung Quốc qua phần mềm Wechat, thỏa thuận giá xuất khẩu (khi Công ty Tài Lộc trực tiếp xuất khẩu) và giá dịch vụ xuất khẩu (khi nhóm Công ty Tài Lộc thực hiện xuất khẩu). Ngô Quang Tuyên và Nguyễn Tài Lộc chỉ đạo bộ phận "Chứng từ và khai báo hải quan" lập hồ sơ khai báo hải quan gồm: Tờ khai hải quan (TKHQ); Hóa đơn thương mại; Bảng kê lâm sản để thực hiện khai báo hải quan điện tử.

Theo đó, Cơ quan tố tụng xác định trong quá trình xuất khẩu hàng hóa, nhóm Công ty Tài Lộc có sai phạm về lập khống hồ sơ lâm sản; khai báo không đúng khối lượng, giá trị hàng hóa xuất khẩu, dẫn đến việc khai báo không đúng với tổng giá trị hàng gỗ ván bóc đã xuất khẩu là hơn 1.814 tỉ đồng. Tổng số tiền các bị can hưởng lợi bất chính qua Công ty Tài Lộc và nhóm Công ty Tài Lộc là gần 211 tỉ đồng.

Cáo trạng thể hiện, để nhóm Công ty Tài Lộc được thông quan nhanh, bỏ qua các sai phạm Ngô Quang Tuyên thuê Nguyễn Quang Long thực hiện dịch vụ hải quan tại Cảng, quyết định và trực tiếp chuyển tiền cho Long để "chi ngoài" với tổng số tiền hơn 8,1 tỉ đồng cho lãnh đạo, cán bộ Chi cục Hải quan Cảng 2.

Theo đó, bị can Tô Thị Thu Hương, cựu phó đội trưởng đội Thủ tục hàng hoá xuất nhập khẩu, Chi cục Hải quan Cảng 2 nhận hối lộ hơn 4,4 tỉ đồng; Đặng Hoàng Lân, cựu đội trưởng đội thủ tục Chi cục Hải quan Cảng 2 nhận hơn 864 triệu đồng và 3 bị can khác là nhân viên tại Chi cục Hải quan Cảng 2, nhận hối lộ từ hơn 14 triệu đồng đến hơn 800 triệu đồng. Ngoài ra, bị can Nguyễn Thị Thu Hiền đã nhiều lần nhận tiền của nhóm Công ty Tài Lộc với tổng số tiền là hơn 648 triệu đồng để "làm ngơ" trước các sai phạm của doanh nghiệp nêu trên.