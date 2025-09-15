Dược Hậu Giang tiếp sức tại các trạm khách “A80 tự hào Việt Nam”

Dược Hậu Giang là một trong những doanh nghiệp dược hàng đầu tại Việt Nam, luôn cung cấp nhưng sản phẩm chất lượng và hiệu quả giúp chăm sóc sức khỏe người dân. Đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, Dược Hậu Giang chuẩn bị nhiều hoạt động hấp dẫn tiếp sức nhân dân thủ đô trong dịp đại lễ Quốc khánh 2/9.

Nhằm ủng hộ tinh thần cũng như tiếp thêm sức mạnh cho Khối yêu nước trong những ngày sát đại lễ, Dược Hậu Giang đặt 2 trạm tiếp sức của mình tại ngã tư Kim Mã giao với ngõ 294 Kim Mã (Số 2 Núi Trúc, P Giảng Võ, Hà Nội) và vỉa hè thư viện Quốc gia Việt Nam (31 Tràng Thi, P. Cửa Nam, Hà Nội). 2 trạm khách "A80 tự hào Việt Nam" đã sẵn sàng công tác tiếp sức từ ngày 30/8 và sẽ kéo dài hết kỳ lễ Quốc khánh vào ngày 2/9.

Khối Nghi trượng, một phần khối đi bộ quân đội, quân đội nước ngoài, dân quân tự vệ, công an cũng sẽ diễu hành qua phố Tràng Thi, nơi có trạm khách thứ 2 của Dược Hậu Giang.

Tại các trạm của mình, Dược Hậu Giang chuẩn bị sẵn 5000 quạt và 5000 mũ lưỡi trai NattoEnzym để dành tặng khối yêu nước xem diễu binh tại phố Kim Mã và Tràng Thi. Bên cạnh đó, Dược Hậu Giang còn chuẩn bị sẵn những ly nước sủi tăng sức đề kháng Bocalex tiếp sức cho người dân.

Có thêm sự trợ giúp đắc lực từ những chiếc mũ lưỡi trai che mưa che nắng, những chiếc quạt giảm nhiệt ngày hè, khối yêu nước bám trụ vững vàng trên từng cung đường.

Tại các trạm, Dược Hậu Giang cũng chuẩn bị sẵn thuốc giảm đau hạ sốt Hapacol 650 dành cho người lớn, Hapacol 250 dạng bột sủi với mùi cam vị ngọt dành cho trẻ em phòng trường hợp khi người dân cần sự trợ giúp y tế. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của mình, Dược Hậu Giang mong muốn mang đến cho người dân sự thoải mái, yên tâm khi "cắm trại" chờ đón các đoàn diễu binh đi qua và hoà chung không khí hào hùng của đất nước trong những ngày tháng quan trọng này.

Mũ, quạt, nước sủi, thuốc giảm đau hạ sốt từ Dược Hậu Giang – một trong những doanh nghiệp dược phẩm hàng đầu Việt Nam được tặng miễn phí cho người dân trong dịp đại lễ tại các trạm tiếp sức.

Với vị thế là một trong những doanh nghiệp dược phẩm hàng đầu Việt Nam, Dược Hậu Giang với mục tiêu chăm sóc sức khoẻ bền vững, lâu dài cho người Việt, đặc biệt đầu tư vào nghiên cứu và phát triển dòng sản phẩm hỗ trợ giảm nguy cơ tắc mạch, đột quỵ do huyết khối, giảm nguy cơ xây xẩm mặt mày do lưu thông máu kém, hỗ trợ tăng tuần hoàn máu não NattoEnzym, NattoEnzym 1000. Đây là dòng sản phẩm chiết xuất từ đậu tương lên men hoàn toàn tự nhiên, với nguồn nguyên liệu tinh khiết, đã được kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng của Hiệp hội Nattokinase Nhật Bản (JNKA). Ngoài ra, Dược Hậu Giang còn phát triển sản phẩm NattoEnzym DHA EPA ra đời năm 2024 với công thức phối hợp vượt trội từ nguyên liệu nattokinase Nhật Bản kết hợp với dầu cá DHA EPA từ Thụy Sĩ để gia tăng công dụng hỗ trợ giảm nguy cơ đột quỵ và tốt cho hệ thần kinh, tim mạch, giúp chăm sóc sức khỏe người dân tốt hơn.

Người dân tranh thủ ghi lại kỷ niệm cùng trạm tiếp sức của Dược Hậu Giang.

Chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), đi cùng với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe người Việt Nam, Dược Hậu Giang và trạm tiếp sức của mình mong muốn mang đến cho người dân những sự hỗ trợ tốt nhất, không chỉ về tinh thần mà cả về sức khỏe vì sức khỏe là gốc rễ, nguồn cội. Nhân dân khỏe mạnh để chung tay xây dựng đất nước hùng cường.

