Được lãnh đạo nhờ đứng tên, cựu cán bộ Văn phòng UBND Đà Nẵng chiếm đoạt 5 lô đất

Ngày 6-9, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Võ Nhi (SN 1975, cựu cán bộ công chức Văn phòng UBND TP Đà Nẵng) 14 năm tù; vợ là Trần Kim Tuyến (SN 1982) 3 năm tù, cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" sau 2 ngày xét xử.

Theo hồ sơ, năm 2002, vợ chồng ông N.B.T. (nguyên lãnh đạo TP Đà Nẵng) và bà L.T.Q. (trú đường Cách Mạng Tháng Tám, Đà Nẵng) mua 5 lô đất tại các dự án trên địa bàn.

Bị cáo Võ Nhi - cựu cán bộ Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cùng vợ tại tòa

Do không muốn đứng tên, họ nhờ Nhi và vợ đứng hộ, toàn bộ giấy tờ sau khi cấp sổ đỏ đều được giao lại cho gia đình ông T. cất giữ.

Năm 2015, ông N.B.T. qua đời. Số sổ đỏ trên được vợ và gia đình cất giữ.

Đến năm 2016, khi bà Q. yêu cầu làm thủ tục sang tên, Nhi bất ngờ đưa điều kiện phải được hưởng hơn 2 lô đất "coi như đền đáp công chăm sóc mẹ ruột ông T."

Yêu cầu bị từ chối, vợ chồng Nhi liền báo mất giấy tờ, xin cấp lại sổ đỏ rồi bí mật bán 2 lô đất với tổng giá trị 15 tỉ đồng, tiêu xài cho mục đích cá nhân.

Không dừng lại, Nhi tiếp tục tìm cách chiếm đoạt 3 lô đất còn lại, nhưng hành vi bị phát giác và tố cáo.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định tổng giá trị 5 thửa đất mà Nhi chiếm đoạt lên tới 57,4 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Nhi phủ nhận hành vi.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định chứng cứ rõ ràng, đủ cơ sở buộc tội và tuyên án như trên.