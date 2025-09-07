Được người yêu chuyển khoản 750 triệu đồng một tuần, người phụ nữ vui vẻ nhận hết nhưng sau đó báo công an

Tháng 2/2024, người phụ nữ họ Hà (Tứ Xuyên, Trung Quốc) nhận được một tin nhắn làm quen qua mạng xã hội từ người đàn ông tên Trịnh Chí Viễn. Người này giới thiệu mình khoảng 30 tuổi, làm công việc thống kê dữ liệu và đang tìm kiếm một người bạn đời. Hai người trò chuyện một thời gian và quyết định hẹn hò, Trịnh Chí Viễn hướng dẫn cô Hà tải một ứng dụng khác để tiếp tục trò chuyện thuận tiện hơn.

Sau vài ngày, Trịnh Chí Viễn bắt đầu chia sẻ về “triết lý đầu tư” và giới thiệu cô Hà với một sàn giao dịch trực tuyến, hứa hẹn lợi nhuận cao nếu làm theo hướng dẫn của anh ta. Để tạo lòng tin, Trịnh Chí Viễn chuyển 5.000 NDT (18 triệu đồng) vào tài khoản ngân hàng của cô Hà, giải thích rằng anh ta không thể đăng nhập vào nền tảng đầu tư và cần hỗ trợ nạp tiền.

Chỉ trong vòng một tuần, tài khoản ngân hàng của cô Hà liên tục nhận được các khoản chuyển khoản lớn, tổng cộng 205.000 NDT (750 triệu đồng). Trịnh Chí Viễn yêu cầu cô Hà rút tiền mặt từ các khoản này và hứa sẽ cử người đến nhận, tuyên bố rằng số tiền là một phần của kế hoạch đầu tư.

Người phụ nữ họ Hà báo công an về hành động bất thường của người yêu qua mạng

Ban đầu người phụ nữ vui vẻ nhận tiền vì nghĩ rằng chỉ đang giúp người yêu đầu tư nhận lợi nhuận cao, bản thân vẫn chưa mất khoản tiền nào. Tuy nhiên, khi cố gắng rút tiền, tài khoản của cô Hà bị khóa tạm thời, chỉ kịp rút 120.000 NDT (hơn 400 triệu đồng). Điều này khiến cô Hà cảm thấy bất an: “Dù sao cũng chỉ mới hẹn hò qua mạng, tại sao anh ta lại chuyển cho mình số tiền lớn như vậy? Tiền này từ đầu ra?”.

Nghi ngờ về nguồn gốc số tiền và hành vi của Trịnh Chí Viễn, người phụ nữ quyết định mang toàn bộ số tiền mặt đến đồn công an địa phương để trình báo. Lực lượng chức năng Trung Quốc nhanh chóng nhận định đây là một vụ lừa đảo “hẹn hò trực tuyến kết hợp đầu tư”.

Theo điều tra, số tiền 205.000 NDT được chuyển vào tài khoản cô Hà đến từ tài khoản của bà Lư, một nạn nhân lừa đảo viễn thông ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Kẻ lừa đảo đã sử dụng cô Hà như một “người trung gian” để rửa tiền, lợi dụng lòng tin của cô thông qua các cuộc trò chuyện giả tạo về tình cảm và đầu tư.

Số tiền mặt đã rút ra sau khi được người yêu chuyển

Công an địa phương ngay lập tức tịch thu số tiền mặt mà cô Hà mang đến, đồng thời phong tỏa các khoản tiền chưa rút trong tài khoản của cô. Họ cũng liên lạc với bà Lư và hoàn trả số tiền bị lừa.

Lực lượng chức năng cho biết hành động kịp thời phát hiện vấn đề của cô Hà đã ngăn chặn tội phạm, cung cấp thông tin quan trọng để công an điều tra về đường dây lừa đảo qua mạng. Đồng thời, công an nhấn mạnh rằng các vụ lừa đảo dạng này thường bắt đầu bằng việc xây dựng lòng tin qua các mối quan hệ trực tuyến, sau đó dụ dỗ nạn nhân tham gia các hoạt động tài chính bất hợp pháp.