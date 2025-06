Đường dây sản xuất, buôn bán sản phẩm giả mạo Marshall, Fujisu, Omega… quy mô đặc biệt lớn

Ngày 6-6, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả, các thiết bị điện tử giả mạo các thương hiệu nổi tiếng, quy mô lớn, núp bóng thương mại điện tử.

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội đã phát hiện một ổ nhóm đối tượng có hành vi buôn bán hàng giả là các thiết bị điện tử, giả mạo các thương hiệu nổi tiếng, với quy mô đặc biệt lớn qua mạng xã hội Facebook.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hữu Minh (SN 1994, trú tại xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa); Lê Huy Phiệt (SN 1980, trú tại Hải phòng); Phạm Tú Uyên (SN 1996, trú tại Hà Nội) Nguyễn Thị Ly (SN 1990, trú tại Thanh Hoá) và Trần Mạnh Tiến (SN 2003, trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang)

Theo điều tra, nhóm bị can trên do Lê Hữu Minh cầm đầu, phân công Lê Huy Phiệt, Phạm Tú Uyên, Nguyễn Thị Ly quản lý kho hàng, đóng gói và chuyển hàng cho khách. Các đối tượng Telesale được Minh thuê một trụ sở riêng để hoạt động.

Tại đây các đối tượng đã lập trang Facebook có tên "Tin Việt" (liên kết: https://www.facebook.com/61571287183678) để quảng cáo và rao bán các sản phẩm mang nhãn hiệu Marshall – thương hiệu âm thanh nổi tiếng đến từ Vương quốc Anh. Trên website này, các đối tượng đăng tải thông tin giả mạo về việc Marshall đang triển khai chương trình khuyến mại kỷ niệm 10 năm thành lập, với mức giảm giá tới 70% cho các dòng sản phẩm như loa, tai nghe, ampli. Địa chỉ mua hàng được dẫn về một trang web do các đối tượng tạo lập có tên miền gần giống với website chính thức của hãng: https://marshall-store.com/Amplification-store.

Theo điều tra, nhóm bị can trên do Lê Hữu Minh cầm đầu

Các sản phẩm được rao bán với giá chỉ từ vài trăm ngàn đồng - thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực tế. Sau khi xác minh với Công ty luật TNHH Rouse Việt Nam - đại diện sở hữu công nghiệp của Marshall tại Việt Nam, cơ quan công an khẳng định toàn bộ các sản phẩm nêu trên là hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Nhận thấy thủ đoạn tinh vi, tổ chức bài bản như một doanh nghiệp thương mại điện tử, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tổ chức trinh sát xác định, các bị can trong đường dây hoạt động dưới hình thức thương mại điện tử trá hình, với phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi và chặt chẽ từ khâu tiếp cận khách hàng - bán hàng - vận chuyển - thu tiền đều được các đối tượng thực hiện thông qua không gian mạng và các công ty vận chuyển.

Theo đó, sau khi tiếp cận khách hàng thông qua quảng cáo Facebook, các đối tượng dẫn dụ người dùng truy cập vào trang web giả mạo https://marshall-store.com/Amplification-store có giao diện giống với website chính hãng. Người mua sau khi điền thông tin cá nhân và địa chỉ đặt hàng trên website, ngay lập tức sẽ được nhân viên telesale liên hệ lại để xác nhận đơn hàng. Hàng hóa sau đó được đóng gói, dán nhãn như sản phẩm chính hãng, và giao cho các công ty vận chuyển logistics như Viettel Post, Giao hàng tiết kiệm,... để chuyển đến tay người tiêu dùng. Đặc biệt, các đối tượng thường xuyên thay đổi đơn vị vận chuyển nhằm tránh bị phát hiện hoặc truy vết từ phía cơ quan chức năng.

Khám xét và thu giữ hàng giả quy mô lớn

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra tiến hành khám xét nhiều địa điểm là nơi tập kết, cất giữ hàng hóa của các đối tượng.

Tại hai căn nhà liền kề 4 tầng, Khu tổng cục 5, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện kho hàng giả với quy mô lớn, quá trình khám xét thu giữ:

- Đồng hồ thông minh: 12.200 chiếc

- Tai nghe hiệu Marshall: 6.800 chiếc

- Loa Ms Kill Bur II: 30 chiếc

- Loa Emberton: 1.700 chiếc

- Loa Nillen: 850 chiếc

- Máy hút bụi Fujisu: 2550 chiếc

- Đồng hồ Omega: 900 chiếc

- Đồng hồ Orient: 475 chiếc

Tổng số khoảng 25.505 thiết bị

Ngoài ra, tại kho còn chứa các loại sản phẩm thời trang, quần áo, phụ kiện không có hóa đơn chứng từ.Cơ quan điều tra đã tiến hành niêm phong toàn bộ lô hàng, uớc tính sơ bộ giá trị hàng hóa chưa kiểm kê lên đến khoảng 22 tỉ đồng.

Hiện Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang tiếp tục phối hợp với cơ quan An ninh điều tra tiến hành đấu tranh, điều tra mở rộng vụ án để làm rõ các đối tượng có liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.