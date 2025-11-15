Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đường kẹt cứng, khách sạn 'cháy' phòng mùa hoa tam giác mạch

15-11-2025 - 08:18 AM | Lifestyle

Mùa hoa tam giác mạch đang vào giai đoạn đẹp nhất, kéo theo lượng du khách đổ về Đồng Văn tỉnh Tuyên Quang tăng nhanh từng ngày. Ngay từ giữa tháng 11, nhiều tuyến đường đã xuất hiện ùn tắc cục bộ, dịch vụ lưu trú và phương tiện cho thuê rơi vào tình trạng quá tải.

Đường kẹt cứng, khách sạn 'cháy' phòng mùa hoa tam giác mạch- Ảnh 1.

Đường kẹt cứng, khách sạn 'cháy' phòng mùa hoa tam giác mạch- Ảnh 2.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, anh Huy Mạnh sinh sống ở khu vực Đồng Văn cho biết, lượng khách lê gần đây tăng theo từng tuần và dự kiến sẽ đạt đỉnh vào thời điểm khai mạc Lễ hội hoa Tam Giác Mạch 29/11. Ảnh: NVCC.

Tuyến Quốc lộ 4C đoạn qua dốc Thẩm Mã, cung đường nổi tiếng dẫn vào cao nguyên đá Đồng Văn, rơi vào tình trạng quá tải. Hàng dài ô tô, xe máy ken đặc từ chân dốc đến những khúc cua tay áo, tạo thành cảnh ùn tắc kéo dài. Tại một số đoạn, xe gần như “chôn chân”, nhiều du khách phải xuống đi bộ để quan sát tình hình.

Dòng phương tiện chen nhau nhích từng chút một. Các khúc cua hẹp vốn đã khó di chuyển nay càng chật chội khi lượng xe con, xe du lịch 29-45 chỗ, xe tải nhỏ dồn về cùng lúc. Không ít người đi phượt bằng xe máy phải xuống dắt bộ, len lỏi qua khoảng trống hẹp giữa hai làn xe.

Ở các vị trí đang sửa chữa taluy, mặt đường bị thu hẹp, vật liệu tập kết hai bên khiến xe cộ chỉ có thể đi một chiều luân phiên.

Ông Phạm Đức Nam - Chủ tịch UBND xã Đồng Văn - xác nhận, Quốc lộ 4C đang thi công một số điểm, trong đó dốc Thẩm Mã là nơi xảy ra ách tắc.

“Do cuối tuần, lượng khách tăng đột biến khiến giao thông quá tải. Lực lượng chức năng đang phân luồng, hướng dẫn xe di chuyển theo từng đợt để giảm ùn ứ”, ông Nam cho biết.

Đường kẹt cứng, khách sạn 'cháy' phòng mùa hoa tam giác mạch- Ảnh 3.

Đường kẹt cứng, khách sạn 'cháy' phòng mùa hoa tam giác mạch- Ảnh 4.

Dù chưa vào cuối tuần, nhiều đơn vị du lịch hết xe máy cho thuê, các tour dành cho khách quốc tế cũng gần như không còn xe trống. Thời tiết nắng đẹp, lạnh nhẹ về đêm càng khiến nhu cầu tăng mạnh. Ảnh: NVCC.

Đường kẹt cứng, khách sạn 'cháy' phòng mùa hoa tam giác mạch- Ảnh 5.

Đường kẹt cứng, khách sạn 'cháy' phòng mùa hoa tam giác mạch- Ảnh 6.

Các tuyến đường lên Đồng Văn, Mèo Vạc, Lũng Cú - đặc biệt quốc lộ 4C - ghi nhận tình trạng ùn ứ phương tiện tại các đoạn cua hẹp, đèo dốc. Ảnh: NVCC.

Đường kẹt cứng, khách sạn 'cháy' phòng mùa hoa tam giác mạch- Ảnh 7.

Tại Đồng Văn và Lô Lô Chải - ngôi làng vừa được UN Tourism vinh danh Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025 - nhiều khách sạn và homestay đã cháy phòng trên các nền tảng đặt phòng. Ảnh: NVCC.

Đường kẹt cứng, khách sạn 'cháy' phòng mùa hoa tam giác mạch- Ảnh 8.

“Các cơ sở lưu trú tốt tại Đồng Văn và Lô Lô Chải﻿ đều kín phòng”, ông Huy Mạnh chia sẻ và nhấn mạnh rằng việc đặt phòng sát ngày gần như không khả thi. Ảnh: NVCC

Đường kẹt cứng, khách sạn 'cháy' phòng mùa hoa tam giác mạch- Ảnh 9.

Một số chủ homestay tại Đồng Văn lưu ý, cùng với nhu cầu tăng, tình trạng mạo danh homestay - khách sạn để lừa đặt phòng có thể xuất hiện nhiều hơn. Tình trạng phổ biến là các đối tượng lập website, fanpage giả mạo, dùng tài khoản Facebook cá nhân xưng là chủ cơ sở, yêu cầu khách chuyển khoản cọc với lý do “còn đúng một phòng”. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện bị lừa khi đến nơi nhưng cơ sở lưu trú không hề nhận đặt phòng﻿.

Đường kẹt cứng, khách sạn 'cháy' phòng mùa hoa tam giác mạch- Ảnh 10.

Từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 12, tam giác mạch nở đồng loạt nhuộm hồng các sườn đồi, thung lũng và thôn bản. Những điểm hút khách như cổng trời Quản Bạ, dốc Thẩm Mã, Sủng Là, Mã Pì Lèng, cột cờ Lũng Cú… đều đang bước vào thời điểm rực rỡ nhất. Ảnh: NVCC.

Đường kẹt cứng, khách sạn 'cháy' phòng mùa hoa tam giác mạch- Ảnh 11.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, lễ hội Hoa Tam Giác Mạch 2025 sẽ diễn ra từ 29/11 đến cuối tháng 12, với hoạt động văn hóa - trải nghiệm tại các điểm trồng hoa như Quản Bạ, Lũng Cẩm, Nhà Vương, Lô Lô Chải, bến thuyền Nho Quế… Ảnh: Lộc Liên.

Đường kẹt cứng, khách sạn 'cháy' phòng mùa hoa tam giác mạch- Ảnh 12.

Đường kẹt cứng, khách sạn 'cháy' phòng mùa hoa tam giác mạch- Ảnh 13.

Để có chuyến đi trọn vẹn, du khách được khuyến cáo: Đặt phòng và thuê xe sớm; Khởi hành sớm để hạn chế ùn tắc; Giữ an toàn đường đèo, đặc biệt khi có sương mù hoặc di chuyển buổi tối; Bảo vệ môi trường, không giẫm đạp lên ruộng hoa, không xả rác. Ảnh: NVCC.

Cơ quan chức năng và các đơn vị lữ hành, du lịch khuyến cáo du khách chỉ đặt phòng qua website chính thức hoặc nền tảng uy tín như Booking, Agoda; tránh chuyển tiền cho tài khoản cá nhân không rõ thông tin; Gọi đường dây nóng du lịch để xác minh khi nghi ngờ.

Theo Lộc Liên - Đức Anh

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Penthouse triệu đô của "Tình Nhi" Vương Diễm: Mỗi sớm thức giấc ngắm điện Thái Hòa, chiều về thong thả uống trà đón hoàng hôn bên Tử Cấm Thành

Penthouse triệu đô của "Tình Nhi" Vương Diễm: Mỗi sớm thức giấc ngắm điện Thái Hòa, chiều về thong thả uống trà đón hoàng hôn bên Tử Cấm Thành Nổi bật

Thương hiệu concert từng xô đổ kỷ lục của BLACKPINK trở lại vào cuối năm nay, hứa hẹn bùng nổ cùng hàng loạt sự kiện âm nhạc cực nóng

Thương hiệu concert từng xô đổ kỷ lục của BLACKPINK trở lại vào cuối năm nay, hứa hẹn bùng nổ cùng hàng loạt sự kiện âm nhạc cực nóng Nổi bật

Không ai nghĩ Phương Oanh có thể làm được điều này

Không ai nghĩ Phương Oanh có thể làm được điều này

07:50 , 15/11/2025
Nhà có 5 đặc điểm này: Gia chủ sống sướng như tiên, tiền bạc tiêu rủng rỉnh

Nhà có 5 đặc điểm này: Gia chủ sống sướng như tiên, tiền bạc tiêu rủng rỉnh

07:15 , 15/11/2025
Đàm Vĩnh Hưng bán biệt thự trăm tỷ ở TP.HCM

Đàm Vĩnh Hưng bán biệt thự trăm tỷ ở TP.HCM

05:00 , 15/11/2025
UNESCO Nhật Bản vinh danh đạo diễn Vạn Nguyễn

UNESCO Nhật Bản vinh danh đạo diễn Vạn Nguyễn

00:34 , 15/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên