Đường nối khu đô thị Việt Hưng, 21 năm vẫn là 'ngõ cụt'
Dự án đường 48m nối Khu đô thị Việt Hưng (phường Việt Hưng, TP Hà Nội) được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2004, đến nay đã 21 năm, tuyến đường vẫn là ngõ cụt do gặp khó trong công tác giải phóng mặt bằng.
Khu đô thị Việt Hưng nằm ở cửa ngõ phía đông bắc Thủ đô gần nhiều tuyến đường lớn như QL5, Ngô Gia Tự, QL1A. Tuy nhiên, tuyến đường nối từ khu đô thị ra các tuyến đường lớn vẫn chưa hoàn thiện nhiều năm. Trong đó có tuyến đường Mai Chí Thọ ra đường Ngô Gia Tự
Tuyến đường rộng nhưng gần như vắng bóng xe cộ do hiện đang "đâm" thẳng vào nhà dân
Hai đoạn của tuyến Mai Chí Thọ ra đường Ngô Gia Tự bị ngắt quãng do "tắc" giải phóng mặt bằng
Theo quy hoạch, sau khi hoàn thành, tuyến đường có chiều dài 2km, mặt cắt ngang 48m, đáp ứng 6 làn xe. Tuyến đường được chấp thuận đầu tư từ năm 2004, đến nay 21 năm chưa hoàn thành
Tuyến đường dự kiến cắt qua hàng trăm hộ dân để nối với đường Ngô Gia Tự
Một đoạn tuyến đường kẹt giữa 2 đầu là các hộ dân chưa được giải phóng mặt bằng
Thông tin tới báo Tiền Phong, đại diện UBND phường Việt Hưng cho biết, tuyến đường nằm trong dự án: Xây dựng tuyến đường 40m và 48m nối từ khu đô thị mới Việt Hưng ra đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội (nay là phường Việt Hưng)
Diện tích đất thu hồi của toàn bộ dự án là 33.117m2, thu hồi diện tích đất của 246 hộ dân
Cơ quan chức năng đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 109/116 hộ, 7 hộ chia tách chưa liên hệ được chủ sử dụng. Hiện đã kiểm đếm 90/116 hộ.
Về khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, UBND phường cho biết nguyên nhân do quá trình triển khai thực hiện dự án kéo dài, một số chính sách áp dụng thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư thay đổi. Bên cạnh đó, khối lượng giải phóng mặt bằng rất lớn, nguồn gốc sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân phức tạp trong đó nhiều hộ không hợp tác, không đồng ý chính sách tái định cư bằng nhà chung cư và giá bồi thường về đất.
Để sớm thực hiện dự án, UBND phường Việt Hưng đã trình UBND TP Hà Nội cho phép gia hạn thời gian thực hiện dự án.
Đồng thời UBND phường điều chỉnh lại giá đất cụ thể của dự án theo chính sách hiện hành. UBND phường cũng đang xây dựng lại bản đồ tổng thể của dự án, đo và trích xuất toàn bộ dữ liệu
Theo Trần Hoàng
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
