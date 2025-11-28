Đường nối khu đô thị Việt Hưng, 21 năm vẫn là 'ngõ cụt'

Về khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, UBND phường cho biết nguyên nhân do quá trình triển khai thực hiện dự án kéo dài, một số chính sách áp dụng thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư thay đổi. Bên cạnh đó, khối lượng giải phóng mặt bằng rất lớn, nguồn gốc sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân phức tạp trong đó nhiều hộ không hợp tác, không đồng ý chính sách tái định cư bằng nhà chung cư và giá bồi thường về đất.