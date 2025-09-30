Duravit & Franke trở thành đối tác cung cấp thiết bị cho A&T Saigon Riverside

Những dấu mốc vàng: A&T Saigon Riverside song hành cùng thương hiệu toàn cầu

Trong tháng 9 vừa qua đánh dấu hai sự kiện quan trọng, khi A&T Group chính thức ký kết hợp tác cùng những thương hiệu danh tiếng toàn cầu – Duravit từ Đức và Franke từ Thụy Sĩ. Đây không chỉ là bước tiến trong quá trình phát triển dự án, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ rằng: A&T Saigon Riverside không đơn thuần kiến tạo căn hộ, mà đang định hình một chuẩn sống resort được nâng niu trong từng chi tiết.

Lễ ký kết hợp tác cung cấp thiết bị vệ sinh cho dự án A&T Saigon Riverside giữa Chủ đầu tư A&T Group và Duravit vào ngày 18/09/2025

Tại A&T Saigon Riverside, mỗi chi tiết bàn giao đều phản ánh tầm nhìn dài hạn về một chuẩn sống bền vững và tinh tế. Sự hiện diện của Duravit – thương hiệu đến từ Đức có lịch sử hơn 200 năm tuổi với cam kết trung hòa khí hậu toàn cầu vào năm 2045 – cùng Franke đến từ Thụy Sĩ với hơn một thế kỷ sáng tạo trong việc kiến tạo không gian bếp, không chỉ khẳng định giá trị quốc tế, mà còn đồng hành cùng chủ đầu tư trong hành trình kiến tạo một cộng đồng cư dân có gu, gắn kết và hướng đến tương lai xanh.

Không chỉ hợp tác với A&T Saigon Riverside, Franke và Duravit còn là những thương hiệu được nhiều dự án cao cấp tại TP.HCM tin tưởng lựa chọn, như The Metropole, The Privé, Golden Crown…Và các dự án của chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng như Hồng Hạc City, L'Arcade, The Aurora, The Horizon… Đó chính là minh chứng cho chất lượng và sự tin cậy – những giá trị mà A&T Saigon Riverside mang đến cho khách hàng.

Lễ ký kết hợp tác cung cấp thiết bị bếp Franke cho dự án A&T Saigon Riverside giữa Chủ đầu tư A&T Group và HTM Group vào ngày 24/09/2025

Sự kết hợp của hai thương hiệu toàn cầu này đã tạo nên một "dấu mốc vàng" cho A&T Saigon Riverside – bảo chứng cho một không gian sống nơi từng trải nghiệm, từ phòng tắm đến căn bếp, đều toát lên sự sang trọng, hiện đại và bền vững với thời gian.

A&T Saigon Riverside – Biểu tượng sống chuẩn resort bên sông Sài Gòn

Tọa lạc tại vị trí hiếm hoi ngay mặt tiền đại lộ ven sông Sài Gòn, A&T Saigon Riverside trở thành tâm điểm hội tụ của những giá trị tinh hoa: vừa hưởng trọn không gian khoáng đạt ven sông, vừa kết nối trực tiếp đến trục giao thương sầm uất Quốc lộ 13 và các tuyến huyết mạch của thành phố. Từ đây, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến trung tâm TP.HCM chỉ trong vài phút, nhưng vẫn giữ cho mình một không gian sống riêng tư, trong lành và yên bình.

Điểm nhấn đặc biệt của dự án chính là hệ thống hơn 50 tiện ích nội khu được kiến tạo theo chuẩn nghỉ dưỡng. Ngay tại "ngôi nhà trong mơ", cư dân có thể tận hưởng hồ bơi rộng lớn, công viên ven sông xanh mát, khu vui chơi trẻ em, phòng gym – yoga hiện đại, cùng không gian sinh hoạt cộng đồng sang trọng. Đặc biệt, trên tầng thượng là chuỗi tiện ích đẳng cấp: từ BBQ Sky, Lotus Bar, đường dạo Cloud Line đến cầu nối cảnh quan liên kết hai tòa tháp căn hộ. Mọi trải nghiệm đều được tính toán để mang lại cảm giác thư thái như đang nghỉ dưỡng tại một khu resort cao cấp, nhưng lại trong chính tổ ấm của mình.

A&T Saigon Riverside - Một chuẩn sống resort bên sông Sài Gòn dần được hình thành tại trung tâm Đông Bắc TP.HCM

Theo chủ đầu tư, sự khác biệt của A&T Saigon Riverside còn nằm ở tiêu chuẩn bàn giao vượt trội. Bên cạnh thiết bị vệ sinh Duravit và thiết bị bếp Franke, dự kiến dự án còn trang bị máy lạnh âm trần đến từ những thương hiệu hàng đầu như Daikin hoặc LG, khóa cửa thông minh từ Yale hay Häfele, cùng hệ thống thang máy tốc độ cao 4 m/s của Mitsubishi... Đây không chỉ là những tiện nghi đơn thuần, mà là lời khẳng định về một phong cách sống có gu, tinh tế và tiện nghi bậc nhất. Đại diện A&T Group cũng chia sẻ thêm:"Chúng tôi luôn mong muốn mang đến một dự án mà mỗi chi tiết, từ kiến trúc đến tiện ích, đều phản ánh đúng tinh thần resort bên sông Sài Gòn – nơi khách hàng không chỉ tìm thấy một căn hộ, mà là một chuẩn mực sống mới."

Với vị thế ven sông, hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp và tiêu chuẩn bàn giao được bảo chứng bởi các thương hiệu toàn cầu, A&T Saigon Riverside không chỉ là nơi an cư lý tưởng cho mọi thế hệ, mà còn là một tài sản giá trị gia tăng bền vững theo thời gian. Đây chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa an cư – nghỉ dưỡng – đầu tư, mở ra một biểu tượng sống khác biệt ngay tại trung tâm Đông Bắc TP.HCM.