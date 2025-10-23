DXC Việt Nam và hành trình ServiceNow – Khi sự nghiệp công nghệ mở ra những chân trời mới

DXC Việt Nam, chi nhánh của tập đoàn DXC Technology, là một trong những doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam mang ServiceNow phục vụ cho các khách hàng hoạt động trong nhiều lĩnh vực như : tài chính – ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất, logistics, dịch vụ công. Từ những dự án trong nước cho đến những khách hàng quốc tế với quy mô lớn, dấu ấn của đội ngũ kỹ sư ServiceNow thuộc DXC Việt Nam ngày càng rõ nét.

DXC Technology – Đẳng cấp đối tác toàn cầu của ServiceNow

DXC là Global Elite Partner của ServiceNow – cấp độ cao nhất dành cho các đối tác công nghệ hàng đầu. Với hơn 15 năm trong hệ sinh thái đối tác ServiceNow, DXC đã thành lập Trung tâm Xuất sắc (Center of Excellence) – nơi hội tụ chuyên môn sâu rộng về ngành, năng lực triển khai vượt trội cùng với các giải pháp GenAI tiên tiến của ServiceNow, nhằm đơn giản hóa và thúc đẩy việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho khách hàng.

Được công nhận là nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu trong lĩnh vực ServiceNow trong báo cáo ISG Provider Lens™ ServiceNow Ecosystem Partners Quadrant Report 2025 - Các ưu thế của DXC trong lãnh vực ServiceNow bao gồm: Sở hữu hơn 2.000 chứng chỉ ServiceNow và triển khai 7.200 dự án ServiceNow trên toàn cầu; Hơn 1.800 chuyên gia tư vấn ServiceNow trên toàn cầu; Hơn 100 kỹ sư toàn cầu được chứng nhận AI trong Trung tâm Xuất sắc chuyên biệt về GenAI.

Những thành tựu này không chỉ là minh chứng cho năng lực vượt trội của DXC, mà còn mở ra chân trời phát triển cho các chuyên gia trẻ tại DXC Việt Nam – nơi họ được học hỏi, làm việc và trưởng thành trong hệ sinh thái công nghệ toàn cầu

DXC Việt Nam – Nơi công việc đi đôi với niềm vui và gắn kết

Trái với quan niệm chung rằng công nghệ là lĩnh vực khô khan, DXC Việt Nam - với 30 năm phát triển tại thị trường Việt Nam, đã chứng minh công nghệ có thể gắn kết con người, nuôi dưỡng sự sáng tạo và mang lại niềm vui cho mọi người. Tháng 8 năm 2025 vừa qua, công ty DXC Việt Nam vinh dự được Tạp chí HR Asia trao tặng danh hiệu "Nơi làm việc tốt nhất châu Á". Không dừng lại ở đó, DXC Việt Nam còn xuất sắc nhận giải thưởng "Doanh nghiệp Quan tâm Chăm sóc Nhân viên Tuyệt vời" – một hạng mục đặc biệt của HR Asia dành cho các doanh nghiệp có chính sách nhân sự xuất sắc.

Giải thưởng này là minh chứng rõ ràng cho cam kết của DXC Việt Nam trong việc xây dựng một môi trường làm việc nơi yếu tố con người luôn được đặt lên hàng đầu: chuyên nghiệp, thân thiện, khuyến khích sáng tạo và gắn kết. Làm việc tại DXC Việt Nam, bạn không chỉ đi làm, mà còn tìm thấy niềm vui, cảm hứng và cơ hội phát triển bản thân lâu dài.

Viết tiếp câu chuyện sự nghiệp cùng DXC Việt Nam

Hãy thử hình dung : mỗi sáng bạn bước vào văn phòng DXC Việt Nam – nơi hội tụ của công nghệ tiên phong và một mạng lưới toàn cầu luôn rộng mở, được bình chọn là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á". Với đội ngũ gần 1.250 kỹ sư, DXC Việt Nam mang đến những giải pháp công nghệ tiên tiến, hỗ trợ khách hàng toàn cầu trong các lĩnh vực như bảo hiểm, y tế, sản xuất, di động, AI và tự động hóa. Tại đây, là một kỹ sư công nghệ ServiceNow, bạn sẽ có cơ hội: Trực tiếp tham gia các dự án quốc tế, hợp tác cùng khách hàng đến từ nhiều quốc gia và lĩnh vực khác nhau. Được đào tạo bài bản với lộ trình phát triển chuyên sâu về ServiceNow – một trong những nền tảng "ngôi sao" của kỷ nguyên số; Làm việc trong môi trường nhân văn, sáng tạo và năng động, nơi mọi ý kiến và đóng góp của bạn đều được lắng nghe và trân trọng; Phát triển năng lực chuyên môn thông qua hàng ngàn khóa học trực tuyến trên DXC Learning, giúp bạn cập nhật công nghệ mới, nâng cao kỹ năng và định hướng sự nghiệp bền vững; Tham gia các hoạt động gắn kết sôi nổi được tổ chức thường xuyên tại công ty. Hưởng chính sách đãi ngộ cạnh tranh, gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện, cùng lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, giúp bạn từng bước vươn xa cùng DXC.

Hiện DXC Việt Nam đang tìm kiếm những gương mặt mới ở các vị trí: ServiceNow Developer, ServiceNow Business Analyst, ServiceNow Consultant, ServiceNow Architect....

Với những bạn trẻ luôn mong muốn vừa phát triển bản thân, vừa góp phần kiến tạo những dự án công nghệ mang tầm vóc toàn cầu và làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp – đây chính là thời khắc để bạn bắt đầu.

DXC Việt Nam đang mở ra cánh cửa, một chương mới trong sự nghiệp công nghệ của chính các bạn - bắt đầu từ hôm nay.