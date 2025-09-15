“E-Green Living và khát vọng nâng tầm giá trị tre Việt Nam”

Bước ngoặt mở cửa và cơ hội cho tre Việt

KTS Phạm Kim Học (bên phải, ông chủ E-Green Living)

Sau công cuộc Đổi mới năm 1986 và đặc biệt từ giữa thập niên 1990, Việt Nam bước vào giai đoạn hội nhập mạnh mẽ với việc Mỹ bỏ cấm vận (1994) và gia nhập ASEAN (1995). Thời điểm ấy, hàng loạt ngành xuất khẩu truyền thống như gạo, cà phê, hải sản phát triển, bên cạnh đó thủ công mỹ nghệ và mây tre đan cũng dần tìm được chỗ đứng ở thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh này, E-Green Living ra đời năm 1996, nhanh chóng khẳng định vai trò tiên phong khi trở thành doanh nghiệp Việt Nam tiên phong xuất khẩu nội thất tre cao cấp. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định rằng tre một vật liệu giản dị, hoàn toàn có thể chinh phục những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe và mở đường cho ngành nội thất Việt vươn xa.

Công nghệ xử lý hiện đại và giải pháp kiến trúc xanh

Máy áp lực chân không, dùng trong xử lý tre

Điểm khác biệt của E-Green Living chính là sự đầu tư vào công nghệ xử lý tre bằng phương pháp hiện đại như áp lực chân không. Kỹ thuật này giúp nâng cao khả năng chống mối mọt, tăng độ bền mà vẫn giữ được độ dẻo. Một yếu tố quan trọng để tre trở thành chất liệu chính cho các công trình kiến trúc.

Nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại, tre đã vượt ra khỏi khuôn khổ sản phẩm thủ công, trở thành vật liệu cao cấp trong thi công resort, khách sạn, nhà hàng, không gian sinh thái. Chuỗi hoạt động khép kín từ thiết kế, sản xuất đến thi công giúp E-Green Living tạo ra những giải pháp toàn diện, vừa đáp ứng thẩm mỹ vừa đảm bảo bền vững.

Những công trình tiêu biểu ghi dấu ấn thương hiệu

E-Green Living gắn liền với nhiều công trình xanh nổi bật trên cả nước. Tại Quy Nhơn, cửa hàng Katinat trở thành điểm nhấn kiến trúc giữa lòng phố biển với không gian ba tầng làm từ tre, tạo sự cân bằng giữa hiện đại và tự nhiên.

Một tác phẩm nghệ thuật từ tre tại Katinat Quy Nhơn

Tại Đồng Nai với dự án Katinat - Biên Hoà thu hút sự chú ý nhờ kỹ thuật xử lý tre màu sắc xanh và tay nghề thợ thủ công tinh xảo, am hiểu đặc tính tre. Mang đến không gian khác biệt, vừa gần gũi và vừa độc đáo.

Katinat Biên Hoà, kỹ thuật uốn và xử lý màu xanh của tre.

Với kỹ thuật thi công mềm mại, uyển chuyển, E-Green Living tạo nên những không gian kiến trúc tre đầy tinh tế và cân đối. Mỗi công trình không chỉ dừng lại ở giá trị thẩm mỹ mà còn khẳng định hướng đi bền vững, đặt ra tiêu chuẩn mới cho thiết kế xanh trong các dự án bất động sản.

Bến du thuyền Biconsi - thiết kế luôn mang đến sự cân bằng về không gian.

Giá trị tiên phong cho ngành nội thất tre Việt Nam

Việc E-Green Living tiên phong đưa nội thất tre Việt ra thế giới từ năm 1996 không chỉ khẳng định tầm vóc của doanh nghiệp mà còn đặt nền móng cho ngành nội thất tre Việt Nam. Khi xuất khẩu chủ yếu vẫn tập trung vào nông sản và nguyên liệu thô, từ việc E-Green Living mạnh dạn đưa tre một chất liệu truyền thống, giản dị trở thành sản phẩm nội thất cao cấp đã mở ra hướng đi hoàn toàn mới.

Xưởng nghiên cứu và thiết kế nội thất tre

Để chinh phục được thị trường khó tính, công ty đã áp dụng những quy trình xử lý hiện đại và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về chất lượng, độ bền và tính thân thiện môi trường. Ngoài ra, cây tầm vông bản địa tại Việt Nam được sử dụng chính vào các sản phẩm nội thất, loại tre được khai thác chủ yếu tại Bình Phước nơi có nguồn nguyên liệu có chất lượng hàng đầu cả nước. Đây là thành công mang tính khởi đầu, khẳng định rằng sản phẩm thủ công truyền thống, khi được đầu tư bài bản, hoàn toàn có thể bước vào thị trường toàn cầu.

Đến nay, Việt Nam đã vươn lên nhóm năm quốc gia xuất khẩu đồ gỗ và nội thất hàng đầu thế giới. Trong thành tựu chung đó, dấu ấn tiên phong của E-Green Living là minh chứng cho vai trò "người mở đường", đặt nền móng để tre Việt khẳng định giá trị trên bản đồ quốc tế.

Hành trình gần 30 năm và khát vọng vươn xa

Từ ngày đầu thành lập đến nay, E-Green Living đã trải qua gần ba thập kỷ phát triển, trở thành thương hiệu uy tín trong lĩnh vực kiến trúc và nội thất tre. Với triết lý "Earth – Eco-System – Environment", công ty không chỉ hướng đến kiến tạo những không gian sống xanh, bền vững mà còn gắn kết cộng đồng và bảo tồn bản sắc văn hóa.

Hành trình của E-Green Living là câu chuyện về sự sáng tạo, bản lĩnh và khát vọng vươn tầm quốc tế. Từ những bộ bàn ghế tre xuất khẩu đầu tiên đến những công trình xanh tiêu biểu, doanh nghiệp đã góp phần cải thiện đời sống, tạo công ăn việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế xanh. Đó chính là minh chứng cho sức mạnh của một thương hiệu Việt khi biết khai thác giá trị truyền thống để chinh phục thế giới.