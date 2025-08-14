Economy City tăng tốc tiến độ, hé lộ “siêu phẩm” cao tầng chuẩn bị ra mắt

Chủ đầu tư cũng hé lộ kế hoạch tung ra "siêu phẩm" cao tầng hứa hẹn trở thành tâm điểm mới của khu vực phía Đông Hà Nội.

Từ dự án tiềm năng đến khu đô thị kiểu mẫu tại Văn Lâm

Ra mắt từ năm 2024, Economy City nhanh chóng được đông đảo nhà đầu tư và khách hàng tại miền Bắc đón nhận. Điều này không chỉ đến từ sức hấp dẫn của dự án mà còn là kết quả của chiến lược phát triển sản phẩm khác biệt mà chủ đầu tư kiên định theo đuổi.

Tọa lạc tại trung tâm đô thị Như Quỳnh (Hưng Yên), chỉ mất khoảng 20 phút di chuyển là có thể vào tới nội đô Hà Nội, dự án được đánh giá sở hữu vị trí chiến lược bậc nhất khu vực khi nằm ngay tại cửa ngõ phía Đông Thủ đô, nơi giao thoa của các tuyến giao thông huyết mạch kết nối Hà Nội – Hưng Yên – Hải Phòng. Lợi thế này không chỉ giúp cư dân thuận tiện di chuyển mà còn đưa Economy City trở thành điểm đến lý tưởng cho dòng vốn đầu tư dịch chuyển từ Hà Nội, nơi quỹ đất khan hiếm và giá bất động sản đã leo lên mặt bằng cao.

Giá trị của vị trí Economy City càng rõ nét khi xét đến yếu tố liên kết vùng. Như Quỳnh vốn được xem là điểm nút giao thương quan trọng trên trục kinh tế – công nghiệp sầm uất bậc nhất miền Bắc, kết nối các khu công nghiệp lớn, hệ thống logistics hiện đại và các đầu mối thương mại trọng yếu. Việc dự án nằm ngay tâm điểm luồng giao thương này đồng nghĩa với việc các hoạt động kinh tế, thương mại, dịch vụ và dân cư sẽ phát triển liên tục, bảo chứng cho giá trị khai thác kinh doanh và tiềm năng tăng giá bất động sản lâu dài.

Một trong những điểm khác biệt lớn nhất của Economy City nằm ở hệ thống tiện ích "all-in-one" – tất cả trong một – đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của cư dân và nhà đầu tư. Dự án quy tụ đầy đủ các hạng mục thương mại – dịch vụ, công viên cây xanh, hồ điều hòa, phố đi bộ, khu thể thao, trường học và không gian sinh hoạt cộng đồng, được bố trí hợp lý để mọi trải nghiệm sống, làm việc hay giải trí đều nằm trong một bước chân.

Đảm bảo tiến độ bàn giao cho khách hàng.

Khi nhiều dự án bất động sản gặp khó khăn trong việc duy trì tiến độ, Economy City lại ghi điểm bằng năng lực triển khai ấn tượng. Khu thấp tầng của dự án đã bước vào giai đoạn cất nóc, hạ tầng nội khu hoàn thiện, các tuyến phố thương mại đã hình thành rõ nét và sẵn sàng đón những cư dân đầu tiên. Sự đúng hẹn này không chỉ là lời khẳng định về tiềm lực tài chính và năng lực tổ chức của chủ đầu tư, mà còn là yếu tố quan trọng giúp gia tăng niềm tin của nhà đầu tư, đồng thời nâng cao tính thanh khoản của sản phẩm trên thị trường.

"Siêu phẩm" cao tầng – Tâm điểm mới của Economy City

Nếu như khu thấp tầng đã dần hoàn thiện và sẵn sàng đi vào vận hành, theo nguồn tin ghi nhận được thì trong thời gian sắp tới, Economy City sẽ bổ sung vào "bộ sưu tập" sản phẩm của mình một mảnh ghép chiến lược: dự án cao tầng quy mô lớn ngay cạnh Khu phố Tài chính.

Dự án cao tầng với vị trí "tâm điểm vùng lõi đô thị" phía Đông Thủ đô.

Theo nguồn tin từ Chủ đầu tư, Tổ hợp căn hộ cao cấp được xây dựng trên diện tích đất gần 22.000 m² gồm 02 tầng hầm, 04 tầng thương mại - dịch vụ và 30 tầng căn hộ. Công trình này được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của vùng phía Đông Thủ đô Hà Nội. Tòa cao tầng sẽ tích hợp căn hộ cao cấp, văn phòng, dịch vụ thương mại, hướng tới mô hình "sống – làm việc – giải trí" khép kín, phù hợp với xu hướng đô thị hiện đại và nhu cầu của nhóm khách hàng cao cấp lẫn doanh nghiệp.

Vị trí đắc địa ngay trung tâm thương mại – tài chính của khu đô thị mang lại lợi thế hiếm có cho dân để có thể vừa tận hưởng trọn vẹn hệ tiện ích vừa mở ra cơ hội để thúc đẩy giao thương. Trong bối cảnh thị trường bất động sản cao tầng tại Hưng Yên còn thiếu những dự án quy mô lớn, đạt chuẩn quốc tế, sự xuất hiện của "siêu phẩm" này không chỉ đáp ứng nhu cầu ở thực và làm việc, mà còn mở ra cơ hội đầu tư sinh lời dài hạn nhờ giá trị gia tăng bền vững theo tiến trình phát triển của Economy City và khu vực.

Với tiến độ thi công ấn tượng, hạ tầng và tiện ích đồng bộ, cộng thêm kế hoạch tung ra "siêu phẩm" cao tầng, dự án đang bước vào giai đoạn bứt phá để định hình diện mạo mới cho bất động sản phía Đông Hà Nội. Trong mắt các nhà đầu tư, đây không chỉ là cơ hội đón đầu xu hướng, mà còn là lựa chọn chiến lược để gia tăng giá trị tài sản bền vững theo thời gian.