Ecopark hợp tác với Edison kiến tạo tổ hợp giáo dục liên cấp đổi mới sáng tạo tại Eco Retreat

Ngày 14/8, tại khu đô thị Eco Retreat (rộng 220 ha, phía Tây TP HCM) đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa nhà sáng lập Ecopark và hệ thống trường Phổ thông Liên cấp Edison.

Theo thỏa thuận hợp tác, tại khu đô thị Eco Retreat sẽ hình thành Trường Phổ thông liên cấp Edison trên lô đất 7-GD1, với tổng diện tích gần 22.000m². Ngôi trường dự kiến đào tạo tổng số lên tới 3.600 học sinh mỗi năm và sẽ chính thức tuyển sinh từ lớp 1 đến lớp 10 vào năm học 2027-2028.

Được thống nhất và triển khai trên toàn hệ thống, chương trình giáo dục của Edison tại khu đô thị Eco Retreat được thiết kế tiên tiến, hiện đại, đi đầu trong đổi mới sáng tạo và giáo dục công nghệ, AI, STEM cùng với tiếng Anh là ngôn ngữ toàn cầu. Bên cạnh đó, nhà trường bổ sung giảng dạy và học các môn ngoại ngữ thứ hai như tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn ngay từ bậc Tiểu học, tạo tiền đề và lợi thế vững chắc cho học sinh trước các bậc học cao hơn cũng như mở rộng môi trường làm việc sau này.

Tại lễ kí kết, bà Lê Tuệ Minh - Tổng giám đốc Tập đoàn đầu tư giáo dục Innochain, Chủ tịch hệ thống trường Edison chia sẻ: từ Ecopark tới Eco Retreat, hệ thống trường Phổ thông liên cấp Edison đồng hành với nhà sáng lập Ecopark như một mảnh ghép không thể thiếu đối với những gia đình trẻ hiện đại, thành công, đặt môi trường giáo dục chất lượng quốc tế như một tiêu chí hàng đầu trong việc chọn nơi an cư, gắn bó lâu dài.

Bà Lê Tuệ Minh - Tổng giám đốc Tập đoàn đầu tư giáo dục Innochain, Chủ tịch hệ thống trường Edison

Tại đô thị Eco Retreat, Edison không chỉ mang đến một ngôi trường hiện đại, an toàn, đạt tiêu chuẩn quốc tế với nhiều không gian xanh, gần gũi với thiên nhiên mà trên hết là môi trường nơi học sinh có thể học tập, trải nghiệm, được tạo động lực để phát triển toàn diện và tối ưu mọi mặt thể chất, trí tuệ, tinh thần và cảm xúc theo những lộ trình được cá nhân hóa, với những chương trình được cập nhật nhất hướng tới năng lực làm việc toàn cầu trong một thế giới đang không ngừng biến động và phát triển mạnh mẽ.

Đại diện nhà sáng lập Ecopark, ông Nguyễn Đức Cảnh – Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB cho hay: Trên hành trình kiến tạo những vùng đất đáng sống mới, chủ đầu tư luôn coi trọng, phát triển tiện ích giáo dục song song với kiến tạo môi trường sống xanh, bền vững.

Sau thành phố xanh Ecopark, nhà sáng lập Ecopark tiếp tục hợp tác với Edison tại khu đô thị Eco Retreat

Nhà sáng lập Ecopark tin tưởng, việc đồng hành cùng hệ thống giáo dục tiên phong tại Việt Nam như Hệ thống Trường Phổ thông Edison sẽ đem đến cho cư dân, con em cư dân có cơ hội học tập, phát triển toàn diện và năng động. "Những mô hình giáo dục vượt trội sẽ góp phần nuôi dưỡng thế hệ trẻ tài năng, trở thành công dân toàn cầu, giàu lòng trắc ẩn và thúc đẩy sự cống hiến xây dựng quê hương, xã hội văn minh và phát triển mạnh mẽ", ông Nguyễn Đức Cảnh cho biết.

Trường Phổ thông liên cấp Edison nằm giữa không gian xanh mát của KĐT Ecopark

Nhà sáng lập Ecopark là chủ đầu tư những khu đô thị xanh điển hình Việt Nam. Tại Hưng Yên, nhà sáng lập Ecopark kiến tạo thành phố xanh Ecopark rộng gần 500 ha với sự có mặt của hàng loạt thương hiệu giáo dục hàng đầu Việt Nam và quốc tế như: Trường song ngữ quốc tế Greenfield, Trường Phổ thông liên cấp Edison, Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV, Đại học Y Khoa Tokyo Việt Nam, Học viện Els Performance Golf Academy, Trường Đào tạo Vietcombank,…Tại dự án Eco Central Park (Nghệ An), nhà sáng lập Ecopark hợp tác với Tập đoàn FPT xây tổ hợp giáo dục liên cấp, dự kiến đào tạo 3.000 học sinh các cấp học mỗi năm.

Không gian sống xanh, bền vững tại đô thị Eco Retreat

Tiếp tục hành trình kiến tạo vùng đất đáng sống, tại dự án Eco Retreat, việc ký kết hợp tác với Hệ thống trường Phổ thông Liên cấp Edison không chỉ khẳng định tầm nhìn chiến lược dài hạn, quan điểm ưu tiên đầu tư cho giáo dục tại khu đô thị, mà còn thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản của chủ đầu tư dành cho toàn bộ cư dân tương lai khi những phân khu đang được xây dựng dồn dập, dự kiến bàn giao, đón những cư dân đầu tiên về sinh sống vào năm 2027.

Trẻ được học với giáo viên nước ngoài có trình độ nghiệp vụ cao

Được thành lập vào năm 2016, Edison là hệ thống giáo dục liên cấp tiên phong dẫn đầu cả nước về đổi mới sáng tạo và phát triển các phương pháp giáo dục hiện đại, đi đầu về ứng dụng và giảng dạy công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), STEAM và Robotics. Edison hiện là một trong 12 trường học trên toàn quốc đạt danh hiệu "Trường học Microsoft điển hình toàn cầu" trong vòng 4 năm học liên tiếp và là 1 trong 3 trường học trên toàn quốc được vinh danh là "Trường học đổi mới sáng tạo" tại Diễn đàn Giáo viên Sáng tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Microsoft đồng tổ chức.

Học sinh được học tập trong môi trường thúc đẩy phát triển toàn diện

Hệ thống Edison đã khẳng định uy tín của mình khi trở thành Trung tâm khảo thí uỷ quyền của College Board - Hoa Kỳ, đơn vị phát hành các bài thi chuẩn hoá quốc tế được toàn thế giới công nhận là SAT và AP.

Nhiều đội tuyển Edison đã đạt thành tích cao trong các cuộc thi trong nước và quốc tế về khoa học liên môn STEAM, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, Robotics, Toán, Tiếng Anh, Thể thao. Edison cũng là một trong các đội đại diện của Việt Nam trong 3 năm liên tiếp tham dự cuộc thi Robotics thế giới tổ chức tại Hoa Kỳ.

Không gian xanh kích thích tinh thần, hiệu quả học tập cho học sinh

Với các hệ đào tạo đa dạng từ lớp 1 đến lớp 12, đáp ứng tối ưu nhu cầu cá nhân hoá như hệ tiêu chuẩn tiếng Anh quốc tế, hệ song ngữ Hoa Kỳ, hệ THPT tiêu chuẩn tiếng Trung- Anh, hệ THPT song bằng Việt Nam - Australia..., các thế hệ học sinh Edison đã lưu dấu chân trên bản đồ các trường Đại học tên tuổi trên khắp Việt Nam và tại các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến toàn cầu.

Đội tuyển Robotics Edison Schools tại Vòng chung kết VEX IQ thế giới tại Hoa Kỳ

"Chúng tôi luôn đặt mục tiêu: trải qua quá trình học tập, trưởng thành tại hệ thống giáo dục Edison, mỗi học sinh sẽ viết nên một lộ trình phát triển của bản thân bằng sự sáng tạo và không ngừng đổi mới, để chủ động thích ứng trước một thế giới đầy biến động, thách thức nhưng cũng tràn đầy cơ hội, để mỗi học sinh đều sẽ làm chủ cuộc sống của mình trong tương lai!", bà Lê Tuệ Minh nói.