ELCOM - Làm chủ công nghệ lõi, bứt tốc cùng “bộ tứ” phát triển quốc gia

Từ phòng R&D đến hệ sinh thái sản phẩm "Made by ELCOM"

Trong thế giới công nghệ biến động không ngừng, phòng R&D của ELCOM là trái tim không ngủ. ELCOM sở hữu phần lớn nhân sự là các kỹ sư trẻ sinh năm 1999-1996, tốt nghiệp từ các trường kỹ thuật hàng đầu, đang hàng ngày nghiên cứu, thiết kế và phát triển các giải pháp công nghệ cốt lõi. Tất cả thấm đẫm văn hoá ELCOM gói gọn trong bốn từ: Chủ động - Kỷ luật - Sáng tạo - Tử tế. Ý tưởng mới được khuyến khích, khác biệt được tôn trọng, hiệu quả công việc là thước đo duy nhất. Điều đó làm nên ELCOM hôm nay, không phải một start-up non trẻ, mà là một doanh nghiệp có tuổi đời gần 30 năm, đang vươn lên mạnh mẽ trong làn sóng chuyển đổi số nhờ các dòng sản phẩm được đầu tư R&D bài bản từ trước với triết lý phát triển rõ ràng: Lấy con người làm trung tâm, sáng tạo và làm chủ các giải pháp công nghệ thông minh, có tính ứng dụng thực tế cao, góp phần mang thương hiệu Việt ghi dấu trên bản đồ công nghệ thế giới.

Giai đoạn 2000 - 2015, ELCOM ghi dấu ấn trong lĩnh vực viễn thông với các sản phẩm lõi như hệ thống hội nghị truyền hình, tính cước, và giải pháp cho nhà mạng. Các sản phẩm này được đánh giá cao về chất lượng, độ ổn định, vận hành liên tục 24/7, đáp ứng lưu lượng cực lớn lên tới 30 triệu thuê bao và hàng chục nghìn TPS. Việc hiện diện trong các hạ tầng trọng yếu cho thấy công nghệ lõi của ELCOM đủ mạnh để đáp ứng các tiêu chuẩn cao về hiệu suất, bảo mật và tích hợp - không chỉ tiên tiến mà còn thực sự đáng tin cậy. Điều này cũng nhấn mạnh mối quan hệ B2B mạnh mẽ và tương thích sâu rộng của doanh nghiệp này vào hạ tầng viễn thông quốc gia.

Nhưng đó dường như chỉ là sự khởi đầu. Trước thực tế nhiều hệ thống giao thông thông minh (hệ thống ITS) nhập khẩu chi phí vận hành cao, "đắp chiếu" khi hết vòng đời vì lệ thuộc công nghệ nước ngoài, ELCOM nhận ra khoảng trống và bước vào. ELCOM hiện là một trong số ít doanh nghiệp Việt tự phát triển trọn bộ hệ thống ITS, tiên phong cắm "lá cờ ITS" lên tuyến cao tốc quốc gia – nơi trước đó là sân chơi quen thuộc của các tập đoàn nước ngoài.

Tại một trung tâm điều hành giao thông thông minh trên tuyến cao tốc Bắc Nam, chỉ trong vài giây sau khi một xe container đi sai làn, hệ thống ELCOM ITS đã phát hiện vi phạm, ghi hình, nhận dạng biển số và gửi cảnh báo về trung tâm. Không còi hú, không cần cảnh sát đứng đường - tất cả được xử lý bởi một "bộ não số" vận hành không ngơi nghỉ. Đó là lớp trí tuệ nhân tạo của ELCOM, ứng dụng các thuật toán machine learning và deep learning để theo dõi hành vi phương tiện theo thời gian thực. Dưới mặt đường, hệ thống cảm biến lực âm thầm đo tải trọng xe - một phần của eWIM. Trên cao, các biển báo điện tử và camera truyền dữ liệu liên tục về trung tâm qua nền tảng IoT, tạo nên một mạng lưới kết nối rộng khắp. Tất cả dữ liệu - hình ảnh, thông số, hành vi - được hệ thống big data phân tích, lưu trữ và sử dụng để ra quyết định, tối ưu điều hành và phục vụ công tác hậu kiểm.

Không còn là những giải pháp rời rạc, ELCOM đã xây dựng một hệ sinh thái ITS hoàn chỉnh: từ ETC (thu phí không dừng), iTMON (giám sát và xử lý vi phạm tự động), đến trung tâm điều hành và kiểm soát tải trọng xe. Hệ thống ITS này đã được triển khai tại cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, Diễn Châu - Bãi Vọt …. và từng bước thay đổi chuẩn mực về ITS tại Việt Nam.

Hệ thống ITS do ELCOM triển khai tại tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm

Trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, ELCOM cung cấp nhiều hệ thống giám sát biên giới, thông tin vệ tinh VSAT, trung tâm điều hành bảo mật cao, tùy biến theo yêu cầu từng lực lượng. Từ năm 2015, doanh nghiệp này đã được Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cấp phép tham gia lĩnh vực đặc thù - minh chứng cho độ tin cậy về công nghệ và bảo mật.

Kỳ vọng tăng tốc với AI, dữ liệu lớn và tầm nhìn chiến lược

Kỹ sư Trần Huy Tùng - Giám đốc bộ phận R&D ELCOM chia sẻ: "Gắn bó với ELCOM đã 19 năm, tôi ngày càng thấy mình thuộc về nơi này - một không gian không ngừng chuyển động, luôn thôi thúc đổi mới. Ở đây, mỗi sản phẩm đều bắt đầu từ một câu hỏi tưởng như giản dị, nhưng thôi thúc: Làm thế nào để người Việt tự làm được điều lâu nay vẫn nghĩ chỉ có thể trông vào công nghệ nước ngoài?"

Hôm nay, tinh thần chinh phục công nghệ ấy tiếp tục dẫn lối ELCOM trên chặng đường mới: đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo, với trọng tâm là AI Vision và dữ liệu lớn. Công ty chọn hướng đi riêng – tích hợp trí tuệ vào thiết bị, từ camera AI đến các hệ thống phân tích để nâng cao khả năng giám sát và tối ưu vận hành. ELCOM cũng xác định chiến lược tập trung vào nền tảng AIBC (AI, IoT, Big Data, Cloud) và đến nay đã làm chủ toàn diện các công nghệ cốt lõi này.

Trong bối cảnh chuyển đổi số được thúc đẩy trên toàn quốc, ELCOM nổi lên như một doanh nghiệp bản địa có lợi thế chiến lược: làm chủ công nghệ lõi, sở hữu đội ngũ vững vàng và phát triển những sản phẩm thiết thực, chất lượng cao, chi phí vận hành thấp, phù hợp với định hướng quốc gia.

ELCOM hiện là một trong những doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam hiện nay với chiến lược sản phẩm "Made by ELCOM"

Triển vọng ấy không chỉ nằm ở chiến lược, mà còn được khẳng định bằng những con số biết nói: chỉ trong nửa đầu năm 2025, ELCOM đã ký kết hơn 1.500 tỷ đồng giá trị hợp đồng mới, trong đó mảng ITS, ELCOM cùng với liên danh đã bỏ túi gói thầu triển khai hệ thống quản lý sân bay Long Thành và trúng nhiều gói thầu ITS cao tốc Bắc Nam với tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng (chiếm trên 50% thị phần). Với mảng an ninh quốc phòng ELCOM xuất khẩu thành công phần mềm sang thị trường EU với tổng giá trị 3,9 triệu USD và cung cấp hệ thống an ninh an toàn thông tin cho Bộ Công An với tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng. Mảng viễn thông ELCOM tiếp tục duy trì cung cấp các giải pháp phục vụ mạng 5G cho các nhà mạng lớn.

Không chỉ hiện diện trong các dự án nhà nước hay hợp tác với các tập đoàn lớn, ELCOM đang tăng tốc tiến vào thị trường dân sự - nơi làn sóng chuyển đổi số ngày càng sôi động. Từ y tế số, giáo dục trực tuyến đến nền tảng số hóa doanh nghiệp, các sản phẩm "Made by ELCOM" ứng dụng AI, IoT và Big Data đang cho thấy khả năng tùy biến, dễ triển khai và phù hợp với nhu cầu thực tế của người dùng.

Thị trường kinh tế số Việt Nam dự kiến đạt 45 tỷ USD vào năm 2025, vươn tới 200 tỷ USD vào 2030. Khi các lĩnh vực như y tế, viễn thông, đô thị hoá đồng loạt chuyển mình bằng công nghệ, ELCOM đã sẵn sàng - cả về năng lực lẫn vị thế - để bứt tốc trong cuộc đua số hoá. Không dừng ở thị trường nội địa, sản phẩm của ELCOM hiện diện tại hơn 20 quốc gia, mở ra triển vọng vươn tầm khu vực bằng chính trí tuệ Việt.

Năm 2024, lợi nhuận sau thuế của ELCOM tăng trưởng ấn tượng 18% so với năm trước, cùng với tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu cải thiện rõ rệt từ 8,6% lên 12,4%. Kết quả này phản ánh hiệu quả từ chiến lược tập trung vào các giải pháp công nghệ cao "Made by ELCOM" và cắt giảm các mảng kinh doanh có biên lợi nhuận thấp. Doanh nghiệp đang chuyển mình theo hướng tạo ra giá trị thực chất thay vì chạy theo quy mô và đó chính là nền tảng cho phát triển bền vững trong tương lai. Năm 2025, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 45%, lợi nhuận sau thuế tăng 27%, dựa trên niềm tin vững chắc vào khả năng chinh phục thị trường bằng công nghệ do chính người Việt làm chủ.

Trong bối cảnh đầu tư công được thúc đẩy và nhu cầu hạ tầng số ngày càng cấp thiết, ELCOM bước vào giai đoạn thương mại hóa trên quy mô lớn, doanh nghiệp này đang hòa nhịp với dòng chảy đổi mới sáng tạo, đón đúng tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, tự tin tăng tốc và được kỳ vọng sẽ bứt phá mạnh mẽ trong những năm tới.