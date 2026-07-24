Elon Musk để ngỏ khả năng sáp nhập Tesla và SpaceX

Tên lửa Starship của SpaceX chuẩn bị bay thử tại Texas, Mỹ, ngày 18/11/2024. (Ảnh: AP)

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh của Tesla ngày 22/7, ông Musk cho biết Tesla và SpaceX đang hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

“Như có thể thấy từ nhiều hoạt động hợp tác với SpaceX, ngày càng có nhiều điểm chồng lấn”, ông Musk nói. Tuy nhiên, ông cho biết vấn đề kết hợp các công ty không thể được thảo luận trong một cuộc họp công bố kết quả kinh doanh mà phải tuân theo quy trình phù hợp.

Các nhà đầu tư và giới phân tích từ lâu đã đồn đoán về khả năng hợp nhất hãng xe điện Tesla với công ty hàng không vũ trụ SpaceX. Những đồn đoán gia tăng trong quá trình SpaceX thực hiện đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng trị giá 75 tỷ USD.

Sau phát biểu của ông Musk, cố vấn pháp lý của Tesla Brandon Ehrhart chỉ gọi SpaceX là một đối tác lớn, mang lại nhiều giao dịch có lợi cho Tesla.

Ông Gene Munster, đối tác quản lý tại Deepwater Asset Management, nhận định khả năng 2 công ty sáp nhập hiện ở mức 90%, tăng từ mức 80% một ngày trước đó.

Xe Tesla tại nhà máy Fremont, bang California, Mỹ, ngày 5/8/2025. (Ảnh: AP)

Tesla đang cung cấp pin và công nghệ sản xuất cho một số dự án của SpaceX. Hai công ty cũng cùng phát triển Terafab, một cơ sở sản xuất chất bán dẫn phục vụ chế tạo chip trí tuệ nhân tạo.

Những người ủng hộ cho rằng việc sáp nhập có thể giúp đơn giản hóa hệ thống doanh nghiệp của ông Musk, đồng thời tạo ra một công ty tích hợp trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, robot, sản xuất, năng lượng và hạ tầng không gian.

Các nhà phân tích của JPMorgan cho rằng mức độ tích hợp hoạt động giữa Tesla và SpaceX đã sâu rộng, nhờ đội ngũ kỹ sư, hạ tầng AI, dự án Terafab và vai trò lãnh đạo chung của ông Musk. Trong khi đó, Stifel nhận định nhiều nhà đầu tư coi việc hợp nhất 2 công ty là điều khó tránh khỏi.

Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành SpaceX Gwynne Shotwell hồi tháng 6 cũng cho rằng việc hợp nhất có thể giúp ông Musk đơn giản hóa hoạt động quản lý.

Tuy nhiên, JPMorgan cảnh báo thương vụ có thể gặp khó khăn trong quá trình xin phê duyệt, đặc biệt tại Trung Quốc, do những lo ngại an ninh liên quan đến quan hệ giữa SpaceX và Chính phủ Mỹ. Việc ông Musk nắm quyền biểu quyết tại SpaceX lớn hơn nhiều so với Tesla cũng có thể làm phức tạp vấn đề quản trị.