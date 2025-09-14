Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Elon Musk sa thải gấp trong đêm, 500 người mất việc ngay lập tức: Chuyện gì đang xảy ra?

14-09-2025 - 12:02 PM | Tài chính quốc tế

Nhóm bị sa thải là lực lượng chuyên thực hiện những công việc tỉ mỉ như phân loại dữ liệu, gắn nhãn văn bản, âm thanh...

Elon Musk sa thải gấp trong đêm, 500 người mất việc ngay lập tức: Chuyện gì đang xảy ra?- Ảnh 1.

Elon Musk một lần nữa khiến thế giới công nghệ phải chú ý khi công ty trí tuệ nhân tạo xAI của ông bất ngờ sa thải hàng trăm nhân viên, phần lớn thuộc nhóm phụ trách huấn luyện Grok – trợ lý ảo được kỳ vọng sẽ cạnh tranh trực diện với các sản phẩm AI hàng đầu hiện nay.

Theo Business insider, đây là lực lượng chuyên thực hiện những công việc tỉ mỉ như phân loại dữ liệu, gắn nhãn văn bản, âm thanh, hình ảnh để hệ thống có thể hiểu và học hỏi từ thực tế. Chỉ trong một thông báo nội bộ vào tối muộn, hơn 500 người nhận được tin mất việc đã bị cắt quyền truy cập vào hệ thống ngay lập tức, dù vẫn được trả lương đến hết hợp đồng.

Theo lý giải từ phía xAI, công ty muốn chuyển hướng chiến lược, giảm bớt các vị trí tổng hợp có thể làm nhiều việc cùng lúc, để tập trung tuyển dụng và mở rộng đội ngũ chuyên gia ở những lĩnh vực sâu như khoa học kỹ thuật, tài chính, y tế, hay an toàn nội dung. Nói cách khác, Musk đang muốn thay đổi cách “nuôi dạy” Grok: thay vì học từ những kiến thức phổ quát và người hướng dẫn đa năng, chatbot này sẽ được đào tạo bởi những người thực sự am hiểu chuyên môn để trở nên đáng tin cậy và chính xác hơn.

Tuy nhiên, sự thay đổi đột ngột này làm dấy lên nhiều lo ngại. Sa thải với quy mô lớn không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần của nhân viên mà còn tạo ra hình ảnh thiếu ổn định trong mắt thị trường lao động công nghệ.

Đây không phải lần đầu tiên “đế chế Elon Musk” chứng kiến làn sóng cắt giảm như vậy. Trước đó, Tesla từng công bố loại bỏ hàng nghìn việc làm ở Mỹ và nhiều nhà máy khác trên thế giới, với lý do chi phí sản xuất tăng cao và doanh số sụt giảm. Twitter (nay là X), sau khi rơi vào tay Musk, cũng trải qua những đợt thanh lọc nhân sự khốc liệt, gần như xóa sổ nhiều phòng ban chỉ sau vài tháng.

Có thể thấy, triết lý quản trị của Musk đặt nặng vào tốc độ và sự tập trung tuyệt đối. Ông sẵn sàng hy sinh tính ổn định để đổi lấy khả năng xoay chuyển nhanh chóng theo mục tiêu chiến lược. Với xAI, đó là việc tăng tốc đưa Grok trở thành một sản phẩm AI khác biệt, tránh dẫm lên lối mòn mà nhiều đối thủ đang đi.

Thế nhưng, câu hỏi lớn đặt ra là liệu chiến lược này có đủ bền vững hay không. Bởi nếu cắt giảm quá nhiều những vị trí nền tảng, xAI có thể mất đi sự linh hoạt và tính sáng tạo vốn cần thiết trong một lĩnh vực biến động liên tục như trí tuệ nhân tạo.

Làn sóng sa thải từ Tesla, Twitter (X) đến xAI phản ánh một “công thức chung” trong cách Musk điều hành: cắt bỏ những gì ông coi là thừa thãi, tập trung nguồn lực cho mục tiêu trung tâm, bất chấp sự khắc nghiệt mà điều đó mang lại cho nhân viên. Công thức này có thể giúp doanh nghiệp của Musk tiết kiệm chi phí và cải thiện hiệu suất trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài, sẽ để lại nhiều dấu hỏi về trách nhiệm xã hội, sự bền vững trong quản trị nhân lực, và khả năng giữ chân nhân tài trong một ngành công nghệ đang cạnh tranh khốc liệt từng ngày.

Theo: Business Insider

Theo Vũ Anh

Nhịp Sống Thị Trường

Elon Musk

