Elon Musk: ‘Tiền sẽ trở nên vô nghĩa trong tương lai’

Tại Diễn đàn Đầu tư Mỹ - Saudi vừa diễn ra ở Washington, tỷ phú Elon Musk đưa ra một dự đoán gây chấn động: Nếu trí tuệ nhân tạo (AI) và robot tiếp tục phát triển, tiền có thể sẽ không còn ý nghĩa trong đời sống con người.

Trong cuộc trò chuyện cùng CEO Nvidia Jensen Huang và Bộ trưởng Truyền thông Saudi Arabia, Musk cho rằng sự tiến bộ vượt bậc của AI và robot sẽ khiến hầu hết nhu cầu vật chất của con người được đáp ứng tự động.

Ông nhấn mạnh: “Nếu bạn đi đủ xa, giả định rằng AI và robot tiếp tục cải thiện, tiền sẽ ngừng có ý nghĩa tại một thời điểm nào đó trong tương lai".

Elon Musk – CEO Tesla và Jensen Huang – CEO Nvidia tại Diễn đàn Đầu tư Mỹ - Saudi, tổ chức ở Trung tâm Kennedy, Washington, Mỹ ngày 19/11. (Nguồn: Getty Images)

Musk cũng bổ sung rằng, dù tiền có thể mất đi vai trò truyền thống, xã hội vẫn phải đối mặt với những ràng buộc vật lý cơ bản như điện năng và khối lượng vật chất. Điều này cho thấy ngay cả trong một thế giới hậu tiền tệ, con người vẫn cần giải quyết bài toán năng lượng và tài nguyên.

Trong khi Musk đưa ra viễn cảnh đầy táo bạo, Jensen Huang lại tập trung vào nền tảng công nghệ. Ông nhấn mạnh sức mạnh của GPU và siêu máy tính sẽ là động lực chính để AI phát triển, đồng thời khẳng định hạ tầng tính toán là yếu tố quyết định để biến các ý tưởng lớn thành hiện thực.

Phát biểu của Musk mở ra nhiều tranh luận. Về kinh tế - xã hội, nếu kịch bản này xảy ra, mô hình kinh tế dựa trên tiền tệ sẽ bị thay thế bằng cách phân bổ tài nguyên và năng lượng.

Về việc làm, robot và AI có thể đảm nhận phần lớn công việc, đặt ra câu hỏi về vai trò của con người trong nền kinh tế mới. Về bình đẳng giới, dù tiền mất đi ý nghĩa, quyền lực và khả năng tiếp cận công nghệ vẫn có thể tạo ra khoảng cách xã hội.

Sự kiện diễn ra ngay sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thái tử Mohammed bin Salman tại Nhà Trắng, cho thấy AI và công nghệ đang được đặt trong bối cảnh hợp tác quốc tế và chiến lược đầu tư dài hạn.

Phát biểu của Musk không chỉ là một dự đoán táo bạo mà còn là lời cảnh báo về sự thay đổi căn bản trong cách xã hội vận hành. Từ góc nhìn công nghệ của Jensen Huang đến tầm nhìn dài hạn của Musk, cuộc đối thoại này mở ra nhiều tranh luận về tương lai hậu tiền tệ và vai trò của AI trong đời sống con người.