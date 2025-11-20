Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Elon Musk: ‘Tiền sẽ trở nên vô nghĩa trong tương lai’

20-11-2025 - 14:31 PM | Kinh tế số

Elon Musk dự đoán tiền sẽ mất ý nghĩa trong tương lai khi AI và robot đáp ứng mọi nhu cầu vật chất của con người.

Tại Diễn đàn Đầu tư Mỹ - Saudi vừa diễn ra ở Washington, tỷ phú Elon Musk đưa ra một dự đoán gây chấn động: Nếu trí tuệ nhân tạo (AI) và robot tiếp tục phát triển, tiền có thể sẽ không còn ý nghĩa trong đời sống con người.

Trong cuộc trò chuyện cùng CEO Nvidia Jensen Huang và Bộ trưởng Truyền thông Saudi Arabia, Musk cho rằng sự tiến bộ vượt bậc của AI và robot sẽ khiến hầu hết nhu cầu vật chất của con người được đáp ứng tự động.

Ông nhấn mạnh: “Nếu bạn đi đủ xa, giả định rằng AI và robot tiếp tục cải thiện, tiền sẽ ngừng có ý nghĩa tại một thời điểm nào đó trong tương lai".

Elon Musk: ‘Tiền sẽ trở nên vô nghĩa trong tương lai’- Ảnh 1.

Elon Musk – CEO Tesla và Jensen Huang – CEO Nvidia tại Diễn đàn Đầu tư Mỹ - Saudi, tổ chức ở Trung tâm Kennedy, Washington, Mỹ ngày 19/11. (Nguồn: Getty Images)

Musk cũng bổ sung rằng, dù tiền có thể mất đi vai trò truyền thống, xã hội vẫn phải đối mặt với những ràng buộc vật lý cơ bản như điện năng và khối lượng vật chất. Điều này cho thấy ngay cả trong một thế giới hậu tiền tệ, con người vẫn cần giải quyết bài toán năng lượng và tài nguyên.

Trong khi Musk đưa ra viễn cảnh đầy táo bạo, Jensen Huang lại tập trung vào nền tảng công nghệ. Ông nhấn mạnh sức mạnh của GPU và siêu máy tính sẽ là động lực chính để AI phát triển, đồng thời khẳng định hạ tầng tính toán là yếu tố quyết định để biến các ý tưởng lớn thành hiện thực.

Phát biểu của Musk mở ra nhiều tranh luận. Về kinh tế - xã hội, nếu kịch bản này xảy ra, mô hình kinh tế dựa trên tiền tệ sẽ bị thay thế bằng cách phân bổ tài nguyên và năng lượng.

Về việc làm, robot và AI có thể đảm nhận phần lớn công việc, đặt ra câu hỏi về vai trò của con người trong nền kinh tế mới. Về bình đẳng giới, dù tiền mất đi ý nghĩa, quyền lực và khả năng tiếp cận công nghệ vẫn có thể tạo ra khoảng cách xã hội.

Sự kiện diễn ra ngay sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thái tử Mohammed bin Salman tại Nhà Trắng, cho thấy AI và công nghệ đang được đặt trong bối cảnh hợp tác quốc tế và chiến lược đầu tư dài hạn.

Phát biểu của Musk không chỉ là một dự đoán táo bạo mà còn là lời cảnh báo về sự thay đổi căn bản trong cách xã hội vận hành. Từ góc nhìn công nghệ của Jensen Huang đến tầm nhìn dài hạn của Musk, cuộc đối thoại này mở ra nhiều tranh luận về tương lai hậu tiền tệ và vai trò của AI trong đời sống con người.

Từ 18/11, người dân đi tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông cần chú ý thay đổi mới này

Theo Anh Quang

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cha đẻ iPhone Air rời Apple về đầu quân cho startup AI

Cha đẻ iPhone Air rời Apple về đầu quân cho startup AI Nổi bật

Thị trường TMĐT Việt Nam bước sang giai đoạn mới: 'Siết chặt' chất lượng

Thị trường TMĐT Việt Nam bước sang giai đoạn mới: 'Siết chặt' chất lượng Nổi bật

Mất trắng hơn 600 triệu vì trả 16 nghìn đồng tiền ship, chiêu lừa đảo liên quan shipper giao hàng mới nhất mà người dân cần cảnh giác

Mất trắng hơn 600 triệu vì trả 16 nghìn đồng tiền ship, chiêu lừa đảo liên quan shipper giao hàng mới nhất mà người dân cần cảnh giác

13:33 , 20/11/2025
SME Việt Nam: Tăng tốc toàn cầu hóa bằng nền tảng quản trị thông minh

SME Việt Nam: Tăng tốc toàn cầu hóa bằng nền tảng quản trị thông minh

13:30 , 20/11/2025
Nội bộ Meta lục đục khiến giám đốc khoa học AI Yann LeCun ra đi: Cái giá của việc Mark Zuckerberg chi 15 tỷ USD tuyển trai trẻ 28 tuổi về lãnh đạo

Nội bộ Meta lục đục khiến giám đốc khoa học AI Yann LeCun ra đi: Cái giá của việc Mark Zuckerberg chi 15 tỷ USD tuyển trai trẻ 28 tuổi về lãnh đạo

11:07 , 20/11/2025
‘Cú sảy chân’ từ mức vốn hóa 2.500 tỷ USD của Bitcoin và câu hỏi ‘liệu giá có thể tăng vì điều gì nữa?’

‘Cú sảy chân’ từ mức vốn hóa 2.500 tỷ USD của Bitcoin và câu hỏi ‘liệu giá có thể tăng vì điều gì nữa?’

10:23 , 20/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên