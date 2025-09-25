EmbedIT kiến tạo kỷ nguyên Fintech mới cho Đông Nam Á

Ngày 18/9 vừa qua, EmbedIT đã khai trương văn phòng của trung tâm khu vực Đông Nam Á (SEA) tại Tp. HCM, Việt Nam. Cột mốc này thể hiện quyết tâm của tập đoàn trong việc thực hiện sứ mệnh biến kinh nghiệm toàn cầu thành động lực thúc đẩy chuyển đổi số cho khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APAC).

Cam kết chiến lược: Việt Nam – cửa ngõ của Đông Nam Á

Trong bối cảnh các doanh nghiệp tại SEA và APAC đẩy mạnh chuyển đổi số, việc có mặt trực tiếp tại Việt Nam giúp các đối tác tiếp cận nhanh hơn với các chuyên gia công nghệ quốc tế của EmbedIT. Không chỉ mang đến giải pháp công nghệ, EmbedIT định vị mình như một đối tác chiến lược, cùng các doanh nghiệp mở rộng thị trường, khai thác tối đa dữ liệu người dùng và biến dữ liệu thành động lực cho tăng trưởng bền vững.

Trong hơn 20 năm qua, EmbedIT đã đồng hành cùng Home Credit để phát triển các nền tảng tài chính tại châu Âu và nhiều thị trường mới nổi, phục vụ hơn 15 triệu người dùng thường xuyên và mang trải nghiệm vượt bậc đến hơn 100 triệu người dùng ứng dụng toàn cầu. Thành công ấy nay được kế thừa tại Việt Nam, khi ứng dụng tài chính hợp tác cùng Home Credit của EmbedIT đã trở thành ứng dụng hàng đầu thị trường, thúc đẩy tăng trưởng 30% giao dịch số và liên tục dẫn top đầu về mức độ hài lòng của người dùng. Đây chính là nền tảng vững chắc để EmbedIT tự tin bước ra khu vực, đưa kinh nghiệm thực chiến toàn cầu hòa nhập với nhịp phát triển nhanh của SEA.

Chia sẻ về sự kiện này, ông Jan Cenkr - CEO của EmbedIT, nhấn mạnh: "Sứ mệnh của EmbedIT không chỉ dừng lại ở kinh doanh, mà còn là đồng hành để trở thành một phần trong hệ sinh thái công nghệ Việt Nam. Chúng tôi tập trung vào hai yếu tố then chốt: Con người và công nghệ. Trung tâm tại Việt Nam sẽ đóng vai trò là nơi nghiên cứu và phát triển, kết nối đổi mới và tạo ra một hệ sinh thái bền vững, qua đó định vị Việt Nam như động lực cho tương lai số của Đông Nam Á".

Công nghệ chuẩn quốc tế – Thúc đẩy kỷ nguyên Fintech mới cho SEA

Sự kết hợp giữa nền tảng kỹ thuật châu Âu và đội ngũ IT Việt Nam giàu tiềm năng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ EmbedIT dẫn dắt một kỷ nguyên Fintech mới cho Đông Nam Á – nơi công nghệ không chỉ là công cụ, mà còn là động lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện. Hơn hai thập kỷ qua, EmbedIT đã xây dựng và vận hành những nền tảng tài chính toàn cầu với quy mô ấn tượng: 20 tỷ Euro doanh số mới mỗi năm, hơn 25 tỷ Euro tài sản được quản lý, 477.000 điểm bán và 75.000 khoản vay được xử lý hằng ngày. Giá trị cốt lõi của EmbedIT nằm ở cách ứng dụng công nghệ tiên tiến để tạo ra chuẩn mực mới cho ngành tài chính: Từ giải pháp sinh trắc học giúp rút ngắn đăng kí khách hàng từ vài phút xuống chỉ vài giây, đến các công cụ AI trong chấm điểm rủi ro và dự đoán hành vi… Tất cả đều vận hành trên nền tảng bảo mật chặt chẽ và tuân thủ quy chuẩn quốc tế khắt khe.

Đội ngũ kỹ sư IT của trung tâm khu vực đặt tại Việt Nam sẽ góp phần hỗ trợ EmbedIT dẫn dắt một kỷ nguyên Fintech mới cho Đông Nam Á

Ông Lê Hoàng Hải, Giám đốc Điều hành EmbedIT tại Việt Nam, chia sẻ: "EmbedIT cam kết lâu dài với Việt Nam và khu vực SEA thông qua đầu tư liên tục, phát triển nhân tài và hợp tác sâu rộng với hệ sinh thái công nghệ địa phương. Trung tâm tại TP. HCM sẽ không chỉ là nơi vận hành, mà còn là trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển thị trường, nhằm tạo nền tảng bền vững để định vị Việt Nam trở thành động lực cho tương lai số của Đông Nam Á".

Bằng việc chọn Việt Nam làm trung tâm của SEA, EmbedIT gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: Công ty không chỉ đến để đầu tư hay mở rộng thị trường, mà đến để đồng hành lâu dài cùng sự phát triển công nghệ và tài chính của khu vực. Với tầm nhìn toàn cầu, kinh nghiệm thực chiến và nền tảng chuẩn quốc tế, EmbedIT đang sẵn sàng mở ra một chương mới – chương của sự bền vững, đổi mới và tăng trưởng vượt bậc, cho SEA và APAC.

Về EmbedIT

EmbedIT là nhà cung cấp dịch vụ Công nghệ Thông tin định hướng tương lai, đồng hành cùng doanh nghiệp để tiến xa hơn và nhanh hơn, với kinh nghiệm dày dạn trong việc giải quyết những thách thức công nghệ chuyển đổi lớn và phức tạp nhất. Là thành viên của Tập đoàn PPF Group có trụ sở tại châu Âu, EmbedIT đã giữ vai trò quan trọng trong hành trình phát triển của Home Credit, phục vụ hơn 140 triệu khách hàng tại hơn 15 quốc gia ở châu Âu và châu Á.

Trong hơn 20 năm hoạt động, EmbedIT đã xây dựng nền tảng tài chính toàn cầu, bảo vệ hơn 15 triệu người dùng thường xuyên và mang đến trải nghiệm cho hơn 100 triệu người dùng ứng dụng trên toàn thế giới. Thế mạnh cốt lõi làm nên sự khác biệt của EmbedIT chính là năng lực đã được khẳng định trên thị trường toàn cầu trong việc xây dựng các nền tảng khai thác dữ liệu người dùng để thúc đẩy tăng trưởng tương lai. Cam kết của EmbedIT là mang đến cho khách hàng những giải pháp làm việc tốt hơn, an toàn hơn và thông minh hơn — từ quy trình mượt mà, trải nghiệm cá nhân hóa bằng AI, cho đến khả năng vận hành với độ tin cậy vượt bậc.

Để biết thêm thông tin về EmbedIT, vui lòng xem tại: https://www.embedit.com/vi.