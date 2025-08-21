Empire tiên phong công nghệ lọc nước xanh cho cộng đồng

Với mong muốn mang lại nguồn nước an toàn và tiện lợi hơn, Empire cung cấp giải pháp máy lọc nước nóng lạnh công nghệ tiên tiến, kết hợp dịch vụ bảo trì định kỳ, giúp khách hàng yên tâm sử dụng lâu dài mà không gián đoạn hoạt động hàng ngày.

Giải pháp đột phá: Máy lọc nước năng lượng mặt trời – Nước sạch cho mọi nơi

Đảm bảo nguồn nước uống sạch và ổn định luôn là nhu cầu thiết yếu trong môi trường tập thể như văn phòng làm việc hay trường học. Thực tế, không ít đơn vị vẫn gặp tình trạng máy lọc nước hoạt động kém ổn định, phụ thuộc hoàn toàn vào điện lưới, dẫn đến gián đoạn nước uống khi mất điện hoặc vào giờ cao điểm. Giải pháp tạm thời là mua nước đóng bình, tuy nhiên cách này vừa tốn chi phí lâu dài vừa gây bất tiện cho người sử dụng.

Chi phí vận hành và bảo dưỡng cũng là mối quan tâm lớn. Nhiều doanh nghiệp và trường học phải dành ngân sách đáng kể để duy trì hệ thống lọc nước truyền thống, từ tiền điện cho đến việc thay linh kiện, sửa chữa định kỳ. Vì vậy, việc tìm một giải pháp vừa ổn định, vừa tiết kiệm chi phí luôn là bài toán khó.

Để giải quyết những hạn chế này, máy lọc nước năng lượng mặt trời Empire được thiết kế nhằm vận hành độc lập với điện lưới, cung cấp nước uống liên tục ngay cả khi nguồn điện không ổn định. Hệ thống lọc nhiều tầng xử lý sạch tạp chất và vi khuẩn, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn để uống trực tiếp, giúp hạn chế phụ thuộc vào nước đóng chai.

Máy lọc nước năng lượng mặt trời Empire - Nước sạch cho mọi nơi

Thiết bị có thiết kế gọn nhẹ, dễ lắp đặt và di chuyển, phù hợp cho nhiều không gian như văn phòng, lớp học, phòng họp hoặc khu vực sinh hoạt chung. Các đơn vị có thể chủ động bổ sung điểm cấp nước khi cần mà không phải đầu tư lớn cho hạ tầng điện hoặc đường ống. Nhờ đó, bài toán chi phí dài hạn được giải quyết, đồng thời đảm bảo môi trường làm việc và học tập an toàn, thuận tiện hơn cho mọi người.

Empire – Tiên phong công nghệ xanh với mạng lưới phân phối rộng khắp

Với định hướng tiên phong trong công nghệ xanh, Empire không ngừng đầu tư nghiên cứu và ứng dụng các nguồn năng lượng tái tạo vào giải pháp lọc nước. Bằng việc kết hợp công nghệ lọc tiên tiến và hệ thống vận hành bằng năng lượng mặt trời, Empire giúp giảm phụ thuộc vào điện lưới, tối ưu hiệu quả và chi phí cho người dùng. Đây là một trong những doanh nghiệp Việt hiếm hoi xây dựng được nền tảng công nghệ xanh bài bản, hướng tới việc mang nước sạch đến nhiều khu vực, kể cả nơi điều kiện hạ tầng còn hạn chế.

Để mở rộng khả năng triển khai và đưa giải pháp đến với cộng đồng nhanh hơn, Empire hợp tác cùng Tổng công ty Công trình Viettel thực hiện các dự án cấp nước sạch cho vùng sâu, vùng xa và những địa bàn gặp khó khăn về điện, nước. Song song đó, Empire xây dựng mạng lưới phân phối rộng khắp với sự tham gia của các chuỗi bán lẻ lớn như Điện Máy Xanh, Điện Máy Chợ Lớn cùng hàng nghìn điểm bán trên toàn quốc. Nhờ vậy, doanh nghiệp, trường học và các cơ sở công cộng có thể tiếp cận thiết bị dễ dàng hơn, đồng thời được hỗ trợ lắp đặt, bảo trì kịp thời, hạn chế tối đa gián đoạn trong quá trình sử dụng.

Máy lọc nước Empire có mặt rộng rãi ở khắp mọi nơi

Empire đặt mục tiêu mở rộng danh mục sản phẩm dựa trên công nghệ xanh, phát triển thêm nhiều giải pháp lọc nước thông minh, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

Không chỉ chú trọng vào nghiên cứu và sản xuất, Empire còn tiên phong triển khai mô hình cho thuê máy lọc nước, giúp các trường học và cơ quan dễ dàng tiếp cận công nghệ hiện đại mà không cần chi phí đầu tư ban đầu quá lớn. Mục tiêu trong giai đoạn tới là đưa 100.000 máy lọc nước bán công nghiệp đến khắp mọi vùng miền, mang nguồn nước sạch, an toàn đến gần hơn với cộng đồng – đặc biệt là các thế hệ học sinh, những chủ nhân tương lai của đất nước.

Hướng tới tầm nhìn dài hạn, Empire không chỉ muốn phổ cập nước sạch trong nước mà còn đưa các giải pháp lọc nước "Made in Vietnam" ra thị trường quốc tế. Đây vừa là định hướng phát triển, vừa là cam kết về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: góp phần khẳng định vị thế công nghệ Việt Nam trên bản đồ các giải pháp bền vững, đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực về môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Mục tiêu của Empire mang 100.000 máy lọc nước cho thuê đến với các trường học, cơ quan

Nhân dịp Ngày Quốc khánh 2/9, Empire đặt mục tiêu triển khai các dự án cung cấp nước sạch đến nhiều trường học, văn phòng, tạo điều kiện cho mọi người tiếp cận nguồn nước an toàn và ổn định. Những hoạt động này đồng thời khẳng định giá trị của các sản phẩm "Made in Vietnam", thể hiện tinh thần sáng tạo và tự cường của Việt Nam trong việc phát triển các giải pháp bền vững cho cộng đồng.

Máy lọc nước Empire – Nước sạch học đường

