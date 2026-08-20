Esports Nations Cup bất ngờ hoãn lịch tổ chức: Ban tổ chức nói gì về thay đổi này?

Esports Foundation (EF) ngày 18/8 thông báo hoãn mùa giải đầu tiên của Esports Nations Cup (ENC) thêm một năm. Theo kế hoạch điều chỉnh, giải đấu sẽ diễn ra tại Riyadh, Ả Rập Xê Út vào tháng 11/2027, thay vì tháng 11/2026 như công bố ban đầu.

EF cho biết quyết định được đưa ra sau quá trình đánh giá tình hình chung tại khu vực và tham vấn các bên liên quan. Với quy mô của một giải đấu dự kiến quy tụ đại diện từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, ban tổ chức cho rằng việc lùi lịch là cần thiết để bảo đảm sự ổn định cho các đội tuyển quốc gia, nhà phát hành, đối tác và người hâm mộ.

Tổ chức này đồng thời khẳng định Ả Rập Xê Út vẫn đủ năng lực đăng cai các sự kiện quốc tế và những chương trình thể thao, giải trí lớn khác tại quốc gia này vẫn diễn ra theo kế hoạch.

Nguồn tài trợ phát triển hệ sinh thái vẫn được duy trì

Theo thông cáo, việc điều chỉnh thời gian không làm thay đổi các cam kết dài hạn của EF đối với ENC. Toàn bộ khoản tài trợ từ Quỹ Phát triển ENC dành cho các đối tác quốc gia tiếp tục được duy trì; các chương trình phát triển hệ sinh thái liên quan cũng sẽ được triển khai trong thời gian chờ mùa giải đầu tiên.

EF dự kiến làm việc trực tiếp với các nhà phát hành, đối tác quốc gia và các bên liên quan để xử lý tác động từ lịch trình mới. Trong những tuần tới, tổ chức sẽ cập nhật lịch thi đấu, lộ trình vòng loại và những điều chỉnh tương ứng với mốc tháng 11/2027.

“Việc hoãn Esports Nations Cup không phải là một quyết định dễ dàng. Chúng tôi có trách nhiệm mang đến một kỳ ENC đầu tiên được tổ chức trong những điều kiện phù hợp và ở tầm vóc xứng đáng với ý tưởng này”, ông Ralf Reichert, Tổng giám đốc Esports Foundation, cho biết.

Ông Ralf Reichert nhấn mạnh việc chuyển giải sang năm 2027 không đồng nghĩa EF thu hẹp tham vọng. Tổ chức sẽ tiếp tục đầu tư vào các đối tác quốc gia, phối hợp với nhà phát hành và xây dựng hệ sinh thái thể thao điện tử cấp quốc gia quanh ENC.