Facebook khai tử tính năng khiên ảnh đại diện

Nhiều người dùng Facebook gần đây nhận được thông báo trong ứng dụng với tiêu đề "Profile Picture Guard is going away" (Khiên bảo vệ ảnh đại diện sắp không còn nữa). Theo nội dung thông báo, kể từ ngày 1/9/2026, lớp khiên bảo vệ trên ảnh đại diện sẽ bị gỡ bỏ, đồng nghĩa người khác có thể tải về, chia sẻ hoặc gắn thẻ ảnh đại diện của người dùng như bình thường. Meta gợi ý người dùng có thể khóa trang cá nhân như một cách khác để giữ ảnh đại diện riêng tư hơn.

Thông báo của Facebook về việc gỡ tính năng khiên ảnh đại diện

Khiên bảo vệ ảnh đại diện là gì

Profile Picture Guard là tính năng cho phép người dùng đặt một lớp bảo vệ lên ảnh đại diện của mình trên Facebook. Khi được bật, một viền màu xanh cùng biểu tượng khiên nhỏ sẽ xuất hiện quanh ảnh, báo hiệu ảnh đã được bảo vệ. Về mặt kỹ thuật, tính năng này ngăn người không phải bạn bè tải ảnh về máy, chia sẻ hoặc gửi ảnh qua tin nhắn, đồng thời chỉ cho phép bạn bè gắn thẻ vào ảnh đại diện.

Facebook ra mắt Profile Picture Guard lần đầu năm 2017, thử nghiệm tại Ấn Độ trước khi mở rộng sang một số thị trường khác, trong đó có Việt Nam ở một số giai đoạn. Roxna Irani, quản lý sản phẩm của Facebook khi đó, giải thích lý do ra đời tính năng: "Chúng tôi bắt đầu từ ảnh đại diện vì đó là thứ phụ nữ lo lắng nhất về việc bị tải về và chia sẻ." Mục tiêu ban đầu của Profile Picture Guard là giúp phụ nữ, nhóm người dùng dễ bị lấy ảnh đại diện để lập tài khoản giả mạo hoặc sử dụng sai mục đích, cảm thấy an toàn hơn khi để ảnh cá nhân công khai trên nền tảng.

Khi bật khiên ảnh đại diện, trang cá nhân sẽ không thể chụp màn hình

Tại Việt Nam, Profile Picture Guard từng là một trong những tính năng bảo mật ảnh đại diện được nhiều người dùng, đặc biệt là nữ giới, sử dụng để hạn chế việc bị lấy ảnh cá nhân dựng tài khoản giả hoặc dùng vào mục đích không mong muốn. Tính năng có thể bật trực tiếp khi đổi ảnh đại diện, bằng cách chọn mục "Bật khiên bảo vệ ảnh đại diện" ngay trong bước cập nhật ảnh trên ứng dụng di động.

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của người dùng trong vài tuần gần đây, tính năng này đã bắt đầu không còn khả dụng tại thị trường Việt Nam trước cả thời điểm 1/9 được nêu trong thông báo, cho thấy Meta có thể đang gỡ bỏ tính năng theo từng khu vực trước khi áp dụng đồng loạt trên toàn cầu.

Khóa trang cá nhân, tính năng được gợi ý thay thế

Khác với Profile Picture Guard vốn chỉ bảo vệ riêng ảnh đại diện, Khóa trang cá nhân (Lock Profile) là tính năng toàn diện hơn, từng được Facebook giới thiệu tại Ấn Độ vào khoảng năm 2020 như bước phát triển tiếp theo của Profile Picture Guard. Khi khóa trang cá nhân, toàn bộ bài đăng, ảnh và story trên dòng thời gian sẽ chỉ hiển thị với bạn bè, người lạ chỉ thấy được ảnh đại diện, ảnh bìa và một số thông tin cơ bản giới hạn. Tính năng này cũng kế thừa khả năng chặn tải ảnh đại diện của Profile Picture Guard, đồng thời mở rộng bảo vệ sang toàn bộ nội dung công khai khác trên trang cá nhân.

Người dùng muốn khóa trang cá nhân có thể vào trang cá nhân của mình, chọn biểu tượng ba dấu chấm, sau đó chọn "Khóa trang cá nhân" và xác nhận. Cần lưu ý tính năng này hiện chủ yếu khả dụng trên ứng dụng di động, chưa có trên phiên bản desktop.

Hiện Meta chưa đưa ra thông cáo chính thức giải thích lý do gỡ bỏ Profile Picture Guard sau gần một thập kỷ tồn tại. Việc thay thế một tính năng bảo vệ đơn lẻ bằng một tính năng bảo vệ toàn diện hơn cũng phần nào phản ánh xu hướng chung của Facebook trong việc gộp các công cụ riêng lẻ thành những tùy chọn quyền riêng tư tổng thể, thay vì duy trì song song nhiều tính năng có chức năng chồng chéo nhau.