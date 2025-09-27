EU áp thuế chống bán phá giá thép cán nóng Việt Nam

Theo quyết định, thép cán nóng của Việt Nam khi vào thị trường châu Âu (EU) sẽ chịu mức thuế 12,1%. Tuy nhiên, đáng chú ý, sản phẩm do Tập đoàn Hòa Phát và các công ty thành viên sản xuất được miễn áp thuế chống bán phá giá . Trong khi đó, thép cán nóng của Formosa Hà Tĩnh nhà sản xuất lớn tại Việt Nam sẽ nằm trong diện chịu mức thuế nêu trên.

Ngoài Việt Nam, một số tập đoàn thép lớn của Nhật Bản như Nippon Steel Corporation, JFE Steel, Daido Steel phải chịu mức thuế từ 29,8% đến 30%, riêng Tokyo Steel ở mức 6,9%. Ai Cập cũng bị áp mức thuế chung 11,7% cho toàn bộ sản phẩm xuất khẩu sang EU.

Thép cán nóng Việt Nam xuất vào EU sẽ bị áp thuế 12,1%.

Quyết định này đồng nghĩa với việc các lô hàng thép cán nóng của Việt Nam xuất khẩu vào EU sẽ phải gánh thêm chi phí, làm giảm đáng kể lợi thế cạnh tranh về giá. Đây được xem là một thách thức lớn với ngành thép trong nước, vốn đang nỗ lực mở rộng thị trường tại châu Âu sau khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực.

Vụ việc điều tra chống bán phá giá một số sản phẩm thép cán nóng nhập khẩu từ Việt Nam và các quốc gia trên được khởi xướng từ ngày 8/8/2024, theo đơn kiện của Hiệp hội Thép châu Âu.

Giai đoạn điều tra hành vi bán phá giá từ 1/4/2023 đến 31/3/2024, trong khi giai đoạn điều tra thiệt hại bắt đầu từ 1/1/2021 đến 31/3/2024. Trước đó, EC xác định ngành sản xuất thép cán nóng của EU đã chịu thiệt hại đáng kể, thể hiện qua việc suy giảm thị phần, giá bán, lợi nhuận, mức đầu tư và việc làm.

Không dừng lại ở thép cán nóng, EU cũng vừa khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam và một số quốc gia khác. Giai đoạn điều tra sẽ kéo dài từ 1/7/2024 đến 30/6/2025, mở ra nguy cơ các mặt hàng thép khác của Việt Nam có thể đối mặt với rào cản tương tự.

Theo giới phân tích, việc bị áp thuế chống bán phá giá cho thấy ngành thép Việt Nam cần sớm tái cơ cấu chiến lược, vừa nâng cao năng lực cạnh tranh, vừa đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.