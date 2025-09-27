Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

EU áp thuế chống bán phá giá thép cán nóng Việt Nam

27-09-2025 - 12:25 PM | Thị trường

Bộ Công Thương cho biết, Ủy ban châu Âu vừa chính thức công bố áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cán nóng nhập khẩu từ Việt Nam, với mức thuế 12,1%.

Theo quyết định, thép cán nóng của Việt Nam khi vào thị trường châu Âu (EU) sẽ chịu mức thuế 12,1%. Tuy nhiên, đáng chú ý, sản phẩm do Tập đoàn Hòa Phát và các công ty thành viên sản xuất được miễn áp thuế chống bán phá giá . Trong khi đó, thép cán nóng của Formosa Hà Tĩnh nhà sản xuất lớn tại Việt Nam sẽ nằm trong diện chịu mức thuế nêu trên.

Ngoài Việt Nam, một số tập đoàn thép lớn của Nhật Bản như Nippon Steel Corporation, JFE Steel, Daido Steel phải chịu mức thuế từ 29,8% đến 30%, riêng Tokyo Steel ở mức 6,9%. Ai Cập cũng bị áp mức thuế chung 11,7% cho toàn bộ sản phẩm xuất khẩu sang EU.

EU áp thuế chống bán phá giá thép cán nóng Việt Nam- Ảnh 1.

Thép cán nóng Việt Nam xuất vào EU sẽ bị áp thuế 12,1%.

Quyết định này đồng nghĩa với việc các lô hàng thép cán nóng của Việt Nam xuất khẩu vào EU sẽ phải gánh thêm chi phí, làm giảm đáng kể lợi thế cạnh tranh về giá. Đây được xem là một thách thức lớn với ngành thép trong nước, vốn đang nỗ lực mở rộng thị trường tại châu Âu sau khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực.

Vụ việc điều tra chống bán phá giá một số sản phẩm thép cán nóng nhập khẩu từ Việt Nam và các quốc gia trên được khởi xướng từ ngày 8/8/2024, theo đơn kiện của Hiệp hội Thép châu Âu.

Giai đoạn điều tra hành vi bán phá giá từ 1/4/2023 đến 31/3/2024, trong khi giai đoạn điều tra thiệt hại bắt đầu từ 1/1/2021 đến 31/3/2024. Trước đó, EC xác định ngành sản xuất thép cán nóng của EU đã chịu thiệt hại đáng kể, thể hiện qua việc suy giảm thị phần, giá bán, lợi nhuận, mức đầu tư và việc làm.

Không dừng lại ở thép cán nóng, EU cũng vừa khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam và một số quốc gia khác. Giai đoạn điều tra sẽ kéo dài từ 1/7/2024 đến 30/6/2025, mở ra nguy cơ các mặt hàng thép khác của Việt Nam có thể đối mặt với rào cản tương tự.

Theo giới phân tích, việc bị áp thuế chống bán phá giá cho thấy ngành thép Việt Nam cần sớm tái cơ cấu chiến lược, vừa nâng cao năng lực cạnh tranh, vừa đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Hàng trăm nghìn tấn hàng từ Lào vừa đổ bộ Việt Nam: Nước ta chi 1,5 tỷ USD gom hàng, Nga, Trung Quốc đều tham gia cuộc đua

Theo Dương Hưng

Tiền phong

Từ Khóa:
áp thuế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng trăm nghìn tấn hàng từ Lào vừa đổ bộ Việt Nam: Nước ta chi 1,5 tỷ USD gom hàng, Nga, Trung Quốc đều tham gia cuộc đua

Hàng trăm nghìn tấn hàng từ Lào vừa đổ bộ Việt Nam: Nước ta chi 1,5 tỷ USD gom hàng, Nga, Trung Quốc đều tham gia cuộc đua Nổi bật

Buồn của quốc gia Đông Nam Á là 'khách ruột' của gạo Việt: Người dân bàng hoàng vì giá đắt đỏ, nguồn cung gạo chất lượng cao khan hiếm

Buồn của quốc gia Đông Nam Á là 'khách ruột' của gạo Việt: Người dân bàng hoàng vì giá đắt đỏ, nguồn cung gạo chất lượng cao khan hiếm Nổi bật

Mazda CX-6e ra mắt: Giá quy đổi từ 445 triệu đồng, lớn hơn CX-5, màn hình 5K 26 inch, động cơ điện mạnh 255 mã lực, chạy 600km/sạc

Mazda CX-6e ra mắt: Giá quy đổi từ 445 triệu đồng, lớn hơn CX-5, màn hình 5K 26 inch, động cơ điện mạnh 255 mã lực, chạy 600km/sạc

10:22 , 27/09/2025
Giá cà phê hôm nay 27-9: Tăng mạnh do đâu?

Giá cà phê hôm nay 27-9: Tăng mạnh do đâu?

09:52 , 27/09/2025
Soi dưới kính hiển vi, nguyên nhân iPhone 17 Pro dễ trầy xước đã bị phát hiện

Soi dưới kính hiển vi, nguyên nhân iPhone 17 Pro dễ trầy xước đã bị phát hiện

09:18 , 27/09/2025
Ngành hàng tỷ đô của Việt Nam: 98% xuất khẩu dồn vào một sản phẩm, là gì mà hấp dẫn đến vậy?

Ngành hàng tỷ đô của Việt Nam: 98% xuất khẩu dồn vào một sản phẩm, là gì mà hấp dẫn đến vậy?

08:50 , 27/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên