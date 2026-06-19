EU siết chặt kiểm soát nội dung do AI tạo ra

Nghị viện châu Âu mới đây đã thông qua các sửa đổi quan trọng đối với khuôn khổ pháp lý về trí tuệ nhân tạo. Trong đó đáng chú ý là điều chỉnh lộ trình thực thi Luật Trí tuệ nhân tạo (AI Act) và siết chặt kiểm soát các nội dung do AI tạo ra.

Theo đó, với 423 phiếu thuận, 57 phiếu chống và 174 phiếu trắng, Nghị viện châu Âu đã thông qua các sửa đổi đối với một số quy định. Trong đó có việc cấm các hệ thống AI tạo ra nội dung lạm dụng tình dục trẻ em, các hình ảnh, video hoặc âm thanh mang tính khiêu dâm mô tả cá nhân mà không có sự đồng ý.

Các quy định mới cũng yêu cầu tăng cường minh bạch đối với nội dung do AI tạo ra, đồng thời giảm chồng chéo giữa Luật Trí tuệ nhân tạo (AI Act) với các quy định an toàn sản phẩm hiện hành của EU.

Việc châu Âu mạnh tay siết quản lý AI là một bước tiến mới của châu lục này trong việc giảm thiểu một trong những mặt trái nguy hại do AI tạo ra. Không chỉ ở cấp độ liên minh gồm 27 thành viên, nhiều quốc gia châu Âu cũng đã chủ động xây dựng các cơ chế quản lý AI riêng nhằm bảo vệ trẻ em.

Tại Italy, Chính phủ nước này đã thông qua đạo luật AI toàn diện, yêu cầu các hệ thống AI phải bảo đảm tính minh bạch, khả năng truy xuất nguồn gốc và sự giám sát của con người. Luật cũng quy định trẻ em dưới 14 tuổi chỉ được tiếp cận một số dịch vụ AI khi có sự đồng ý của phụ huynh. Đồng thời, việc lạm dụng AI để tạo deepfake hoặc gây thiệt hại cho người khác có thể bị xử lý hình sự.

Tại Pháp, Chính phủ đang thúc đẩy các biện pháp bảo vệ trẻ em trước nguy cơ từ chatbot AI và các nền tảng số. Tổng thống Emmanuel Macron nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu xây dựng không gian mạng an toàn hơn cho trẻ em, đồng thời nghiên cứu tác động tâm lý của AI đối với thanh thiếu niên.

Tại Đức và nhiều quốc gia EU khác, các cơ quan quản lý dữ liệu, bảo vệ trẻ em và an ninh mạng cũng liên tục tăng cường giám sát việc sử dụng AI trong giáo dục, truyền thông và mạng xã hội nhằm ngăn ngừa nguy cơ xâm hại trẻ em cũng như vi phạm quyền riêng tư.

Những động thái này cho thấy châu Âu đang hình thành một hệ sinh thái quản trị AI tương đối toàn diện, kết hợp giữa luật pháp, công nghệ và giáo dục nhằm giảm thiểu rủi ro trong khi vẫn duy trì động lực đổi mới sáng tạo.