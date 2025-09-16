Eurowindow Holding khai trương văn phòng bán hàng dự án mới tại Nghệ An

Tiếp nối sự kiện kickoff, việc ra mắt Văn phòng bán hàng (VPBH) và khai trương sa bàn Eurowindow Sport Garden cho thấy sự chuyên nghiệp, bài bản của chủ đầu tư, uy tín đơn vị phát triển dự án , mang đến cho khách hàng những trải nghiệm chân thực và niềm tin vững chắc. Sa bàn của dự án được chế tác tinh tế, tái hiện sinh động toàn bộ quy hoạch tổng thể dự án cùng hệ tiện ích và cảnh quan.

Sự hiện diện của văn phòng bán hàng Eurowindow Sport Garden là tuyên ngôn chiến lược cho một giai đoạn phát triển mới của Eurowindow Holding: đón đầu làn sóng đầu tư chu kỳ mới, xây dựng nền tảng vững chắc để bứt phá trong việc phân phối những sản phẩm cao cấp.

Quy hoạch bài bản, Eurowindow Sport Garden xây dựng đội ngũ 23 đại lý với hàng nghìn chuyên gia, tư vấn viên giàu kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc thị trường và khả năng bắt kịp nhanh xu hướng đầu tư mới.

Văn phòng bán hàng Eurowindow Sport Garden tại tòa nhà Vicentra được thiết kế sang trọng và ấm cúng, tích hợp đầy đủ không gian chức năng để tiếp đón khách hàng đến tìm hiểu, trải nghiệm dự án, tư vấn chuyên sâu.

Tại buổi khai trương, các khách mời không chỉ được tham quan VPBH mà còn được được cập nhật các thông tin về thiết kế, tiện ích và tâm huyết mà chủ đầu tư gửi gắm trong dự án, khẳng định khu đô thị Eurowindow Sport Garden không chỉ là chốn an cư lý tưởng mà còn là kênh đầu tư an toàn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Thăng - Phó tổng Giám đốc Khối Kinh doanh & Marketing Eurowindow Holding chia sẻ: "Eurowindow Sport Garden chính là điểm nhấn nổi bật đang tạo ra làn sóng mới trên thị trường bất động sản Nghệ an. Sở hữu sản phẩm đa dạng cùng tiện ích hiện đại, công viên thể thao 20.000m2 lần đầu tiên xuất hiện tại Vinh, tôi cho rằng, Eurowindow Sport Garden sẽ đáp ứng nhu cầu lớn về nhà ở chất lượng cao của đông đảo khách hàng và nhà đầu tư".

Ông Lê Văn Thăng - Phó tổng Giám đốc Khối Kinh doanh & Marketing Eurowindow Holding phát biểu tại sự kiện

Eurowindow Sport Garden là dự án bất động sản cao cấp tại trung tâm (TP Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An, sở hữu vị trí chiến lược cắt giữa đường Trần Nguyên Hãn và đại lộ Vinh Quang, giúp cư dân thuận tiện kết nối với các tiện ích hiện đại, đồng bộ Chợ Vinh, siêu thị Go!, trường học, bệnh viện và trung tâm hành chính chỉ trong bán kính hơn 1km.

Eurowindow Sport Garden đáp ứng tiêu chí công trình xanh với cảnh quan xanh bao phủ bởi 7 công viên, vườn hoa, thảm thực vật đa tầng; sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, vật liệu tiết kiệm năng lượng; sử dụng năng lượng tái tạo như điện mặt trời cho hệ thống chiếu sáng mặt đứng các tòa nhà, đèn sân vườn, đèn tường; ứng dụng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến và hệ thống thu gom rác thải thông minh, mang đến không gian sống xanh bền vững.

Khách mời tham dự lễ khai trương tham quan, tìm hiểu chi tiết dự án Eurowindow Sport Garden thông qua sa bàn.

Đặc biệt khu đô thị gây ấn tượng với công viên thể thao rộng 20.000m2 quy tụ 20 bộ môn trong nhà và ngoài trời cùng gần 100 tiện ích nội khu đa dạng như bể bơi ngoài trời, trường mầm non, nhà văn hóa, sân chơi trẻ em…, hướng đến cuộc sống đầy đủ tiện nghi cho mọi thế hệ cư dân.

Khu đô thị sở hữu đa dạng sản phẩm, bao gồm: Liền kề, biệt thự, căn hộ chung cư, shophouse khối đế, shophouse và shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che. Tất cả các sản phẩm được thiết kế khoa học, tỉ mỉ đến từng chi tiết từ vị trí lắp ẩn điều hòa, máy giặt ở logia đến khu phơi đồ, bồn nước, đảm bảo sự hài hòa và thẩm mỹ cho kiến trúc, đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư của đông đảo khách hàng.

Việc khai trương Văn phòng bán hàng Eurowindow Sport Garden không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển dự án mà còn khẳng định cam kết đồng hành lâu dài của Eurowindow Holding với khách hàng và nhà đầu tư.