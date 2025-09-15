Everich Central – Tâm điểm giao thương mới giữa trung tâm phường Rạch Giá

Sự ra mắt của dự án Khu dân cư Chợ Nông Hải Sản Trung Tâm Thương Mại Rạch Giá (hay có tên gọi khác là Everich Central) do CIC Group làm chủ đầu tư, được tọa lạc ngay tại vị trí đắt giá không chỉ mở ra cơ hội an cư lâu dài, mà còn mang đến tiềm năng sinh lời vượt trội cho nhà đầu tư nhờ lợi thế vị trí "tam cận" độc đáo, hạ tầng đồng bộ và nhu cầu kinh doanh sầm uất.

Everich Central – "Bản giao hưởng" của quá khứ và tương lai

Từ những nhịp rộn ràng nơi phố chợ – tiếng rao, tiếng trao đổi, những dòng người tấp nập…Đến khát vọng về một đô thị hiện đại, văn minh, nơi giao thương thăng hoa và nhịp sống bừng sáng.

Everich Central chính là bản hoà âm giữa ký ức và khát vọng, giữa quá khứ và tương lai.

Một "tâm điểm giao thương" mới – nơi mỗi nốt nhạc đều ngân vang sự thịnh vượng, nơi cuộc sống phồn vinh và cơ hội đầu tư bền vững cùng cất tiếng.

Vị trí đắt giá – Tọa độ kinh doanh sầm uất

Everich Central tọa lạc tại vị trí chiến lược, được ví như một viên kim cương của thành phố với ba yếu tố cốt lõi: cận thị, cận cư, cận lộ. Dự án nằm ngay cạnh Chợ Nông Hải Sản và Trung tâm thương mại 30/4, trung tâm của trung tâm, đảm bảo mọi hoạt động mua sắm, kinh doanh luôn diễn ra sôi động. Bên cạnh đó, dự án nằm giữa các khu dân cư hiện hữu, văn minh, mang lại sự kết nối cộng đồng mà vẫn giữ được sự riêng tư cần thiết. Nhờ tiếp giáp các tuyến đường huyết mạch như Điện Biên Phủ, Hai Bà Trưng, Quang Trung, Lộ Liên Hương, Nguyễn Bỉnh Khiêm và Huỳnh Thúc Kháng, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến mọi điểm trọng yếu của Rạch Giá. Vị trí này chính là nền tảng vững chắc để cuộc sống và kinh doanh cùng nhau thăng hoa.

Kiến trúc châu Âu - đa dạng sản phẩm

Với quy mô 6,39ha, Everich Central mang đến những lựa chọn nhà ở thông minh, đáp ứng mọi nhu cầu và phong cách sống. Dự án cung cấp các sản phẩm nhà phố thương mại quy mô trệt 1 lầu, trệt 2 lầu thiết kế linh hoạt cho gia đình trẻ, đồng thời là nơi kinh doanh lý tưởng cho các tiểu thương, hộ kinh doanh và các chuỗi F&B. Nhà ở xã hội quy mô trệt 1 lầu hoàn thiện mang đến giải pháp an cư bền vững cho cán bộ, công nhân viên.Tất cả các căn nhà tại Everich Central đều mang kiến trúc châu Âu đặc trưng, tạo nên vẻ đẹp sang trọng và thẩm mỹ, mô phỏng hoàn hảo những khu phố đẳng cấp về phong cách và thẩm mỹ.

Hạ tầng đồng bộ - Tiện ích trọn vẹn

Everich Central là một cộng đồng đáng sống với hạ tầng đồng bộ, tiện ích đầy đủ. Giao thông nội khu được quy hoạch linh hoạt, đảm bảo di chuyển an toàn và thuận tiện. Cư dân tận hưởng cuộc sống tiện nghi trọn vẹn khi mọi tiện ích ngoại khu như trường học, bệnh viện, siêu thị, bến xe, chợ và trung tâm thương mại đều nằm trong tầm tay.

Điểm vàng đầu tư - Cơ hội bứt phá

Với lợi thế vị trí chiến lược, sản phẩm đa dạng và hạ tầng bài bản, Everich Central không chỉ là một nơi an cư lý tưởng mà còn là một cơ hội đầu tư bứt phá. Mỗi căn nhà tại đây là một tài sản kép, vừa an cư lâu dài vừa có tiềm năng kinh doanh sinh lợi. Nằm trong khu vực đắt giá nhất Rạch Giá, đây chính là tọa độ đắt giá không thể bỏ lỡ dành cho các nhà đầu tư thông thái.

Ưu đãi đặc biệt dịp mở bán

Nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập CIC Group, khách hàng đặt cọc từ 03/09 – 11/10/2025 sẽ nhận ngay chính sách ưu đãi hấp dẫn khi đặt cọc giữ chỗ các căn nhà ở thương mại tại dự án Everich Central:

Chiết khấu trực tiếp 3% (từ 03/09 đến 03/10/2025) hoặc 1% (từ 04/10 đến 11/10/2025); Giảm thêm 1% cho khách hàng từng sở hữu sản phẩm của CIC Group; Mua nhiều căn: chiết khấu 1%/căn (từ 2 sản phẩm) và 2%/căn (từ 3 sản phẩm); Hỗ trợ 100% lãi suất vay trong 6 tháng đầu; Khuyến khích thanh toán sớm với chính sách hỗ trợ chi phí tương đương chi phí lãi vay.

Everich Central – Nơi khởi nguồn cuộc sống phồn vinh và kinh doanh thịnh vượng.

Liên hệ để biết thêm chi tiết

Sàn giao dịch BĐS CIC Group

34 Trần Phú, Phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang

Hotline: 0931 071 818 – 0916 228 286

Website: https://sgd.cicgroups.com