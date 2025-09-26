EVN cảnh báo chiêu trò giả mạo nhân viên ngành điện để bán hàng trục lợi

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết thời gian gần đây xuất hiện tình trạng nhiều cá nhân mạo danh nhân viên ngành điện. Các đối tượng mặc đồng phục màu cam có logo EVN, lợi dụng sự tin tưởng của người dân để rao bán thang, dây điện, công cụ thi công, bảo hiểm… nhằm trục lợi.

Ngoài ra, một số cá nhân làm thuê cho các đơn vị xây lắp điện ngoài EVN cũng tự ý mặc đồng phục ngành điện. Trong quá trình thi công, họ gây mất an toàn lao động, có hành vi giao tiếp chưa phù hợp, làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của EVN.

EVN khuyến cáo khách hàng cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không mua hàng hóa, dịch vụ từ những người tự xưng là nhân viên ngành điện mà chưa được xác minh rõ ràng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ mạo danh, người dân cần kịp thời phản ánh đến cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương để xử lý.

EVN bày tỏ mong muốn nhận được sự phối hợp từ phía khách hàng trong việc phát hiện, ngăn chặn các hành vi giả mạo, góp phần bảo vệ quyền lợi người dân cũng như hình ảnh, uy tín của ngành điện.