EVN Hanoi và EVN HCMC lỗ tổng cộng gần 700 tỷ trong nửa đầu năm

Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2025, cho thấy doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế là 446,3 tỷ đồng trong quý này, vượt trội so với lỗ 122,5 tỷ đồng trong quý 2/2024.

Tuy nhiên, EVNHANOI lỗ sau thuế 264,4 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025, so với lãi 860,1 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024. Trong đó, phần chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của EVNHANOI trong nửa đầu năm 2024 là 215 tỷ đồng, còn nửa đầu năm nay là 46 triệu đồng.

Trong 6 tháng đầu năm nay, EVNHANOI đạt doanh thu 30.285 tỷ đồng, tăng khoảng 356 tỷ đồng tương đương 1,2% so với cùng kỳ. Mức tăng của 6 tháng thấp hơn sự tăng trưởng của riêng quý 2 là 1.152 tỷ đồng (từ 16.197 tỷ đồng lên 17.349 tỷ đồng).

Doanh thu hơn 30 nghìn tỷ của EVNHANOI trong nửa đầu năm 2025 gồm 30.167 tỷ đồng từ bán hàng, 86,5 tỷ đồng từ dịch vụ, và 31,8 tỷ đồng doanh thu khác.

Trong 6 tháng đầu năm nay, EVNHANOI đã thực hiện đảm bảo điện an toàn ổn định liên tục cho các sự kiện chính trị xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 6 năm 2025 đạt 2.537,09 triệu kWh, tăng 0,28% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025 đạt 12.343,00 triệu kWh giảm 5,10% so cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, lượng điện tiêu thụ lớn nhất (Apmax) là 110,90 triệu kWh vào ngày 02/06/2025, tăng 7,29% so với cùng kỳ năm 2024.

Đầu tháng 7, nhiều hộ gia đình tại Hà Nội phản ánh tình trạng hóa đơn tiền điện tháng 6 cao đột biến. EVNHANOI cho biết tháng 6 vừa qua đã ghi nhận nền nhiệt tại thành phố Hà Nội trung bình tăng từ 2 đến 6 độ C so với tháng 5. Đặc biệt, trong những ngày cao điểm nắng nóng đầu và giữa tháng 6 nhiệt độ ngoài trời lên tới 41 độ C, mức nhiệt thực tế đạt 52 độ C.

Nhiệt độ cao không chỉ làm tăng tần suất sử dụng điện mà còn khiến các thiết bị làm mát tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để duy trì hiệu quả vận hành. Khi chênh lệch nhiệt độ giữa trong nhà và ngoài trời lớn, điều hòa phải hoạt động liên tục, ít ngắt máy, dẫn đến mức tiêu thị điện tăng cao dù thời lượng sử dụng không thay đổi.