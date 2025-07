EVNFinance: Số liệu sau soát xét, lợi nhuận 6 tháng 2025 hoàn thành 62% kế hoạch năm

Theo đó, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 598 tỷ đồng, tương đương 62% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt (960 tỷ đồng) – cho thấy tốc độ thực hiện kết quả kinh doanh rất tích cực trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động. Kết quả lợi nhuận này tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024 và phản ánh hiệu quả từ các hoạt động kinh doanh, tín dụng, đầu tư và kiểm soát chi phí.

Trích số liệu kết quả kinh doanh 30/6/2025 trên báo cáo tài chính soát xét

So sánh kết quả kinh doanh giữa báo cáo soát xét và báo cáo tự lập:

Về tổng tài sản, tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của EVNFinance đạt 69.555 tỷ đồng, tăng gần 17% so với đầu năm. Quy mô tài sản mở rộng là kết quả của tăng trưởng tín dụng, đầu tư hiệu quả và mở rộng thị trường huy động vốn. Về nguồn vốn chủ sở hữu của EVNFinance tại 30/6/2025 tăng gần 5% so với số liệu tại kỳ 31/12/2024, đạt 9.464 tỷ đồng. Việc tăng nguồn vốn này không chỉ nâng cao năng lực tài chính của EVNFinance, mà còn giúp EVNFinance đáp ứng tốt các yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời là cơ sở để EVNFinance mở rộng hoạt động tín dụng doanh nghiệp, tín dụng tiêu dùng và tăng quy mô đầu tư trong các tháng cuối năm 2025.

Về nguồn vốn huy động, EVNFinance đã huy động được 49.089 tỷ đồng tính đến cuối quý II/2025, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, nguồn vốn từ khách hàng thị trường 1 tăng mạnh, giúp EVNFinance đảm bảo thanh khoản, chủ động cân đối tài chính và ổn định chi phí vốn trong bối cảnh thị trường tài chính biến động.

Một số điểm sáng khác trong hoạt động 6 tháng đầu năm 2025 của EVNFinance còn có: Dư nợ cho vay đạt 52.777 tỷ đồng, tăng trưởng ổn định so với dư nợ đầu năm 2025, trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu tại 30/6/2025 được kiểm soát ở mức thấp 0,7%, tiếp tục thấp hơn kỳ 31/12/2024 là 0,72%. Hoạt động đầu tư chứng khoán đảo chiều mạnh mẽ, từ lỗ 14,3 tỷ đồng trong năm trước sang lãi 142,2 tỷ đồng trong 06 tháng đầu năm 2025. Tiếp tục tối ưu chi phí qua tỷ lệ CIR chỉ 11,7%, cho thấy hiệu quả vận hành vượt trội và xây dựng bộ máy quản lý phù hợp của EVNFinance. Bên cạnh đó, theo thông tin đã công bố trước đó, năm 2025 là năm thứ 05 liên tiếp EVNFinance được Moody’s duy trì xếp hạng tín nhiệm B2 với hiệu quả triển vọng ổn định.

Với kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng và sự xác nhận từ báo cáo soát xét, EVNFinance đang khẳng định vị thế là một trong những tổ chức tài chính năng động, hiệu quả và minh bạch hàng đầu. Đây là tiền đề vững chắc để EVNFinance tiếp tục bứt phá trong nửa cuối năm 2025, hướng tới các mục tiêu chiến lược dài hạn và hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2025.