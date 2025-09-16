EximRS tạo sức hút mới tại khu Tây: Hơn 600 căn hộ Conic Boulevard hết hàng

Chiến lược đột phá với hệ sinh thái phân phối toàn diện

Từ sau cột mốc ký kết hợp tác chiến lược vào tháng 11/2024, EximRS đã triển khai một chiến lược phân phối đầy đột phá, từng bước kiến tạo hệ sinh thái kinh doanh đa tầng với quy mô ngày càng mở rộng. Nhờ đó, công ty đã thu hút hơn 20 đại lý cùng gần 800 chuyên viên kinh doanh tham gia phân phối dự án Conic Boulevard.

Tính đến thời điểm hiện nay, EximRS đã tổ chức hơn 15 sự kiện bán hàng quy mô lớn ngay tại dự án, mỗi sự kiện đều được đầu tư concept riêng biệt, mang đến trải nghiệm chân thực "mắt thấy, tay sờ", giúp khách hàng dễ dàng hình dung không gian sống và tự tin đưa ra quyết định sở hữu.

Yếu tố mang đến dấu ấn khác biệt trong chiến lược này chính là sự hiện diện thường trực của đội ngũ lãnh đạo EximRS cùng đội ngũ chuyên viên tư vấn am hiểu sản phẩm, luôn có mặt tại dự án 24/7 để đồng hành và đưa ra những phương án sở hữu tối ưu, phù hợp khả năng tài chính của từng khách hàng - thể hiện cam kết về chất lượng dịch vụ.

Bằng việc áp dụng mô hình tư vấn cá nhân hóa kết hợp với các chiến thuật marketing đa kênh được điều chỉnh linh hoạt theo từng giai đoạn thị trường, EximRS đã tạo nên một quy trình tiếp cận khách hàng chuyên nghiệp và hiệu quả. Chính sự quyết liệt trong việc duy trì tiêu chuẩn dịch vụ ở mức cao nhất đã trở thành yếu tố then chốt giúp EximRS chinh phục niềm tin và trái tim khách hàng.

Conic Boulevard được giới thiệu với mức giá chỉ 37 triệu đồng/m² - một con số đầy sức hút khi so với mặt bằng giá căn hộ sơ cấp trung bình toàn TP.HCM hiện dao động 77-91 triệu đồng/m² trong quý I/2025. Chính sách thanh toán ưu đãi với chỉ 25% giá trị (750 triệu đồng) để nhận nhà ngay, kèm theo gói nội thất cao cấp trị giá 290 triệu đồng, đã tạo ra sức hút không thể cưỡng lại với cả nhóm khách hàng an cư và đầu tư.

Với hạ tầng được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch tổng thể và mặt bằng giá vẫn duy trì sức cạnh tranh cao, khu Tây TP.HCM đang định hình thành một trong những thị trường bất động sản năng động nhất của thành phố. Thành công của Conic Boulevard chính là tín hiệu tích cực cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của khu vực này trong bản đồ bất động sản TP.HCM.

Điều đáng chú ý, dự án đã được Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM chấp thuận cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho các căn hộ thuộc Block B từ ngày 25/4/2025, tạo nên lợi thế pháp lý minh bạch hiếm có trong thời điểm hiện tại.

Thành tựu vượt trội và khẳng định uy tín trên thị trường

Sau 9 tháng triển khai, EximRS đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi phân phối thành công toàn bộ giỏ hàng căn hộ Conic Boulevard - một thành quả ấn tượng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn còn nhiều thách thức, đòi hỏi sự nhạy bén trong chiến lược và khả năng thích ứng linh hoạt với biến động thị trường.

Tính đến ngày 15/09/2025, tổng doanh thu bán hàng của dự án đã vượt mốc 2.000 tỷ đồng, minh chứng rõ nét cho năng lực triển khai chiến lược và sức mạnh phân phối vượt trội của EximRS trên thị trường bất động sản. Với 04 văn phòng đại diện hoạt động trải dài 3 miền Bắc - Trung - Nam, EximRS đã từng bước khẳng định vị thế trên thị trường thông qua việc phân phối nhiều dự án chất lượng, giá cả hợp lý, đồng thời xây dựng được đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm. Thành quả tại Conic Boulevard không chỉ thể hiện niềm tin vững chắc từ khách hàng và đối tác, mà còn khẳng định vị thế tiên phong của EximRS trong việc kiến tạo những giá trị bền vững, góp phần thúc đẩy sự phát triển năng động của khu Tây Thành phố Hồ Chí Minh.

EximRS liên tục được vinh danh tại các giải thưởng bất động sản uy tín

Uy tín và năng lực của EximRS tiếp tục được cộng đồng chuyên môn ghi nhận qua loạt giải thưởng danh giá. Từ danh hiệu "Vietnam's Best Real Estate Agencies 2025 - Công ty phân phối Bất động sản tốt nhất Việt Nam 2025" tại Dot Property Vietnam Awards đến "Top 10 Thương hiệu Quốc gia về Môi giới Bất động sản - Danh hiệu Cầu Vàng" tại VARS Awards 2025, mỗi giải thưởng đều là minh chứng cho sự xuất sắc trong lĩnh vực này.

Với cột mốc ý nghĩa này, EximRS đã khẳng định chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, sự nhạy bén thị trường và đội ngũ chuyên nghiệp, từng bước ghi dấu bản lĩnh của một đơn vị phân phối bất động sản hàng đầu Việt Nam. Thành công tại Conic Boulevard không chỉ đặt nền móng cho những bước tiến dài hơn, mà còn mở ra cơ hội hợp tác mới, khẳng định vị thế tiên phong của EximRS trong việc kiến tạo giá trị bền vững cho thị trường bất động sản Việt Nam.