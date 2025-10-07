EZVIZ: Công nghệ kiến tạo tổ ấm hiện đại và gắn kết

Trong bối cảnh công nghệ xuất hiện ở mọi mặt của đời sống, khái niệm "ngôi nhà thông minh" không còn xa lạ. Người dùng ngày nay kỳ vọng nhiều hơn ở các thiết bị công nghệ: không chỉ an toàn, mà còn tiện nghi, thân thiện và có khả năng gắn kết các thành viên trong gia đình. Đây cũng chính là triết lý mà EZVIZ, thương hiệu giải pháp an ninh và nhà thông minh toàn cầu, có mặt tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ đã theo đuổi và hiện thực hóa trong suốt hành trình phát triển.

Với hàng triệu gia đình tin tưởng lựa chọn, EZVIZ không ngừng đổi mới và mở rộng hệ sinh thái để mang đến những trải nghiệm sống an toàn, tiện nghi, hiện đại. Thương hiệu gây ấn tượng khi liên tục giới thiệu loạt sản phẩm tích hợp công nghệ tiên tiến, hướng đến nâng tầm chất lượng cuộc sống.

Hệ sinh thái toàn diện, từ an ninh đến tiện nghi

Điểm khác biệt của EZVIZ nằm ở tầm nhìn dài hạn, không dừng lại ở từng sản phẩm riêng lẻ, mà xây dựng cả một hệ sinh thái an ninh và nhà thông minh toàn diện. Các dòng camera giám sát, khóa cửa thông minh, thiết bị điều khiển và quản lý đều được kết nối với ứng dụng EZVIZ, cho phép người dùng quản lý đồng bộ và thuận tiện chỉ bằng một chiếc điện thoại.

Mỗi sản phẩm mới đều phản ánh nỗ lực nghiên cứu và đầu tư công nghệ nghiêm túc, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của các gia đình. Trong loạt sản phẩm 2024 - 2025, hai thiết bị nổi bật là EZVIZ S10 và khóa cửa thông minh DL50FVS đang tạo ra sự chú ý lớn trên thị trường.

S10 - Hơn cả một chiếc camera

EZVIZ S10 không chỉ là camera giám sát, mà còn là thiết bị "3 trong 1" với màn hình cảm ứng 4 inch, album ảnh kỹ thuật số và loa bluetooth cao cấp. Với thiết kế nhỏ gọn nhưng đa năng, S10 nhanh chóng trở thành trung tâm kết nối của mỗi gia đình.

S10 sẽ mang đến tầm nhìn rõ ràng và khả năng bao quát không gian.

Người dùng có thể dễ dàng gọi video trực tiếp cho người thân thông qua màn hình S10, một tính năng đặc biệt hữu ích với gia đình có trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Không cần smartphone, chỉ cần một thao tác chạm, mọi khoảng cách đều được rút ngắn. Hình ảnh 2K+ sắc nét, khả năng xoay chuyển linh hoạt cùng tính năng điều chỉnh góc nhìn thông minh giúp mọi khoảnh khắc trong gia đình luôn trong tầm mắt.

Đáng chú ý, S10 còn đóng vai trò như album ảnh số lưu giữ kỷ niệm, cũng như một chiếc loa bluetooth khuấy động không gian. Từ bảo vệ, kết nối đến giải trí, S10 chứng minh rằng một chiếc camera hoàn toàn có thể mang lại nhiều giá trị hơn sự giám sát đơn thuần.

DL50FVS - "Người gác cửa" thông minh 24/7

Nếu S10 đại diện cho sự gắn kết, thì khóa cửa thông minh DL50FVS là minh chứng rõ nét cho công nghệ an ninh thế hệ mới. Sản phẩm ứng dụng AI nhận diện khuôn mặt 3D với tốc độ siêu nhanh, chỉ dưới 1,5 giây, cho phép mở khóa không chạm an toàn và tiện lợi.

Không chỉ là khóa cửa, DL50FVS còn tích hợp camera giám sát, chuông cửa video, màn hình màu IPS 4 inch và khả năng trò chuyện hai chiều. Người dùng có thể quan sát, tương tác với khách từ xa thông qua ứng dụng EZVIZ, đồng thời nhận cảnh báo ngay khi có chuyển động đáng ngờ quanh cửa.

DL50FVS hoạt động như một camera thông minh, giúp bạn biết có khách đến thăm nhà ngay cả trước khi họ gõ cửa.

Điểm cộng lớn của DL50FVS là xử lý dữ liệu cục bộ trên chip AI, đảm bảo quyền riêng tư tối đa cho người dùng. Thiết kế tinh tế, sang trọng, kết hợp cùng pin lithium dung lượng lớn cho thời gian sử dụng lên đến 4 tháng, khiến sản phẩm phù hợp với mọi ngôi nhà hiện đại.

Đổi mới công nghệ gắn với trách nhiệm xã hội, hướng đến tương lai ngôi nhà thông minh

Song song với việc phát triển công nghệ, EZVIZ triển khai nhiều hoạt động hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Doanh nghiệp hợp tác cùng Plastic Bank trong nỗ lực giảm phát thải nhựa và phối hợp với TreeDom trong các chương trình trồng cây, phủ xanh toàn cầu.

Những hoạt động này cho thấy xu hướng các thương hiệu công nghệ ngày nay không chỉ tập trung vào đổi mới sản phẩm mà còn chú trọng đến trách nhiệm với môi trường và cộng đồng.

Sự hiện diện ngày càng mạnh mẽ của EZVIZ đang góp phần định hình xu hướng tiêu dùng mới, ngôi nhà không chỉ cần an toàn mà còn phải thông minh, tiện nghi và bền vững.

Các sản phẩm như S10 hay DL50FVS không chỉ dừng ở vai trò thiết bị, mà còn mang thông điệp về một lối sống hiện đại, nơi công nghệ giúp con người kết nối gần nhau hơn, đồng thời an tâm tận hưởng từng khoảnh khắc.