F88 báo lãi ròng hơn 252 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản công bố thông tin về tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (F88).

Theo đó, kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, F88 ghi nhận lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 252,4 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ năm ngoái. Nhờ vậy mà F88 đã chuyển từ lỗ lũy kế thành lãi lũy kế gần 99 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của F88 ở mức gần 2.044,8 tỷ đồng, tăng 34,6% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu vẫn giữ nguyên ở mức gần 1.673,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận gần 371,6 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu so với kỳ trước giảm từ 1,96 lần xuống còn 1,77 lần, tương đương tổng nợ phải trả ở mức hơn 3.612,3 tỷ đồng.

Trong đó, nợ vay từ phát hành trái phiếu gần 763,6 tỷ đồng, tăng 28,5%; nợ vay khác gần 2.351,3 tỷ đồng, chiếm 65,1% tổng nợ; nợ phải trả khác gần 497,5 tỷ đồng.

Cũng trong nửa đầu năm 2025, F88 đã tiến hành thanh toán gần 186 tỷ đồng gốc, lãi cho 9 lô trái phiếu trong 6 tháng đầu năm 2025.

Cụ thể, doanh nghiệp đã thanh toán gốc, lãi cho các lô trái phiếu mã F88CH2425001, F88CH2425002 và F88CH2425003 với tổng giá trị thanh toán gần 53 tỷ đồng/lô trái phiếu. Qua đó, tất toán các lô trái phiếu này đúng hạn.

Đồng thời, F88 đã thanh toán tổng cổng 12 kỳ trả lãi cho các lô trái phiếu mã F88CH2425004, F88CH2425005, F88CH2425006, F88CH2425007, F88CH2425008 và F88CH2425009, giá trị thanh toán dao động từ hơn 2,6 tỷ đồng đến gần 8 tỷ đồng/lô trái phiếu.

Mới đây, trong khoảng thời gian từ ngày 18/8/2025 đến ngày 20/8/2025, F88 đã phát hành thành công 1.000 trái phiếu mã F8812506, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó, F88 huy động 100 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 18 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 18/2/2027, lãi suất cố định 10,5%/năm.

Thống kê từ HNX cho thấy, đây là lô trái phiếu thứ 6 được F88 phát hành kể từ đầu năm đến nay. Gần nhất, từ ngày 1/8/2025 đến ngày 15/8/2025, F88 đã chào bán thành công 1.000 trái phiếu mã F8812505, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 100 tỷ đồng. Lãi suất 10%/năm, kỳ hạn 12 tháng.

Bốn lô trái phiếu được phát hành trước đó gồm mã F8812504 có tổng giá trị 100 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng, được phát hành ngày 10/7/2025; mã F8812503 có tổng giá trị 50 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng, được phát hành ngày 12/6/2025; mã F8812502 trị giá 50 tỷ đồng, phát hành ngày 7/5/2025, kỳ hạn 12 tháng và mã F8812501 trị giá 150 tỷ đồng, phát hành ngày 4/4/2025, kỳ hạn 12 tháng.