F88 ngày đầu lên sàn: Giá trần, dư bán hạn chế

Dù cổ phiếu F88 có thị giá cao hàng đầu thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay nhưng dư mua vẫn rất cao, lên tới 350.800 đơn vị. Dẫu vậy, ở phía ngược lại, dư bán gần như trắng và đến hết phiên chỉ có 400 cổ phiếu được giao dịch. Liệu có nghịch lý nào ở đây? Thực ra, việc cổ phiếu tăng trần ngay phiên đầu tiên nhưng dư bán rất hạn chế cũng không có gì là khó hiểu bởi trước đó, trên thị trường OTC, cổ phiếu F88 đã được "trao tay" với giá từ 1,1 triệu đến 1,2 triệu đồng/cổ. Thêm nữa, nhiều nhà đầu tư đánh giá rằng với mức giá chào sàn gần 635.000 đồng/cp, kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2025 là hơn 670 tỷ đồng, "tính vo" ra P/E chỉ quanh 10 lần – F88 sẽ "đua" trần phiên đầu tiên, vì đây là mức giá hấp dẫn với mô hình kinh doanh "lạ", có NIM cao, khả năng tăng trưởng tốt. Từ đó, việc "găm hàng" là có thể hiểu được.

Cũng theo các nhà đầu tư, F88 là một doanh nghiệp "thú vị" bởi đây không chỉ là đơn vị cho vay cầm cố (thuộc ngành tài chính thay thế) đầu tiên lên sàn chứng khoán mà còn bởi F88 sở hữu một vị thế khá tốt. Vị thế ấy được thể hiện ở ba yếu tố quy mô mạng lưới, mô hình hoạt động và kết quả kinh doanh. Xét về quy mô mạng lưới, F88 hiện đang là doanh nghiệp tiên phong thị trường cho vay cầm cố với việc sở hữu mạng lưới vượt trội gần 900 cửa hàng, tương đương khoảng 1/24 tổng số cửa hàng cầm đồ các loại trên toàn quốc và chiếm trên 75% số lượng cửa hàng cầm đồ thế hệ mới, theo báo cáo của Fiin Group. Không chỉ phát triển chuỗi cửa hàng vật lý, F88 còn đang đẩy mạnh việc cho vay trên nền tảng số, điều mà chưa một doanh nghiệp cầm đồ nào thực thiện. Đại diện F88 cho biết tính trung bình toàn hệ thống, cứ 6 tháng sau khi mở mới thì một cửa hàng F88 sẽ đạt điểm hoà vốn và năm 2025, 100% điểm bán F88 đều sẽ có lãi. Việc cung cấp khoản vay trên nền tảng số được thực hiện thông qua ứng dụng di động (app) My F88. Sau 6 tháng ra mắt, đã có 105.000 khách hàng tải app và có phát sinh giao dịch. Đây là bước đi đột phá ở quy mô toàn thị trường. Ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT F88 đã chia sẻ mục tiêu đến năm 2026, 80% giao dịch thực hiện qua kênh số, phần còn lại sẽ được thực hiện thông qua 1.000 cửa hàng F88 và 10.000 điểm chạm có liên kết với F88.

Kết quả kinh doanh của F88 thời gian qua được đánh giá là tích cực. Lợi nhuận trước thuế quý II/2025 là 189 tỷ đồng đưa tổng lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm lên 321 tỷ đồng, tăng 213% so cùng kỳ. Giá trị giải ngân quý II/2025 đạt 3.862 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ, cao nhất trong 3 năm trở lại đây. Tổng giá trị giải ngân luỹ kế 6 tháng đạt 7.146 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Quy mô dư nợ cũng tăng khoảng 45%, đạt 5.543 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý II/2025.

Từ những "chỉ dấu" trên, không ít nhà đầu tư cho rằng dù đã "tím ngắt" trong phiên giao dịch đầu tiên nhưng cổ phiếu của còn đủ sức duy trì đà tăng trưởng mạnh trong thời gian tới. Bởi vậy, việc dư bán hạn chế không phải là dấu hiệu rủi ro hay bất thường mà là "có thể hiểu được"