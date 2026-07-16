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F88 tất toán một lô trái phiếu

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F88 tất toán một lô trái phiếu

F88 đã thanh toán 100 tỷ đồng tiền gốc và gần 2,5 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu mã F8812504, qua đó tất toán xong lô này đúng hạn.

Công ty CP Đầu tư F88 (MCK: F88) vừa có văn bản gửi Sở GDCK Việt Nam và Sở GDCK Hà Nội (HNX) công bố thông tin về hoàn thành việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu tại ngày đáo hạn.

Cụ thể, ngày 10/7/2026, F88 đã thanh toán 100 tỷ đồng tiền gốc và gần 2,5 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu mã F8812504.

Được biết, lô trái phiếu này do F88 phát hành ngày 10/7/2025, kỳ hạn 12 tháng, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 10/7/2026. Như vậy, doanh nghiệp đã tất toán xong lô F8812504 đúng hạn.

F88 tất toán một lô trái phiếu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: F88

Trong một diễn biến khác, F88 lên kế hoạch chào bán hơn 22 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 71.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian nhận đăng ký mua từ ngày 6/7/2026 đến 16h ngày 27/7/2026 (nhà đầu tư đăng ký mua và đặt cọc số tiền bằng 10% tổng giá trị đăng ký mua), số lượng đăng ký mua tối thiểu là 100 cổ phiếu.

Thời gian thông báo kết quả đăng ký mua và phân bổ cổ phiếu từ ngày 28/7/2026 đến ngày 29/7/2026, thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ 30/7/2026 đến 16h ngày 4/8/2026.

Nếu đợt chào bán thành công, F88 sẽ huy động gần 1.563,8 tỷ đồng sẽ được sử dụng để góp vốn làm tăng vốn điều lệ tại công ty con là Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý I/2026, F88 mang về doanh thu cung cấp dịch vụ gần 1.027,4 tỷ đồng, tăng 63,4% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 241,5 tỷ đồng, tăng 130,8%.

Năm 2026, F88 lên kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ dự kiến đạt gần 5.462 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt gần 1.133,8 tỷ đồng, tăng 25%.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm, F88 đã hoàn thành được 18,8% kế hoạch doanh thu và 21,3% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của F88 tăng 6% so với đầu năm, lên mức gần 7.234,5 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 4.912,3 tỷ đồng và đầu tư tài chính dài hạn gần 1.047,3 tỷ đồng, lần lượt chiếm 67,9% và 14,5% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 4.543,7 tỷ đồng, tăng 3,8% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay và trái phiếu phát hành tổng cộng hơn 3.960,7 tỷ đồng, chiếm 87,2% tổng nợ.


PV

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
trái phiếu, F88

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