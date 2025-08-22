“Fandom Yêu Nước - Tự hào hàng Việt”: Livestream đặc biệt quy tụ Long Chun, Ngọc Kem cùng hàng loạt sản phẩm Việt độc đáo, sáng tạo

Phiên livestream đặc biệt “Fandom Yêu Nước - Tự hào hàng Việt” sẽ kiến diễn ra trong hai ngày 22 - 23/8. Chương trình do VCCorp & Social Impact phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của TikTok Shop, đơn vị vận hành KAM Commerce và đối tác tài trợ lưu kho và hoàn tất đơn hàng Boxme, đánh dấu sự kết nối của hai chiến dịch ý nghĩa: Fandom Yêu Nước và Hạnh phúc được gọi tên.

Toàn bộ lợi nhuận từ phiên livestream “Fandom Yêu Nước - Tự hào hàng Việt” đều dành để hỗ trợ dự án Wetreo, nhằm mang những suất ăn đầy đủ dinh dưỡng đến với các em nhỏ.

Chương trình không chỉ tôn vinh hàng Việt chất lượng, mà còn chở thành cầu nối để mỗi đơn hàng được chốt trong phiên livestream biến thành một “đơn hàng hạnh phúc”, gửi gắm yêu thương đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đơn hàng hạnh phúc - Khi tiêu dùng gắn liền với sẻ chia

Điểm nhấn của chương trình là loạt sản phẩm được thiết kế riêng, mang tinh thần yêu nước, văn hóa và dân tộc, đại diện cho sự sáng tạo và bản sắc Việt Nam. Danh sách thương hiệu tham gia gồm: Merchandise IPs Vietnam thuộc Anngroup, Canifa, Tòhe, Vietnamlove.

Người tiêu dùng khi tham gia không chỉ sở hữu những sản phẩm độc đáo, mà còn trực tiếp đóng góp cho cộng đồng. Toàn bộ lợi nhuận từ phiên livestream đều sẽ dành để hỗ trợ dự án Wetreo, nhằm mang những suất ăn đầy đủ dinh dưỡng đến với trẻ em.

Sự góp mặt của KOLs truyền cảm hứng

Phiên livestream có sự đồng hành của nhiều KOLs/Influencers được giới trẻ yêu mến. Trong đó, có thể kể đến Long Chun, Ngọc Kem, và Đan Chi những gương mặt quen thuộc với cộng đồng mạng nhờ sự duyên dáng, hài hước và lan tỏa năng lượng tích cực.

Sự tham gia của họ không chỉ mang đến bầu không khí gần gũi, hấp dẫn cho phiên live, mà còn khẳng định tinh thần trách nhiệm xã hội của thế hệ trẻ: yêu nước, tự hào hàng Việt và chung tay vì trẻ em Việt Nam.

Không dừng lại ở đó, sau khi phiên livestream khép lại, đại diện các KOL cùng ban tổ chức sẽ trực tiếp trao tặng những suất ăn và hỗ trợ thiết thực đến các em nhỏ. Đây chính là hành động cụ thể hóa thông điệp, mỗi “đơn hàng hạnh phúc” không chỉ dừng lại ở màn hình, mà còn chạm đến trái tim, mang niềm vui đến tận tay trẻ em.

Phiên livestream “Fandom Yêu Nước - Tự hào hàng Việt” không chỉ là sự kiện livestream đơn thuần, mà còn là sự chung tay viết nên một câu chuyện đẹp, nơi tinh thần tự hào dân tộc hòa quyện cùng tình yêu thương trẻ em. Bởi lẽ, mỗi sản phẩm Việt được lựa chọn, mỗi đơn hàng được giao, đều là một phép màu nhỏ bé tạo nên hạnh phúc lớn lao, giúp Wetreo mang những suất ăn đầy đủ dinh dưỡng và ấm áp đến các em nhỏ.