Farmstay xây chui ở Huế: Chủ mới xin hợp thức hoá, Sở NN-MT chỉ rõ thẩm quyền

Ngày 21-8, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) TP Huế cho biết đã có công văn trả lời bà Lê Thị Trâm Anh (ngụ tại TP HCM) về đề nghị hướng dẫn thủ tục sử dụng đất kết hợp đa mục đích thực hiện dự án farmstay tại số 141 đường Dạ Lê (Tỉnh lộ 7), TDP 12 phường Thanh Thuỷ, TP Huế.

Cấp phường quyết định

Theo Sở NN-MT TP Huế, Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30-7-2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai nêu rõ: "Sử dụng đất kết hợp đa mục đích là việc sử dụng một phần diện tích đất của mục đích sử dụng đất chính vào mục đích khác quy định tại Điều 218 Luật Đất đai.

Diện tích đất sử dụng vào mục đích kết hợp không quá 50% diện tích đất sử dụng vào mục đích chính, trừ diện tích đất ở sử dụng kết hợp đa mục đích. Công trình xây dựng trên đất nông nghiệp để sử dụng đất kết hợp đa mục đích phải có quy mô, tính chất phù hợp, dễ dàng tháo dỡ…".

Nằm cách cổng vào không xa là nhiều công trình nhà rường mới xây dựng.

Luật Đất đai 2024 cũng quy định rõ các loại đất được sử dụng kết hợp đa mục đích gồm đất nông nghiệp được sử dụng kết hợp với mục đích thương mại, dịch vụ, chăn nuôi, trồng cây dược liệu; đất ở được sử dụng kết hợp với mục đích nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, công trình sự nghiệp có mục đích kinh doanh".

Việc sử dụng đất kết hợp đa mục đích phải đáp ứng các yêu cầu tại khoản 2, Điều 218 của Luật Đất đai 2024. Phạm vi, điều kiện sử dụng đất kết hợp đa mục đích phải đảm bảo quy định tại khoản 2, Điều 99 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP.

Vào thời điểm kiểm tra, hàng chục căn nhà dựng trên giá sắt tiền chế, che bạt đã được hoàn thiện.

Đặc biệt, trường hợp sử dụng đất nông nghiệp kết hợp thương mại, dịch vụ phải lập phương án sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hồ sơ, trình tự, thủ tục phê duyệt thực hiện theo Nghị định 102/2024/NĐ-CP.

Sở NN-MT TP Huế khẳng định, thẩm quyền xem xét, chấp thuận hay không chấp thuận phương án của bà Trâm Anh thuộc UBND phường Thanh Thuỷ. Do đó, bà được hướng dẫn liên hệ trực tiếp với UBND phường để được xem xét, giải quyết.

Đã xây hàng chục công trình

Báo Người Lao Động đã phản ánh, khu đất hơn 13 ha này vốn là đất nông nghiệp, có kèm khoảng 400 m² đất ở, trước đây thuộc sở hữu của ông Võ Văn Tài.

Ngày 28-7, UBND phường Thanh Thủy đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm về xây dựng đối với ông Tài, đồng thời yêu cầu Công ty CP Đầu tư dự án Khang Lộc dừng quảng bá, khai thác dịch vụ lưu trú khi chưa được phép.

Thời điểm kiểm tra, trên khu đất đã có hàng chục công trình kiên cố và bán kiên cố phục vụ khách lưu trú, giải trí... và nằm trên các thửa đất nông nghiệp. Tuy nhiên, UBND phường Thanh Thủy yêu cầu dừng thi công nhưng không xử phạt xây dựng trái phép.

Đầu tháng 8, bà Lê Thị Trâm Anh nhận chuyển nhượng lại khu đất và lập đề án xin hướng dẫn thủ tục xây dựng farmstay. UBND phường Thanh Thủy sau khi nghiên cứu đã yêu cầu bà bổ sung, điều chỉnh đề án để phù hợp với quy định pháp luật.